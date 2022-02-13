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В Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки выявили 5349 новых случаев

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Накануне было выявлено 5122 случая заражения коронавирусом

Накануне было выявлено 5122 случая заражения коронавирусом

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На утро 13 февраля в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 5349 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 819 детей. За то же время выздоровели 476 человек, сообщает оперативный штаб.

Скончались 15 пациентов. Это мужчины 65 и 66 лет, а также женщины 49, 55, 56, 67, 70, 74, 79 лет, 81 года, 82, 82, 84 лет, 91 года, 92 лет.

Накануне было выявлено 5122 случая заражения коронавирусом, скончались 11 человек.

За минувшие сутки в инфекционные стационары региона с COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3605 человек, в том числе 165 детей. В отделениях реанимации находятся 304 человека. 43 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Вчера стало известно, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников перенес коронавирус. С понедельника, 14 февраля, он приступит к работе. В конце 2021 года он попал в список губернаторов-богатырей как ни разу не болевший ковидом.

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COVID-19антирекорд
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