В Бердске сняли главного врача, увольнение которой требовали через петицию — она получила новое назначение

Главный врач Бердской центральной городской больницы Алла Дробинская получила новое назначение: теперь она будет руководить областным перинатальным центром. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Алла Николаевна успешно справилась с поставленными перед ней задачами. Сейчас ей предстоит возглавить областной перинатальный центр, — цитирует первого замгубернатора Новосибирской области Юрия Петухова пресс-служба правительства.
— За период ее работы в развитие здравоохранения Бердска было направлено более
Новым руководителем ЦГБ Бердска по приказу регионального Министерства здравоохранения станет Елена Тоцкая, ранее работавшая заместителем директора ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна».
С Аллой Дробинской и Еленой Тоцкой было связано несколько громких скандалов.
В начале января житель Бердска Антон Иванов создал петицию, в которой потребовал отстранить главврача горбольницы Аллу Дробинскую и ее заместителя Рэма Волкова. Летом 2021 года в ковидарии медучреждения у него умерла мама. Антон Иванов до этого жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода. По его словам, в больнице ничего не изменилось с того момента.
В Новосибирске в 2020 году Елена Тоцкая уволилась с поста главного врача поликлиники