Зараженных в три раза больше выздоровевших: в России новый антирекорд по коронавирусу

На днях мы рассказывали, как в реабилитационных центрах восстанавливаются люди, у которых из-за ковида почти полностью поражены легкие. Почитайте историю Ирины Ситниковой — почти три месяца ей пришлось провести в больнице, заново учиться ходить и преодолевать страх дышать.