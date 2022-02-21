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Родители школьников могут оставить их на дистанте — в Минобре объяснили, как это сделать

Такой карантин может длиться максимум 10 дней

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Не все родители довольны завершением дистанта

Не все родители довольны завершением дистанта

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Дистант в Новосибирской области закончился для всех школьников. Сегодня, 21 февраля, дети вернулись на очную форму обучения. Но родители могут продлить карантин по своему желанию. Как — рассказали в Минобре НСО.

— Дистант закончен, но, поскольку единого решения, которое устроит всех, — не найти, многие родители спрашивают: «Можно ли еще оставить ребенка на дистанте?». Можно, если это короткий период, чтобы понаблюдать за состоянием здоровья 7–10 дней. Поставьте в известность классного руководителя, администрацию школы и согласуйте учебную коммуникацию (получение, выполнение, проверка заданий), удобную для всех сторон, — говорится в официальном аккаунте Министерства образования Новосибирской области в Instagram. — Если период нужен больше, необходимо временно перевестись на другую форму обучения.

Большинство школьников были на дистанте с 31 января. Эта идея не нравилась ни учителям, ни ученикам, ни родителям. Хотя были и уговоры прекратить истерику насчет дистанционного образования. Мы поговорили с читателями НГС о новой волне дистанта и спросили, как они себя чувствуют.

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