21 февраля понедельник
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 3/10
usd 75.76
eur 86.15
СрочноПлан отмены QR-кодов в НСО
Все новости
Все новости

Мэр Новосибирска назвал число классов, которые остались на карантине после отмены дистанта

Также несколько групп закрыты в детских садах

515
5Обсудить

Поделиться

Большинство детей учится в обычном режиме

Большинство детей учится в обычном режиме

Поделиться

Сегодня, 21 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, сколько школьников находятся на карантине из-за ковида после отмены дистанта.

— С сегодняшнего дня все школы Новосибирска работают в обычном режиме. Занятия проводятся очно. Тем не менее у 16 школьников зарегистрирован ковид. Поэтому 23 класса сегодня находятся на карантине, — сообщил глава города во время оперативного совещания в правительстве НСО.

Также, по словам мэра, девять групп в детских садах находятся на карантине. Это связано с тем, что ковид выявили у детей и сотрудников учреждений.

Сегодня стало известно, что в регионе собираются отменить часть ограничений, которые приняли из-за коронавируса. Рассказываем, каких сфер это коснется.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детский садкарантиншколадистанткоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter