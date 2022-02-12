У ковидной статистики новый прыжок: за сутки в России выявили 203 766 заражений

В России продолжается рост заболевания ковидом — за прошедшие сутки зафиксировали
Напомним, что ранее Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, и тех, кто заболел — главное, чтобы с момента заражения прошло 7 дней.
Специалисты отмечают, что болеющие повторно и вакцинированные в разы легче переносят омикрон-штамм. Если вы в раздумьях, какой вакциной привиться — почитайте наши разборы: по этой ссылке отзывы привившихся «Спутником V», а здесь мы рассказываем, что чувствуют вакцинированные «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н».