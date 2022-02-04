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Зараженных в три раза больше выздоровевших: в России новый антирекорд по коронавирусу

Накануне президент предложил отменить карантин для контактировавших с ковидными больными

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В больницах оказывается все больше россиян

В больницах оказывается все больше россиян

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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжается — за прошедшие сутки зафиксировали 168 201 случай заражения. 17 798 человек госпитализированы, 682 — скончались. Из больниц выписано 58 449 россиян. Под наблюдением врачей остаются 4 167 819 россиян с подтвержденным ковидом. Такой статистикой на 4 февраля делится федеральный оперштаб.

Статистика по коронавирусу в России на сегодняшний день выглядит так

Статистика по коронавирусу в России на сегодняшний день выглядит так

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При этом вчера Владимир Путин заявил, что в ближайшее время можно отказаться от карантина для контактировавших с ковидными больными. По словам президента, из-за особенностей штамма омикрон эта ограничительная мера не работает.

— Есть определенные опасения и у работодателей, и у профсоюзов, потому что в одном случае работодатели хотят обеспечить себе наличие рабочих рук, а профсоюзы тоже обеспокоены тем, чтобы люди получали полноценную заработную плату. Общий вывод такой: даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность, — сказал Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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