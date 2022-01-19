«Ждать уже нечего»: врачи ответили, стоит ли прививаться от ковида на фоне новой волны заболеваемости

За неделю в России число ежедневно регистрируемых случаев ковида выросло в два раза, с 16 до 31 тысячи. Новая волна ковида не заставила себя ждать, и сейчас многие россияне не могут определиться, ставить ли прививку, ведь у многих уже подошла ревакцинация, или они уже безнадежно опоздали. Каковы риски — разбираемся вместе с экспертами.
«Омикрон» уже с нами
То, что «омикрон» пришел и уже хозяйничает в нашей стране, ни для кого не секрет.
— По данным единого реестра НИИ гриппа видно, что по России в целом уже почти 50 процентов случаев составляет «омикрон», а в Москве и Питере показатели выше — до 60 процентов, — отмечает врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов.
Александр Выгоняйлов — врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, доцент.
Спасет ли от заражения прививка?
По данным главы Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, эффективность российской вакцины «Спутник V» против «омикрона» составляет 75 процентов.
— В тотальной популяции эффективность вакцины «Спутник V» по отношению к «омикрону» протективность составляет 75 процентов, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Он добавил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев защита против «омикрона» составляет 100 процентов, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6–12 месяцев назад — порядка 56–57 процентов.
Александр Гинцбург — микробиолог, директор НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАМН, академик РАН.
Специалисты отмечают, что привитые могут заразиться «омикроном», но, как правило, переносят инфекцию легче.
— Данные, которые нам демонстрирует заболеваемость в ЮАР, и данные, которые мы видим по странам Европы, говорят о том, что вакцинированные болеют — где-то 15–20 процентов, ревакцинированные — уже 7–8 процентов, но они болеют легко, — говорит Александр Выгоняйлов. — Поэтому вакцинация и ревакцинация крайне важны, чем раньше это сделать, тем лучше.
Не поздно ли сейчас делать прививку?
Конечно, вакцинацию всегда лучше проходить до эпидемического подъема, но в случае с ковидом такой возможности нет.
— Действительно, любая классическая вакцинация, например, если мы берем вакцинацию от гриппа, проводится в предэпидемический период, но такого периода у нас с вами не было, мы всю вакцинацию от коронавируса проводим в условиях пандемии, такова реальность, — отмечает эпидемиолог Выгоняйлов. — Поэтому, безусловно, сейчас прививаться не поздно — тем, кто еще не привился, ждать уже нечего. Лучше сделать это сейчас, чем когда будет пик пандемии, заболевших будет море и защитить себя будет всё сложнее. Пока еще всё-таки у нас небольшое количество заболевших.
Что будет, если человек привьется, а через несколько дней подхватит вирус?
Конечно, заболеть ковидом после прививки — не самое большое удовольствие, но всё-таки сейчас вакцинация оправдана больше, чем отказ от нее, считают эксперты.
— Фактически у человека есть только два варианта: либо получить защиту путем вакцинации, либо переболеть с очень непредсказуемым исходом, поэтому, если человек не вакцинирован, конечно, нужно в кратчайшие сроки вне зависимости от эпидемиологической ситуации получить ту вакцинацию, которая ему показана, — уверен главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов. — Если после прививки человек встретился с вирусом, риск заболеть не повышается. Другое дело, что человек после первой дозы, если он встретился с вирусом в ранний период (один-два дня), то, к сожалению, вакцинация может не подействовать, но это совершенно не повод, чтобы не делать прививку. А если человек через две недели после первой дозы «Спутника V» встречается с вирусами, даже одна доза защищает его примерно на 70 процентов, то есть у него шанс заболеть существенно снижается, поэтому мы и говорим, что нужно делать прививку максимально рано.
Роман Козлов — главный микробиолог Минздрава России, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ.
При этом риск перенести болезнь тяжелее для недавно привитого исключен.
— Мы же не используем для этих целей живую вакцину, поэтому здесь точно не может быть суперинфекции, — говорит Александр Выгоняйлов.
Какой титр антител защитит от «омикрона»?
Многие привитые и переболевшие ковидом контролируют свои титры антител, и в прошлую волну специалисты даже называли титры, которые могут защитить от заражения «дельтой». Сейчас врачи очень осторожны в таких прогнозах.
— Никто не знает, какой титр защитный. То, что работало для «дельты», не работает для «омикрона». У «дельты» было 8 мутаций, у «омикрона» — 50, у «дельты» 5 или 6 мутаций было в шипе, у «омикрона» — 30, он умеет уходить от антител, — объясняет эпидемиолог. — Но тем не менее есть еще клеточный иммунитет — клетки памяти, которые борются с вирусом. Для коронавируса характерны периоды опасности, наиболее опасны 6–
Кому сейчас нужно пойти в прививочный кабинет?
Врачи говорят, что однозначно привиться сейчас нужно тем, кто еще не привился и не болел. Если человек перенес ковид, то на прививку ему нужно пойти через шесть месяцев, как и тем, у кого подходит срок вакцинации или ревакцинации. Причем тем, у кого ревакцинация предстоит в феврале, можно уколоться даже на неделю-две раньше, чтобы потом не ходить в поликлинику в самый разгар волны «омикрона».
— В Санкт-Петербурге, где уже неделю хозяйничает «омикрон», мы видим много заболевших среди тех, кто не дотянул до ревакцинации две-три недели: условно ревакцинация должна была быть 27 января, а он заболел
Впрочем, слишком торопиться с вакцинацией тем, у кого полгода после прививки еще не прошло, тоже не стоит, как и колоть себе несколько вакцин разных производителей.
— Не нужно перегружать иммунитет, ему еще предстоит бороться с «омикроном», — говорит специалист. — Мы должны понять главное, что с учетом высокой заразности «омикрона», с учетов высокой степени бессимптомных и малосимптомных форм мы все с вами встретимся с этим штаммом.
Тем, кто надеется, что «омикрон» будет легче предыдущих штаммов, специалисты напоминают, что в той же Европе легче он в основном за счет того, что большая часть населения уже привита. А учитывая, что в абсолютных цифрах заболевших будет больше, тяжелых и смертельных случаев может быть очень много.