13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

В пятницу оперштаб принял решение об отмене дистанта в школах. С 21 февраля все дети выйдут на очную учебу. До этого количество выявляемых случаев несколько дней снижалось. Например, вчера оперштаб отчитался о 5043 случаях, за день до этого, в среду, — о 5428, во вторник — 5763.

