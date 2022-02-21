Родители школьников могут оставить их на дистанте — в Минобре объяснили, как это сделать

Дистант в Новосибирской области закончился для всех школьников. Сегодня,
— Дистант закончен, но, поскольку единого решения, которое устроит всех, — не найти, многие родители спрашивают: «Можно ли еще оставить ребенка на дистанте?». Можно, если это короткий период, чтобы понаблюдать за состоянием здоровья 7–10 дней. Поставьте в известность классного руководителя, администрацию школы и согласуйте учебную коммуникацию (получение, выполнение, проверка заданий), удобную для всех сторон, — говорится в официальном аккаунте Министерства образования Новосибирской области в Instagram. — Если период нужен больше, необходимо временно перевестись на другую форму обучения.
Большинство школьников были на дистанте с