«Все не переболеют»: аналитик рассказал, что будет после спада омикрон-волны

Похоже, пик высочайшей пятой волны коронавируса в Москве и Петербурге уже преодолен. О том, как будет развиваться ситуация дальше и так ли безобиден омикрон, «Доктору Питеру» рассказал аналитик Алексей Куприянов.

Новые данные по омикрону

Москва и Петербург перевалили за пиковые цифры заболеваемости в пятую волну коронавируса. Об этом говорят эксперты и цифры статистики, в том числе неофициальной.



Москва и Петербург традиционно первыми зашли в омикрон-волну и выходят из нее тоже раньше, чем российские регионы.

