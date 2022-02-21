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Правительство НСО собирается отменить QR-коды в парикмахерских и отелях — какие еще ограничения могут снять

Решение согласуют с Роспотребнадзором

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Снятие ограничений обсудят с губернатором

Снятие ограничений обсудят с губернатором

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Правительство Новосибирской области подготовило предложения по снятию ограничений, которые ранее приняли из-за распространения коронавирусной инфекции. Их могут отменить в марте, если решение согласует Роспотребнадзор.

— Предложено разрешить доступ в парикмахерские, салоны красоты, спа-салоны, массажные салоны, солярии, отели, сауны без предъявления QR-кодов. При соблюдении масочного режима и контроля температуры. Работодателям разрешить самостоятельно определять долю штатной численности работников, которые находятся на удаленном режиме. Рассмотреть вопрос восстановления деятельности по проведению официальных спортивных мероприятий начиная с марта с соблюдением заполняемости залов, масочного режима, — рассказал сегодня, 21 февраля, заместитель губернатора НСО Юрий Петухов на оперативном совещании.

Предложения обсудят в правительстве сегодня и завтра на совещании с губернатором. Затем их согласуют с Роспотребнадзором НСО.

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