3 февраля четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 76.48
eur 86.28
Тема дня1347 новосибирцев за сутки заболели ковидом
Все новости
Все новости

Накрывает регионы: за минувший день 155 тысяч россиян заразились ковидом

Москва объявила о выходе на плато, пока в других городах выстраиваются очереди в больницы

512
14Обсудить

Поделиться

В регионах люди часами ждут приема врачей

В регионах люди часами ждут приема врачей

Поделиться

Федеральный оперштаб публикует свежую статистику по коронавирусу: за минувшие сутки зафиксировано еще 155 768 заражений, 17 792 человека госпитализированы. 53 724 человека выздоровели, 667 человек скончались за минувший день. С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 12 с лишним миллионов россиян, больше 333 тысяч человек погибли. Под медицинским наблюдением сегодня остаются 3 878 300 человек.

Накануне Роспотребнадзор объявил, что в 44 регионах РФ курсирует подвид омикрона — штамм ВА.2. Он в несколько раз заразней своего предшественника, его симптомы — высокая температура, кашель, потеря обоняния или вкуса. При этом ковидом все чаще начинают болеть дети, и все чаще — в тяжелой форме. За последнюю неделю число заболевших детей выросло более чем в два раза. Особенно быстро заболеваемость коронавирусом растет среди подростков 15–17 лет.

На прошедшем вчера заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице снижаются темпы роста заболеваемости ковидом.

— Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости [ковидом] снижается. И я надеюсь, <...> мы выходим на плато, — сказал Собянин.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Тем временем в регионах выстраиваются очереди в поликлиники — люди с температурой ждут приема врачей по несколько часов, многие по несколько дней не могут дозвониться до скорой помощи. А начальник полиции в Свердловской области даже объявил войну тем, кто фотографирует очереди: он потребовал провести комплекс мероприятий, чтобы исключить попадание в СМИ любых сведений, фотографий и документов, дискредитирующих качество медицинского обслуживания.

Ранее эксперты отмечали, что омикрон приходит в регионы с отставанием от Москвы в полторы-две недели. Почитайте также памятку Минздрава о том, как лечиться от ОРВИ или ковида дома.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пандемиякоронавирусомикронпятая волна ковида
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter