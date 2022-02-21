В Новосибирске планируют отменить часть QR-кодов — рано это или уже пора? Мнения вирусологов

Сегодня утром, 21 февраля, правительство Новосибирской области предложило отменить QR-коды в заведениях сферы красоты и спа, а также в отелях. Если Роспотребнадзор согласует решение, QR-коды могут отменить в марте. Мы спросили у экспертов, к чему могут привести такие решения.
По мнению доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН и заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергея Нетесова, отменять QR-коды в Новосибирской области еще рано. Как правило, в салонах красоты клиент и сотрудник сидят близко друг к другу, поэтому передача инфекции «очень вероятна».
— Мне трудно оценивать целесообразность этого решения, но, на мой взгляд, рановато у нас это делать. Сначала нужно ввести QR-коды для переболевших, для людей с большими титрами антител, тогда будет ясен примерный процент коллективного иммунитета. И тогда станет ясно, что дальше делать. Люди на основе этих данных сами поймут, что они неплохо защищены, получат сертификаты соответствующие и получат наряду с вакцинированными полные права, и те, кто имеет хорошие титры антител, просто начнут нормальную жизнь, — говорит вирусолог.
По словам Нетесова, чтобы люди понимали необходимость новых мер, их нужно объяснять простым и понятным языком.
— Сейчас непонятен процент населения с большими титрами, с их уровнем, который надежно защищает от тяжелого течения ковида. Во всех приказах важно обоснование принимаемых мер, а обоснования я пока не вижу, — объясняет специалист.
А вот врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что отмена QR-кодов — допустимая мера. Учитывая темпы иммунизации населения всеми возможными методами (вакцинация + резкое увеличение заболевших в последний месяц), можно говорить о росте процента коллективного иммунитета в регионе.
По оценкам «Инвитро-Сибирь», с конца 2021 года в Новосибирской области количество людей с антителами
— Соответственно, высокий процент людей в популяции, имеющих иммунитет к
Поэтому в нынешней эпидемиологической обстановке, с учетом превалирующего варианта вируса — омикрона — теряется смысл в продолжении ограничений, в том числе и QR-кодов, считает врач.
— Большая часть населения уже имеет иммунную защиту, нет смысла их проверять и ограничивать. Тех, кто не встречался до этого времени с вирусом, — меньшинство. Им нужно решать вопрос со своей защитой. Всем остальным эпидемиологические ограничения, особенно не в местах массового скопления людей, можно снимать, — подытожил специалист.
Кроме того, сегодня в Новосибирской области школьники вышли с дистанционного обучения. Согласно официальной информации, темп прироста коронавируса за неделю с 14 по 20 февраля снизился на 140%. По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 5001 заболевшего ковидом. Госпитализация потребовалась