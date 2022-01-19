«Ждать уже нечего»: врачи ответили, стоит ли прививаться от ковида на фоне новой волны заболеваемости

За неделю в России число ежедневно регистрируемых случаев ковида выросло в два раза, с 16 до 31 тысячи. Новая волна ковида не заставила себя ждать, и сейчас многие россияне не могут определиться, ставить ли прививку, ведь у многих уже подошла ревакцинация, или они уже безнадежно опоздали. Каковы риски — разбираемся вместе с экспертами.



«Омикрон» уже с нами

То, что «омикрон» пришел и уже хозяйничает в нашей стране, ни для кого не секрет.



— По данным единого реестра НИИ гриппа видно, что по России в целом уже почти 50 процентов случаев составляет «омикрон», а в Москве и Питере показатели выше — до 60 процентов, — отмечает врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

