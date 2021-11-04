Врачи назвали защищающий от болезни уровень антител к коронавирусу

Лаборатории сейчас предлагают клиентам довольно большой спектр анализов, какой же из них выбрать? Чтобы оценить иммунитет после прививки и после болезни, выбираем анализ на антитела IgG к спайковому, или S-белку. Но это еще не всё. Такие тесты делятся на качественные, полуколичественные и количественные. Что это значит?



Проще всего с качественными тестами — они без всяких цифр показывают, есть антитела в крови или их нет. Такие тесты дешевле, но они не покажут цифрового значения.



Цифру дадут полуколичественный и количественный тесты, но значения будут разными. При полуколичественном тесте в лаборатории не считают антитела в абсолютных единицах, а считывают оптическую плотность сыворотки крови, в которой плавают антитела. В результате такого анализа будет число — коэффициент позитивности (КП), который означает, во сколько раз оптическая плотность получившегося раствора выше оптической плотности сыворотки, в которой антител нет. Значения здесь обычно небольшие, это может быть 4 КП или, например, 16 КП, но всё, что выше единицы, свидетельствует о наличии антител.

