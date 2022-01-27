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В Бердске сняли главного врача, увольнение которой требовали через петицию — она получила новое назначение

Алла Дробинская теперь будет руководить областным перинатальным центром

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В правительстве похвалили работу Аллы Дробинской

В правительстве похвалили работу Аллы Дробинской

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Главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская получила новое назначение: теперь она будет руководить областным перинатальным центром. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Алла Николаевна успешно справилась с поставленными перед ней задачами. Сейчас ей предстоит возглавить областной перинатальный центр, — цитирует первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова пресс-служба правительства.

— За период ее работы в развитие здравоохранения Бердска было направлено более 450 млн рублей, проведены ремонты, закуплено уникальное для города оборудование, привлечены новые кадры, организован ЦАОП, — перечисляет пресс-служба заслуги Аллы Дробинской.

Новым руководителем ЦГБ Бердска по приказу регионального Министерства здравоохранения станет Елена Тоцкая, ранее работавшая заместителем директора ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна».

Новый главный врач — Елена Тоцкая

Новый главный врач — Елена Тоцкая

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С Аллой Дробинской и Еленой Тоцкой было связано несколько громких скандалов.

В начале января житель Бердска Антон Иванов создал петицию, в которой потребовал отстранить главврача горбольницы Аллу Дробинскую и ее заместителя Рэма Волкова. Летом 2021 года в ковидарии медучреждения у него умерла мама. Антон Иванов до этого жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода. По его словам, в больнице ничего не изменилось с того момента.

В Новосибирске в 2020 году Елена Тоцкая уволилась с поста главного врача поликлиники № 16 после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями.

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