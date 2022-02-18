Школьников выводят с дистанта в Новосибирской области — в каком случае могут ввести карантин

Сейчас на дистанте учатся 5–8-е классы, начальная школа и старшеклассники учатся очно. В Новосибирской области также планируют отменить ряд ограничительных мер — каких именно, будет известно по итогам заседания оперативного штаба. Также, судя по официальной информации, в регионе начался спад заболеваемости.