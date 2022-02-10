«Все не переболеют»: аналитик рассказал, что будет после спада омикрон-волны

Похоже, пик высочайшей пятой волны коронавируса в Москве и Петербурге уже преодолен. О том, как будет развиваться ситуация дальше и так ли безобиден омикрон, «Доктору Питеру» рассказал аналитик Алексей Куприянов.
Новые данные по омикрону
Москва и Петербург перевалили за пиковые цифры заболеваемости в пятую волну коронавируса. Об этом говорят эксперты и цифры статистики, в том числе неофициальной.
Москва и Петербург традиционно первыми зашли в омикрон-волну и выходят из нее тоже раньше, чем российские регионы.
По данным петербургского аналитика Алексея Куприянова, в Москве заметно падает число заражений — их уже в два раза меньше относительно пиковых значений. И произошло это буквально за несколько дней.
В Петербурге ситуация похожая, хотя по числу заболевших он уже обгоняет столицу и вышел на первое место по стране. А что будет дальше?
— По ежедневному приросту заразившихся — в Петербурге наметился спад в конце прошлой недели, — считает аналитик Алексей Куприянов. — Данные по эпидномерам пока поступают с задержкой, но похоже, что в Петербурге пик либо уже преодолен, либо вот-вот наступит. Сроки прохождения пиков по расчетам — либо прошлая неделя, либо начало этой.
Алексей Куприянов — кандидат биологических наук, независимый аналитик.
По стране говорить сложнее — меньше надежных данных, отмечает эксперт.
— Есть контрольные, более «честные» по статистике регионы, — говорит Алексей Куприянов. — Сейчас Карелия идет с небольшим отставанием от Петербурга, там еще продолжается рост заражений. Республика Алтай — в районе пика, Чукотка пошла на спад.
Регионы либо в районе пика, либо приближаются к нему, либо вот-вот преодолеют. Здесь у всех ситуация примерно одна и та же. Надежное снижение волны только в Москве.
— При таком быстром росте омикрон-волны угасание тоже будет очень быстрым — то есть будет меньше смазано во времени. И займет примерно месяц, — прогнозирует аналитик.
Ковидные койки заняты
Госпитализации если где-то и снижаются, то ковидных пациентов в больницах меньше не становится.
— По Петербургу ситуация такая — ежедневный прирост госпитализации преодолели максимум на прошлой неделе, — говорит Алексей Куприянов. — И этот рост еще какое-то время продлится, считает аналитик. Пик нагрузки на госпитали идет со сдвигом от пика ежедневных госпитализаций. Всего по России 9 февраля в больницу попали более 20 тысяч человек.
— Дальше есть надежда, что ежедневные госпитализации будут снижаться, а население госпиталей еще какое-то время будет расти. Если сравнивать с пиком госпитализаций предыдущей, осенней волны, то сейчас мы его уже преодолели.
— Сейчас по госпитализациям мы приближаемся к показателям первой волны 2020 года и до некоторой степени — второй волны, которая была осенью 2020 года.
Смертность растет
В России также продолжается начавшийся на прошлой неделе рост числа тяжелых ковидных пациентов, поскольку они не сразу попадают на интенсивную терапию и ИВЛ, говорит Алексей Куприянов.
— Надо понимать, что только в Петербурге в реанимации находятся порядка 650 пациентов, и примерно половина — на ИВЛ. В России из числа пациентов с COVID-19 2,8 процента находятся на ИВЛ. Такие цифры озвучил Минздрав. Это показатели довольно плохие. Очень высока вероятность, что эти люди уйдут из жизни через какое-то время, — обращает внимание эксперт.
Всего по стране количество тяжелобольных выросло на 2,4 тысячи человек. Начала расти и смертность. В России за сутки, по данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 февраля, умерли 669 человек.
Это довольно большая волна, несмотря на «легкость» омикрона. Болеет такое количество людей, что в больницах и на ИВЛ оказывается очень много пациентов.
Эксперт обращает внимание, что в России нет официальной статистики, кто болеет тяжело из-за коронавируса в омикрон-волну.
— По частным сообщениям, которые я получаю, большинство тяжелых случаев ковида — у невакцинированных и ранее не болевших, — говорит Алексей Куприянов. — Легкость омикрона связывают с тем, что эпидемия разворачивается в «молодых» по возрасту странах и там, где высокий процент вакцинации. Но в странах, где ситуация близка к российской, ситуация в омикрон-волну сложнее — довольно много тяжелого течения ковида и попавших в больницу. И мы тоже идем по этому не очень хорошему сценарию.
Новая волна возможна
Представление, что в омикрон-волну ковидом переболеют все и после этого пандемия закончится — иллюзия, считает аналитик.
— Болеют не все, и переболеют не все, — говорит Алексей Куприянов. — Расчет по эпидномерам, который более реалистичен в плане абсолютных цифр, показывает, что, например, в Петербурге за всю волну омикрона прибавится порядка примерно 750 тысяч зарегистрированных номеров. Соответственно, это означает, что в реальности переболеет раза в два больше — около 1,5 миллиона. Учитывая, что омикрон может заражать уже перенесших ковид и привитых, у нас останется еще более 3 миллионов, которые не заболеют.
Поскольку переболели не все — есть риск на ровном месте получить новую волну неизвестно какого размера, даже без новых штаммов коронавируса.
СЮЖЕТ
Но произойти это может не раньше лета, отмечает аналитик. Сейчас «работает» естественный локдаун, люди разобщены из-за того, что массово болеют, впереди — весенние школьные каникулы и майские праздники.
— Так что спад заболеваемости коронавирусом может продолжаться до лета, — говорит Алексей Куприянов.
Официально — Роспотребнадзор
- Рост заболеваемости наблюдается 4 недели подряд, однако темпы прироста замедлились;
- максимальный прирост заболеваемости за прошедшую неделю (1–6 февраля) отмечен среди детей до года и людей старше 65 лет;
- коэффициент распространения инфекции остается высоким и составляет 1,3;
- на штамм омикрон приходится более 60% выявленных случаев, на штамм дельта — 35%;
- наряду с коронавирусной инфекцией продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.