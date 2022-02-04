В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией тем временем продолжается: за прошедшие сутки зафиксировали 168 201 случай заражения. 17 798 человек госпитализированы, 682 — скончались. Из больниц выписаны 58 449 россиян. Под наблюдением врачей остаются 4 167 819 россиян с подтвержденным ковидом. Кремль на днях заявил, что на самом деле зараженных может быть больше.

