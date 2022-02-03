Накрывает регионы: за минувший день 155 тысяч россиян заразились ковидом

Тем временем в регионах выстраиваются очереди в поликлиники — люди с температурой ждут приема врачей по несколько часов, многие по несколько дней не могут дозвониться до скорой помощи. А начальник полиции в Свердловской области даже объявил войну тем, кто фотографирует очереди: он потребовал провести комплекс мероприятий, чтобы исключить попадание в СМИ любых сведений, фотографий и документов, дискредитирующих качество медицинского обслуживания.

Ранее эксперты отмечали, что омикрон приходит в регионы с отставанием от Москвы в полторы-две недели. Почитайте также памятку Минздрава о том, как лечиться от ОРВИ или ковида дома.