«Здесь отсутствует здравоохранение»: петиция за отставку главврача бердской больницы собрала уже 1700 подписей

Житель Бердска Антон Иванов создал петицию, в которой требует отстранить главврача горбольницы Аллу Дробинскую и ее заместителя Рэма Волкова. Летом 2021 года в ковидарии медучреждения у него умерла мама. Антон Иванов до этого жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода. По его словам, в больнице ничего не изменилось с того момента.
— Просим обратить внимание на здравоохранение в городе Бердске Новосибирской области, оно здесь полностью отсутствует, главврач Дробинская не исполняет свои обязанности, ее заместитель просто не достоин работать врачом, он нагло и цинично смеется над горем людей, человеку, который похоронил маму, он сказал в СМИ, что он просто «хайпует». Все местные проверки показывают, что у нас всё нормально, и это неудивительно, они просто прикрывают себя, — написал в петиции Антон Иванов.
Он рассказал НГС, что петицию решил создать после случая, который стал известен в январе. Тогда жительница Бердска рассказала изданию «Курьер.Среда.Бердск», что она не смогла связаться со своей мамой, которая лежала в ковидарии, а после обнаружила у
— Меня повергло это в шок, я решил, что надо действовать. Не только за себя обидно, но и за других людей, что им помощь не оказывают, — рассказал Антон Иванов.
Петицию подписали около 1800 человек. Мужчина также уточнил, что направил письма нескольким депутатам из Госдумы. Имена депутатов он не раскрыл, но сказал, что надеется на их помощь.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области на запрос НГС о реакции на петицию прислали список достижений главврача. В том числе они указали, что Алла Дробинская занимает должность с сентября 2019 года. За это время был проведен капитальный ремонт детских поликлинических отделений
— В женской консультации оснащены 11 кабинетов врачей акушеров-гинекологов. Проведен ремонт кровель 5 лечебных корпусов. Проведен капитальный ремонт помещений Центра амбулаторной онкологической помощи. Смонтированы два газификатора для системы централизованной подачи кислорода в инфекционном госпитале и в хирургическом корпусе. Получены 4 автомобиля скорой медицинской помощи, проведен капитальный ремонт и переоснащение оборудованием и мебелью ФАПа в деревне Бердь. Переоснащен ФАП в селе Морозово. Создан гериатрический кабинет, который начнет работу в ближайшее время. Было принято на работу: врачей — 168 человек, 239 человек среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала — 99 человек, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В Бердской центральной городской больнице корреспондент НГС не смог дозвониться до главного врача, заместителя главного врача и специалиста по связям с общественностью.
В июле НГС публиковал историю сибирячки Татьяны Шутович, у которой умерла мама в Бердской больнице. Она пришла в больницу лечить почки, но среди причин смерти указаны «другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности, другая вирусная пневмония и COVID-19» (вирус подтвержден лабораторно).