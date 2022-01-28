«Люди стоят часами на улице, до врача не дозвониться»: как помогают ковидным больным у нас и за границей

Италия



— В Италии надо написать или позвонить своему семейному врачу, он напишет и пришлет на электронную почту направление на ПЦР-тест, потом надо сдать тест и сидеть дома. Если форма легкая, для выписки надо зайти к семейному доктору за справкой. Пока болеешь, вообще никуда ходить не надо, кроме ПЦР-теста. Если начинаются осложнения или проблемы, семейный доктор присылает специальную бригаду на дом, та уже смотрит, госпитализировать или дома оставлять. Короче, в Италии больные никуда не ходят и никого не заражают. ПЦР делается по записи без очередей в бывших выставочных павильонах или других зданиях с высокими потолками и хорошей вентиляцией, — рассказала читательница «Доктора Питера».



Франция



— Во Франции всё ужасно сложно. Если нет страховки, ты не попадешь к врачу вовсе. Делать ее долго и муторно, но необходимо. Да и записаться к врачу быстро невозможно. Если нужен ПЦР, сделать его получится дня через 4, причем в другом городе — все лаборатории забиты. Все лечатся дома парацетамолом, к врачу не ходят. Скорую вызывают, если умираешь. Если отравился или температура высокая, то скорую не вызывают. Если ты в деревне, тебя заберет вертолет, но только если ты умираешь. Врачи по домам не ходят, такой практики, как в России, нет. Когда-то давно так было, но однажды врачей стало слишком много, зарплаты у них падали, и теперь стать врачом очень сложно, их стало меньше, зарплата больше, и к ним не попадешь. Наш терапевт — это врач общей практики. Если ты думаешь, что у тебя проблема с каким-то конкретным органом, ты идешь к этому врачу, платишь за прием, он направляет тебя к другому врачу, ты ему тоже платишь. Семейного врача нужно иметь обязательно — он ведет всю семью или лично тебя. Страховка компенсирует затраты лишь частично, — рассказывает Анна, она год назад переехала во Францию.

