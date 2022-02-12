У ковидной статистики новый прыжок: за сутки в России выявили 203 766 заражений

Специалисты отмечают, что болеющие повторно и вакцинированные в разы легче переносят омикрон-штамм. Если вы в раздумьях, какой вакциной привиться — почитайте наши разборы: по этой ссылке отзывы привившихся «Спутником V», а здесь мы рассказываем, что чувствуют вакцинированные «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н».