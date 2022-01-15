Можно ли купаться в Крещение после прививки от ковида и перед ней? Отвечают врачи

— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — рассказывал нам ранее иерей Александр Сатомский. — Ничего, кроме таинства исповеди, не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.



Вакцинация не единственная причина отказаться от купания в холодной воде. Также оно запрещено беременным, детям, людям с хроническими заболеваниями.

