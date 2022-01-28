«Люди стоят часами на улице, до врача не дозвониться»: как помогают ковидным больным у нас и за границей

В Москве, Петербурге и других городах после введения новой системы оказания помощи пациентам с подозрением на ковид у дверей поликлиник образовались очереди, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Люди ждут приема врача в «заразном» душном боксе часами, иногда — на улице.
Не стало легче и вызвать врача на дом. Телефоны не отвечают, и даже если заявка принята, медик приходит далеко не сразу.
«Доктор Питер» собрал истории пациентов, которые возмущены тем, что врачи по факту недоступны, а система работает так, что даже те, кто просто простыл или заработал бронхит, может запросто поймать коронавирус.
— Через 122 оставили заявку на вызов еще в воскресенье, ко вторнику врач так и не пришел. До кол-центра поликлиники до 20:00 дозвониться не удалось, через 30–40 минут ожидания звонок сбрасывается, — пишут читатели портала.
— Как можно сгонять заболевших в одно маленькое помещение? — возмущается Анна Стрелецкая из Всеволожска. — Люди часами стоят на улице (с признаками ОРВИ), чтобы попасть на прием к врачу! Я уверена, что у меня НЕ ковид, а обычный бронхит. И я должна стоять на ветру несколько часов? Принимают два врача! Конечно, им не справиться с таким потоком заболевших! В помещении люди набиты как селедки. Если я туда зайду, то с вероятностью 99% выйду с целым букетом заболеваний. А потом мы удивляемся безумным цифрам заболевших.
Похожая ситуация и в Сертолово. Об этом рассказали местные жители в Instagram губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
— Люди с признаками ОРВИ, температурой вынуждены стоять по три-четыре часа в очереди на осмотр к терапевту — на улице. Работает только один кабинет, хотя другое крыло пустое и без людей! До врача не дозвониться, линия постоянно занята, — возмущается Анна Самойлова.
В Москве и области ситуация не лучше. В Раменском люди стояли на улице, чтобы попасть в помещение, где принимает врач.
— Сегодня пыталась вызвать врача двум детям начиная с 9 утра. Удалось дозвониться только к 13:00. Врач пришел в начале шестого, — сообщает в группе Momshare в соцсетях москвичка Елизавета.
Полина: «Да, сейчас проблемы с вызовом. Мне даже по полису ДМС автоответчик сказал: приходите сами, даже если у вас температура и признаки ОРВИ, в наши клиники в порядке общей очереди. Пришлось так и сделать — из-за больничного листа в первую очередь. Бардак и бред».
Ирина Л.: «У меня было 38,5, робот по телефону 122 ответил: раз вы еще говорите, значит, живы, приходите ножками в поликлинику, и мы вам там поможем. Приехала на машине, а там комната 2 на 2 метра и человек 30, кашляющих так, будто они только что из шахты вылезли… Я развернулась и убежала».
Ирина: «А у меня подтвержденный ковид в коммерческой лаборатории, на «Госуслуги» загрузилась информация. Дозвонилась, оформила заявку. Позвонили из поликлиники, сказали, сами к нам идите и еще раз ПЦР СДАВАЙТЕ — У НАС».
Как попасть к врачу в Москве
Теперь москвичи с симптомами ОРВИ могут записаться онлайн к дежурному врачу — на портале Mos.ru, на сайте Emias.info и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
— Это позволит минимизировать скопление большого числа пациентов в одно время, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. — Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без записи и предварительного звонка в порядке живой очереди.
В Москве выпустили рекомендации для тех, кто остался лечиться от ковида в домашних условиях, — советы дала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
Эксперты советуют тем, кто никак не может попасть на прием к врачу, обращаться в специальные группы в соцсетях (типа Найди своего доктора! в Facebook), пользоваться услугами телемедицины и рекомендациями других агрегаторов.
Как работает служба 122 в Петербурге
В Петербурге в 2,5 раза выросло число обращений в службу 122. В утренние часы 24 января зафиксировано рекордное количество обращений. Сложности с дозвоном были у тех, кто набирал номер с мобильных телефонов.
Служба 122 работает круглосуточно и без выходных, количество операторов увеличено, расширены цифровые каналы связи.
— Не ждите утра понедельника, вызывайте врача при первых признаках недомогания, это можно сделать и вечером, и ночью — в любое время. Звонить можно и со стационарного, и с мобильного телефона. Когда поликлиника возьмет в работу вызов, вам поступит СМС, если вы звонили с мобильного телефона, — отметил директор СПб ГУП «АТС Смольного» Андрей Захаров.
