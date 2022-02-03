Накрывает регионы: за минувший день 155 тысяч россиян заразились ковидом

Федеральный оперштаб публикует свежую статистику по коронавирусу: за минувшие сутки зафиксировано еще
Накануне Роспотребнадзор объявил, что в 44 регионах РФ курсирует подвид омикрона — штамм ВА.2. Он в несколько раз заразней своего предшественника, его симптомы — высокая температура, кашель, потеря обоняния или вкуса. При этом ковидом все чаще начинают болеть дети, и все чаще — в тяжелой форме. За последнюю неделю число заболевших детей выросло более чем в два раза. Особенно быстро заболеваемость коронавирусом растет среди подростков 15–17 лет.
На прошедшем вчера заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице снижаются темпы роста заболеваемости ковидом.
— Что мы видим на этой неделе? На этой неделе динамика роста заболеваемости [ковидом] снижается. И я надеюсь, <...> мы выходим на плато, — сказал Собянин.
СЮЖЕТ
Тем временем в регионах выстраиваются очереди в поликлиники — люди с температурой ждут приема врачей по несколько часов, многие по несколько дней не могут дозвониться до скорой помощи. А начальник полиции в Свердловской области даже объявил войну тем, кто фотографирует очереди: он потребовал провести комплекс мероприятий, чтобы исключить попадание в СМИ любых сведений, фотографий и документов, дискредитирующих качество медицинского обслуживания.
Ранее эксперты отмечали, что омикрон приходит в регионы с отставанием от Москвы в полторы-две недели. Почитайте также памятку Минздрава о том, как лечиться от ОРВИ или ковида дома.