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СрочноНовосибирских школьников выводят с дистанта
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Школьников выводят с дистанта в Новосибирской области — в каком случае могут ввести карантин

Дети выйдут в школы с 21 февраля

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На этой неделе на дистанте были только ученики <nobr class="_">5–8-х</nobr> классов

На этой неделе на дистанте были только ученики 5–8-х классов

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С 21 февраля ученики всех классов выходят на очное обучение. Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

— Члены оперштаба подтвердили выход из всеобщего школьного карантина школьников на обучение всех общеобразовательных организаций. С понедельника все классы переходят на очное обучение, — сказал Сергей Нелюбов в своем видеообращении.

При этом в случае, если количество заболевших в классе превысит 20%, директор школы обязан закрыть класс на карантин и сообщить об этом в Роспотребнадзор. Такое же правило распространяется на школы в целом и детсады: если более 20% воспитанников учреждения болеют, директор обязан закрыть его на карантин.

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Сейчас на дистанте учатся 5–8-е классы, начальная школа и старшеклассники учатся очно. В Новосибирской области также планируют отменить ряд ограничительных мер — каких именно, будет известно по итогам заседания оперативного штаба. Также, судя по официальной информации, в регионе начался спад заболеваемости.

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