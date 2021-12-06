12 способов. Кардиолог — о том, как самому определить, что у вас есть проблемы с сосудами, и справиться с ними без лекарств

— Тогда, возможно, человеку удастся избежать или замедлить такие серьезные заболевания, как атеросклероз, варикозное расширение вен, тромбофлебит, — напоминает доктор Чернушенко.



Как понять, что сосуды слабые?

По словам кардиолога, специфичных признаков нарушения эластичности сосудов нет — сосуды «не болят». Но некоторые косвенные симптомы могут указать, что с состоянием сосудов может быть не всё в порядке. Если вы заметите хотя бы один из этих симптомов, доктор советует проконсультироваться со специалистом:

