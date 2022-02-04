В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу

В России уменьшается уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением ковида. За неделю коллективный иммунитет снизился с 64,4% до 64,1%.
— Снижение уровня коллективного иммунитета происходит из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами, — объяснила вице-премьер Татьяна Голикова. — За неделю этот показатель заметно снизился в Чеченской Республике — на
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией тем временем продолжается: за прошедшие сутки зафиксировали