12 способов. Кардиолог — о том, как самому определить, что у вас есть проблемы с сосудами, и справиться с ними без лекарств

Что бы такого съесть, чтобы укрепить сосуды? Хорошо было бы, если б так решались все проблемы со здоровьем. Но увы. Кроме полезных продуктов, для поддержания эластичности вен и капилляров нужны тренировки и процедуры. Об этом — в материале «Доктора Питера».
По словам кардиолога Татьяны Чернушенко, крепость и эластичность сосудов закладываются с рождения.
Татьяна Чернушенко — врач-кардиолог Городской поликлиники № 52 филиал № 1 (Москва), врач общей практики, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC), к. м. н.
— Эластичность сосудов позволяет сдерживать скачки давления, влияет на общее самочувствие, участвует в иммунном ответе.
— Тогда, возможно, человеку удастся избежать или замедлить такие серьезные заболевания, как атеросклероз, варикозное расширение вен, тромбофлебит, — напоминает доктор Чернушенко.
Как понять, что сосуды слабые?
По словам кардиолога, специфичных признаков нарушения эластичности сосудов нет — сосуды «не болят». Но некоторые косвенные симптомы могут указать, что с состоянием сосудов может быть не всё в порядке. Если вы заметите хотя бы один из этих симптомов, доктор советует проконсультироваться со специалистом:
- бледность кожи при отсутствии анемии;
- холодные руки и ноги в теплом помещении, когда человек не замерз;
- периодическое онемение пальцев рук и ног;
- появление сосудистых звездочек на теле, ногах, руках;
- головокружение при смене положения тела — например, при подъеме из положения лежа;
- необъяснимая рассеянность или неловкость движений;
- невнятная речь, трудности с построением фразы;
- склонность к частым простудам;
- появление синяков и гематом при незначительных ушибах.
12 способов укрепить сосуды без лекарств
- В первую очередь обратите внимание на свой образ жизни, питание. Отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни позволяют укрепить не только стенки сосудов, но и сердечно-сосудистую систему в целом.
- Регулярно посвящайте время физической активности, тренировкам, прогулкам на свежем воздухе. Если человек физически неактивен, его кровообращение не будет стабильным, организм будет подвержен частым ОРВИ, ткани и органы будут страдать от гипоксии и нехватки полезных веществ.
- Попробуйте закаливающие процедуры — например, обливание холодной водой или контрастный душ. На холоде сосуды сужаются, а при последующем согревании — расширяются. Такая тренировка — один из самых эффективных способов укрепления сосудов, сохранения их эластичности. Причем тот же контрастный душ тренирует не только капилляры, но также вены и артерии.
- Откажитесь от фастфуда и слишком большого количества кофе — они дают противоположный эффект. Здоровая еда — не означает безвкусная. Оливковое масло, лимонный сок и куркума способны и улучшить кровообращение, и придать блюду особый вкус.
- Добавьте в рацион особые продукты. Например, против хрупкости сосудов поможет употребление 2–3 раза в неделю горсточки грецких орехов (благодаря содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и витамина E этот орех — прекрасный источник строительного материала для стенок сосудов). Гранаты / гранатовый сок при регулярном употреблении помогают в борьбе с атеросклерозом, способствуют повышению уровня гемоглобина, который насыщает кровь кислородом. Есть и другие продукты, оказывающие защитное действие на капилляры: богатые витамином C овощи и фрукты, молоко, гречка, бобовые, зелень (особенно щавель), рыба и морепродукты. Полезны отвары различных ягод, особенно шиповника, клюквы, черноплодной рябины.
- Делайте ванночки с травами для ног. Они активизируют кровоток, защищая от варикоза. Для тренировки эластичности сосудистой стенки лучше даже чередовать теплую ванночку с обливаниями прохладной водой.
- При расширенных сосудах на лице можно протирать кожу кубиком льда (для стимуляции сужения сосудов), а после умыться теплой водой, чтобы заставить сосуды расшириться. Процедуры необходимо чередовать 5–10 минут. Для этих же целей подойдет настой петрушки, которая богата витамином С. Сок петрушки благотворно воздействует на сосуды, укрепляя их.
- Не поднимайте тяжести.
- Не перегревайтесь под солнечными лучами, в бане/сауне.
- Носите удобную обувь, чтобы она не сдавливала сосуды ног.
- Откажитесь от тесной одежды, особенно с резинками — тугие носки, манжеты рукавов и брюк.
- Не отказывайте себе в легком ручном массаже — он тоже стимулирует кровообращение и улучшает общее состояние. Но важно помнить, что при варикозе и тромбофлебите массаж вообще противопоказан, вибромассаж и лимфодренажный массаж, напротив, вредны для сосудистой стенки.