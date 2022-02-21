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Темп прироста заболеваемости ковидом резко снизился в Новосибирской области

За сутки в регионе заболел 5001 человек

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Большинство заболевших ковидом в <nobr class="_">регионе —</nobr> жители Новосибирска

Большинство заболевших ковидом в регионе — жители Новосибирска

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В Новосибирской области темп прироста за неделю с 14 по 20 февраля снизился на 140% по сравнению с предыдущей.

— У нас снизился темп прироста — всего 13%. В прошлую неделю было 153%. По-прежнему в симптоматике коронавирусной инфекции преобладает симптоматика ОРВИ. Удельный вес городского населения Новосибирска среди заболевших составляет 64%, — сообщил 21 февраля Александр Щербатов, глава Роспотребнадзора НСО.

По словам министра здоравоохранения НСО Константина Хальзова, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 5001 заболевшего ковидом. Госпитализация потребовалась 94 пациентам. Накануне в области выявили 5205 заразившихся.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области собираются снять часть ограничений из-за ковида, в том числе вход по QR-кодам в парикмахерские и спа-салоны. Рассказываем, каких еще сфер это коснется.

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