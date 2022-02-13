В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

На утро 13 февраля в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 5349 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 819 детей. За то же время выздоровели 476 человек, сообщает оперативный штаб.
Скончались 15 пациентов. Это мужчины 65 и 66 лет, а также женщины 49, 55, 56, 67, 70, 74, 79 лет, 81 года, 82, 82, 84 лет, 91 года, 92 лет.
Накануне было выявлено 5122 случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек.
За минувшие сутки в инфекционные стационары региона с
Вчера стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников перенес коронавирус. С понедельника, 14 февраля, он приступит к работе. В конце 2021 года он попал в список губернаторов-богатырей как ни разу не болевший ковидом.