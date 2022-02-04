Зараженных в три раза больше выздоровевших: в России новый антирекорд по коронавирусу

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжается — за прошедшие сутки зафиксировали
При этом вчера Владимир Путин заявил, что в ближайшее время можно отказаться от карантина для контактировавших с ковидными больными. По словам президента, из-за особенностей штамма омикрон эта ограничительная мера не работает.
— Есть определенные опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы тоже обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой: даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, — сказал Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
СЮЖЕТ
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