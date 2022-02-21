Мэр Новосибирска назвал число классов, которые остались на карантине после отмены дистанта

Сегодня, 21 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, сколько школьников находятся на карантине из-за ковида после отмены дистанта.
— С сегодняшнего дня все школы Новосибирска работают в обычном режиме. Занятия проводятся очно. Тем не менее у 16 школьников зарегистрирован ковид. Поэтому 23 класса сегодня находятся на карантине, — сообщил глава города во время оперативного совещания в правительстве НСО.
Также, по словам мэра, девять групп в детских садах находятся на карантине. Это связано с тем, что ковид выявили у детей и сотрудников учреждений.
Сегодня стало известно, что в регионе собираются отменить часть ограничений, которые приняли из-за коронавируса. Рассказываем, каких сфер это коснется.