Школьников выводят с дистанта в Новосибирской области — в каком случае могут ввести карантин

С 21 февраля ученики всех классов выходят на очное обучение. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов.
— Члены оперштаба подтвердили выход из всеобщего школьного карантина школьников на обучение всех общеобразовательных организаций. С понедельника все классы переходят на очное обучение, — сказал Сергей Нелюбов в своем видеообращении.
При этом в случае, если количество заболевших в классе превысит 20%, директор школы обязан закрыть класс на карантин и сообщить об этом в Роспотребнадзор. Такое же правило распространяется на школы в целом и детсады: если более 20% воспитанников учреждения болеют, директор обязан закрыть его на карантин.
Сейчас на дистанте учатся