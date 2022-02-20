13 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

5205 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки, 13 человек скончались. Об этом сообщает оперштаб региона.
— В регионе зарегистрированы
Скончались еще тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 72 года, 76 лет, 82 года, 86 лет и женщины в возрасте 58 лет (две), 62 года, 71 год, 75 лет, 75 лет, 81 год, 88 лет.
Всего в регионе от коронавируса умерли 4875 человек. В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3774 пациента, в том числе 167 детей.
В отделениях реанимации находятся 323 человека. На ИВЛ — 39 пациентов.
В пятницу оперштаб принял решение об отмене дистанта в школах. С 21 февраля все дети выйдут на очную учебу. До этого количество выявляемых случаев несколько дней снижалось. Например, вчера оперштаб отчитался о 5043 случаях, за день до этого, в среду, — о 5428, во вторник — 5763.