Можно ли купаться в Крещение после прививки от ковида и перед ней? Отвечают врачи

Уже на следующей неделе православные христиане будут отмечать один из ключевых религиозных праздников — Крещение. Традиционно в этот день верующие не только посещают богослужение, но и окунаются в иордань. В России это мероприятие довольно прохладное — почти по всей стране, за исключением самых южных регионов, нырять верующим приходится в прорубь. Врачи просят к этому мероприятию подходить с осторожностью, а тех, кто собрался прививаться от коронавируса или только-только вакцинировался, и вовсе обойтись без купаний.
— Четких исследований о влиянии моржевания на эффективность вакцинации нет, поэтому мы можем исходить чисто из общих соображений, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Нежелательно купаться в холодной воде, особенно в первую неделю после прививки, это лишний стресс для организма. В принципе, это сильный стресс, особенно для неподготовленных людей.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Пульмонолог Алексей Кривоногов считает, что поберечься стоит не только после прививки, но и перед ней. И срок называет больше — две недели.
— Когда человек получает любой иммунологический препарат или вакцину, у него в организме должны произойти полезные сдвиги — выработка антител, создание иммунитета. Для этого человеку требуется от одной до двух недель, чаще всего говорят, что требуется две недели. Само по себе охлаждение, пусть и кратковременное, — это тоже определенный стресс для организма, который нам не нужен в период, когда человек вакцинировался или собирается это сделать. Поэтому не нужно окунаться в холодную воду две недели до прививки и две недели после. Если не выдержать этот период, то купание может сказаться на формировании и выработке иммунного ответа, вероятности осложнений, сниженной или повышенной реакции иммунной системы.
Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Если вы переживаете, что без погружения в воду благодать на вас не снизойдет, то можете не беспокоиться: вхождение в иорданские воды — процедура глубоко факультативная. Главное в празднике Крещения — участие в богослужении.
— Концептуальная ошибка — думать, что вхождение в иорданские воды освобождает человека от грехов. Это можно воспринимать как некоторого рода аскетическую практику, но не более, — рассказывал нам ранее иерей Александр Сатомский. — Ничего, кроме таинства исповеди, не дает человеку очищения от грехов. Это всегда вопрос веры. В любом варианте день Крещения надо начать не с купели, а с храма. Главный акцент этого праздника, как и любого другого, — участие в богослужении. Будет странно и неправильно в этот день отправиться на иордань, но не отправиться в храм.
Вакцинация не единственная причина отказаться от купания в холодной воде. Также оно запрещено беременным, детям, людям с хроническими заболеваниями.