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Андрей Травников попал в список губернаторов-богатырей — он ни разу не болел ковидом

Глава региона уже ревакцинировался «Спутником V»

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Андрей Травников отличается крепким здоровьем

Андрей Травников отличается крепким здоровьем

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Тульская служба новостей со ссылкой на мониторинговый центр «Регион» опубликовала список «губернаторов-богатырей», которые ни разу не болели ковидом. Такое прозвище получил и новосибирский губернатор Андрей Травников.

Агентство сообщает, что в распоряжении его редакции имеются результаты исследования центра. Анализ проводился на основе данных из открытых источников — СМИ и социальных сетей. По данным исследований, которые провели эксперты центра, больше половины глав регионов России уже переболели COVID-19. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в этот список не вошел, а, напротив, занял одну из позиций в списке «устойчивых». Всего удалось не заболеть 42 руководителям субъектов федерации.

— Отдельно хочется остановиться на «губернаторах-богатырях», которые, по официальным данным, не болели коронавирусом. И это при том, что специфика работы чиновников такого ранга предполагает постоянное проведение совещаний и публичных мероприятий, встреч с людьми, посещение социальных объектов, промышленных предприятий и так далее. Большинство из тех, кто не болел, — это губернаторы, о которых известно, что они придерживаются здорового образа жизни, — приводит Тульская служба новостей слова эксперта мониторингового центра Веры Дубко.

Информацию о крепком здоровье губернатора НСО корреспонденту НГС подтвердили в правительстве региона.


— Действительно, Андрей Александрович на сегодняшний день не болел коронавирусом. Он вакцинировался в апреле этого года «ЭпиВакКороной», а относительно недавно прошел ревакцинацию «Спутником V», — сообщил НГС руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже прививался от ковида, но в этом году всё же перенес болезнь.

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Андрей Травниковковид
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