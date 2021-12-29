Андрей Травников попал в список губернаторов-богатырей — он ни разу не болел ковидом

Тульская служба новостей со ссылкой на мониторинговый центр «Регион» опубликовала список «губернаторов-богатырей», которые ни разу не болели ковидом. Такое прозвище получил и новосибирский губернатор Андрей Травников.
Агентство сообщает, что в распоряжении его редакции имеются результаты исследования центра. Анализ проводился на основе данных из открытых источников — СМИ и социальных сетей. По данным исследований, которые провели эксперты центра, больше половины глав регионов России уже переболели
— Отдельно хочется остановиться на «губернаторах-богатырях», которые, по официальным данным, не болели коронавирусом. И это при том, что специфика работы чиновников такого ранга предполагает постоянное проведение совещаний и публичных мероприятий, встреч с людьми, посещение социальных объектов, промышленных предприятий и так далее. Большинство из тех, кто не болел, — это губернаторы, о которых известно, что они придерживаются здорового образа жизни, — приводит Тульская служба новостей слова эксперта мониторингового центра Веры Дубко.
Информацию о крепком здоровье губернатора НСО корреспонденту НГС подтвердили в правительстве региона.
— Действительно, Андрей Александрович на сегодняшний день не болел коронавирусом. Он вакцинировался в апреле этого года «ЭпиВакКороной», а относительно недавно прошел ревакцинацию «Спутником V», — сообщил НГС руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже прививался от ковида, но в этом году всё же перенес болезнь.