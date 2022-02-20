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13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

За сутки выявили 5205 новых случаев

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В отделениях реанимации находятся 323 человека. На ИВЛ — 39 пациентов

В отделениях реанимации находятся 323 человека. На ИВЛ — 39 пациентов

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5205 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки, 13 человек скончались. Об этом сообщает оперштаб региона.


— В регионе зарегистрированы 181 807 случаев коронавируса (+5205 за сутки), в том числе у 24 862 детей (+902 за сутки). 84 666 пациентов выздоровели (+422 за сутки), — говорится в сообщении.

Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 72 года, 76 лет, 82 года, 86 лет и женщины в возрасте 58 лет (две), 62 года, 71 год, 75 лет, 75 лет, 81 год, 88 лет.

Всего в регионе от коронавируса умерли 4875 человек. В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3774 пациента, в том числе 167 детей.

В отделениях реанимации находятся 323 человека. На ИВЛ — 39 пациентов.

В пятницу оперштаб принял решение об отмене дистанта в школах. С 21 февраля все дети выйдут на очную учебу. До этого количество выявляемых случаев несколько дней снижалось. Например, вчера оперштаб отчитался о 5043 случаях, за день до этого, в среду, — о 5428, во вторник — 5763.

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коронавирус в Новосибирскековид
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