«Врачи не умеют говорить с людьми по-человечески»: почему в России не доверяют официальной медицине

Врачи нередко рассказывают истории о пациентах, которые не просто не хотят выполнять назначения, но и откровенно требуют у доктора лечить их так, как они сами считают нужным и правильным. Причина — в низком социально-интеллектуальном уровне людей, считает врач.



— Некоторые пациенты склонны к мистическому мышлению, — отмечает Борис Шеляпин. — Верят в чипирование или что их кто-то сглазил. Причем люди могут не говорить об этом напрямую, но требуют от врача назначений, которые бы развеяли их подозрения. Один требует УЗИ из-за банального спазма в животе, другой — МРТ, потому что у Жанны Фриске был рак мозга… Проблема — в непонимании и нежелании вникнуть в принципы медобследований.



Бывают и корыстные интересы: пациент прочитал, что страшно жить с дефицитом витамина В12, и приходит к врачу с требованием назначить ему этот анализ. И его не интересует, какие доводы приведет врач. Он заявляет, что не доверяет доктору, а доверяет своим собственным интересам.



Еще одной причиной недоверия врачам могут быть очень популярные сейчас «теории заговора», отмечает эксперт.



— Эти «теории» существуют еще с холерных бунтов, и часто причина их появления тоже связана с низким социальным уровнем людей, — поясняет Борис Шеляпин. — Много говорится, что есть «бигфарма», «заговор врачей» — что медики делают прививки, потому что им платят фармкомпании, а некое «врачебное сообщество» финансово стимулирует медиков продвигать определенные препараты и методы лечения.



Врач считает, что зачастую пациенты также перебарщивают в своих требованиях к врачам.



— Пациент часто рассуждает так: «Мне все должны!» А может, это он должен? Следить за своим весом, контролировать сахар, бросить курить, бегать по утрам. Это его зона ответственности, — отмечает Борис Шеляпин.



Найти «правильного» врача

— Пациенту надо искать своего врача, — советует доктор Шеляпин. — И смотреть, какая система что может дать. Если нужна флюорография — конечно, стоит идти в поликлинику, сделать бесплатно. Если у вас время «дорогое» — делайте за деньги. Если надо простое лечение — берите больничный в поликлинике, отлежитесь дома. Что-то более серьезное — ищите доктора, которому интуитивно доверяете диагностику и лечение. На индивидуальном уровне это так решается.



Придется меняться

В нашем обществе с приходом пандемии отношение к врачам (не к системе) стало лучше. Так считают многие пациенты и сами медики.



— Рыночные рычаги, конкуренция тоже играют роль, — уверен врач Борис Шеляпин. — И молодое поколение уже понимает, что в системе что-то не так, что надо с людьми разговаривать. И именно они поворачивают медицинское сообщество в лучшую сторону.



Многие понимают: надо быть добрее и вежливее — это выгоднее энергетически и финансово.



Врач обращает внимание, что многие российские пациенты думают, что в России плохой уровень развития медицины. Но это заблуждение.



— Наша медицина и наши врачи намного лучше, чем в других странах. По отзывам пациентов, доступность медпомощи в первичном звене в Европе и США гораздо ниже, а эмпатичность врачей — поговорить, посочувствовать — на несколько порядков хуже. Надо просто съездить пожить в другую страну, чтобы понять, что у нас чудо-медицина и чудо-врачи. Речь, конечно, про большие города.



В Калифорнии никогда в жизни врач к тебе не придет на дом, обращает внимание Борис Шеляпин.

