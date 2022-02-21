В Новосибирске планируют отменить часть QR-кодов — рано это или уже пора? Мнения вирусологов

Сегодня утром, 21 февраля, правительство Новосибирской области предложило отменить QR-коды в заведениях сферы красоты и спа, а также в отелях. Если Роспотребнадзор согласует решение, QR-коды могут отменить в марте. Мы спросили у экспертов, к чему могут привести такие решения.

По мнению доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН и заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, отменять QR-коды в Новосибирской области еще рано. Как правило, в салонах красоты клиент и сотрудник сидят близко друг к другу, поэтому передача инфекции «очень вероятна».