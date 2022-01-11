«Здесь отсутствует здравоохранение»: петиция за отставку главврача бердской больницы собрала уже 1700 подписей

Житель Бердска Антон Иванов создал петицию, в которой требует отстранить главврача горбольницы Аллу Дробинскую и ее заместителя Рэма Волкова. Летом 2021 года в ковидарии медучреждения у него умерла мама. Антон Иванов до этого жаловался на плохое лечение и отсутствие кислорода. По его словам, в больнице ничего не изменилось с того момента.

— Просим обратить внимание на здравоохранение в городе Бердске Новосибирской области, оно здесь полностью отсутствует, главврач Дробинская не исполняет свои обязанности, ее заместитель просто не достоин работать врачом, он нагло и цинично смеется над горем людей, человеку, который похоронил маму, он сказал в СМИ, что он просто «хайпует». Все местные проверки показывают, что у нас всё нормально, и это неудивительно, они просто прикрывают себя, — написал в петиции Антон Иванов.