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У ковидной статистики новый прыжок: за сутки в России выявили 203 766 заражений

Публикуем последние данные федерального оперштаба

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Число заразившихся ковидом в России приближается к отметке в 14 млн

Число заразившихся ковидом в России приближается к отметке в 14 млн

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В России продолжается рост заболевания ковидом — за прошедшие сутки зафиксировали 203 766 случаев заражения. 18 597 человек госпитализированы, 729 — скончались. Из больниц выписано 112 658 россиян. Такой статистикой на 12 февраля делится федеральный оперштаб. Под медицинским наблюдением в целом по России остается 1 554 631 человек.

Напомним, что ранее Роспотребнадзор отменил самоизоляцию для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, и тех, кто заболел — главное, чтобы с момента заражения прошло 7 дней.

Специалисты отмечают, что болеющие повторно и вакцинированные в разы легче переносят омикрон-штамм. Если вы в раздумьях, какой вакциной привиться — почитайте наши разборы: по этой ссылке отзывы привившихся «Спутником V», а здесь мы рассказываем, что чувствуют вакцинированные «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н».

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