Как лечат ковидных пациентов в других странах
Сербия
— Если в Москве еще в помещении ждут в очереди, то у нас, в Сербии, люди толпой стоят на улице — с температурой, кашлем. На улице сегодня
Италия
— В Италии надо написать или позвонить своему семейному врачу, он напишет и пришлет на электронную почту направление на ПЦР-тест, потом надо сдать тест и сидеть дома. Если форма легкая, для выписки надо зайти к семейному доктору за справкой. Пока болеешь, вообще никуда ходить не надо, кроме ПЦР-теста. Если начинаются осложнения или проблемы, семейный доктор присылает специальную бригаду на дом, та уже смотрит, госпитализировать или дома оставлять. Короче, в Италии больные никуда не ходят и никого не заражают. ПЦР делается по записи без очередей в бывших выставочных павильонах или других зданиях с высокими потолками и хорошей вентиляцией, — рассказала читательница «Доктора Питера».
Франция
— Во Франции всё ужасно сложно. Если нет страховки, ты не попадешь к врачу вовсе. Делать ее долго и муторно, но необходимо. Да и записаться к врачу быстро невозможно. Если нужен ПЦР, сделать его получится дня через 4, причем в другом городе — все лаборатории забиты. Все лечатся дома парацетамолом, к врачу не ходят. Скорую вызывают, если умираешь. Если отравился или температура высокая, то скорую не вызывают. Если ты в деревне, тебя заберет вертолет, но только если ты умираешь. Врачи по домам не ходят, такой практики, как в России, нет. Когда-то давно так было, но однажды врачей стало слишком много, зарплаты у них падали, и теперь стать врачом очень сложно, их стало меньше, зарплата больше, и к ним не попадешь. Наш терапевт — это врач общей практики. Если ты думаешь, что у тебя проблема с каким-то конкретным органом, ты идешь к этому врачу, платишь за прием, он направляет тебя к другому врачу, ты ему тоже платишь. Семейного врача нужно иметь обязательно — он ведет всю семью или лично тебя. Страховка компенсирует затраты лишь частично, — рассказывает Анна, она год назад переехала во Францию.
Испания
— Здесь, можно сказать, вообще нет практики, чтобы врач приходил на дом, даже к новорожденным, — говорит жительница испанского города Таррагона Катерина Блохина. — Если ты еще жив и можешь ходить, то иди сам в больницу. Буквально в пятницу у знакомой ребенку было плохо. Они пришли к врачу. Им даже не предложили сделать тест в дежурной части, отправили в аптеку.
— Вообще, многое от регионов зависит, — объяснил муж Катерины Михаил Блохин. — В Каталонии до Нового года, когда в школе один класс заболевал, всех отправляли на карантин и на тестирование. Оно происходит в госпитале: приходишь в определенное время, которое тебе присылают в СМС, там очередь из одноклассников. Если результат отрицательный, то ребенок возвращается в школу.
На сайте Минздрава Испании есть инструкция, как себя вести при симптомах ОРЗ. Ты запираешься в комнате и ждешь, когда тебе поплохеет. Если поплохело — это ковид. Если ты не умираешь, то продолжаешь сидеть дома. А всех, кто контактировал с тобой дома, ты должен указать на своей персональной странице на сайте Минздрава: я болею, и я общался с таким-то человеком, вот номер его телефона, чтобы все получили инструкцию. Но те, кто привит, всё же могут выходить из дома.
— Многие российские пациенты думают, что у нас всё плохо, но наша медицина и наши врачи намного лучше, чем в других странах, — считает врач семейной практики Борис Шеляпин. — По отзывам моих пациентов, доступность медицинской помощи в Европе и США гораздо ниже, если говорить о первичном звене. А эмпатичность врачей — поговорить, посочувствовать — на несколько порядков хуже.
Надо просто съездить пожить в другую страну, чтобы понять, что у нас врачи и медицина — просто чудо. Например, в Калифорнии вообще никто никогда к тебе не придет домой, а чтобы попасть к врачу, нужно отсидеть в приемном покое несколько часов — с детьми, которые блюют, и умирающими людьми, лежащими рядом. И когда ты к врачу попадешь, он скажет: «Не подходи ко мне близко, чтобы я не заразился!», выпишет тебе парацетамол на ломаном английском, потому что он, скорее всего, индус, — и отправит домой. Вот это реалии европейской и американской первичной помощи.