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В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

Об этом сообщает оперштаб

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Проблема — в утрате иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами

Проблема — в утрате иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами

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В России уменьшается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением ковида. За неделю коллективный иммунитет снизился с 64,4% до 64,1%.

— Снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами, — объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. — За неделю этот показатель заметно снизился в Чеченской Республике — на 3 пп., Московской области — на 2,9 пп., Ненецком автономном округе — на 2,8 пп., Белгородской области — на 1,7 пп., Москве — на 1,6 пп., Севастополе — на 1,6 пп. и Ивановской области — на 1,6 пп. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от ковида.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией тем временем продолжается: за прошедшие сутки зафиксировали 168 201 случай заражения. 17 798 человек госпитализированы, 682 — скончались. Из больниц выписаны 58 449 россиян. Под наблюдением врачей остаются 4 167 819 россиян с подтвержденным ковидом. Кремль на днях заявил, что на самом деле зараженных может быть больше.

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