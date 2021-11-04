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Врачи назвали защищающий от болезни уровень антител к коронавирусу

Разбираемся, какие анализы лучше сдавать и зачем

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Титр антител можно определить только по анализу крови

Титр антител можно определить только по анализу крови

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Только ленивый и тот, кто точно уверен, что до сих пор не подхватил инфекцию, сейчас не контролирует свои антитела G к COVID-19. Многие россияне сдают платные анализы и после болезни, и после прививки, и особенно сейчас, когда перед всеми стоит вопрос о вакцинации, делятся своими значениями, но мало кто понимает, что они значат. Точного ответа на этот вопрос специалисты не дают до сих пор, но кое-какие ориентиры обозначились. Подробнее — в нашем материале.

Как проверить иммунитет?


Проверить антитела к коронавирусу бесплатно удается лишь тем, кто стал участником исследования Роспотребнадзора, в поликлинике по полису обязательного медстрахования вам этот анализ не назначат. Поэтому если захотелось узнать свой титр антител, придется идти в частную лабораторию и сдавать анализ за деньги.

Лаборатории сейчас предлагают клиентам довольно большой спектр анализов, какой же из них выбрать? Чтобы оценить иммунитет после прививки и после болезни, выбираем анализ на антитела IgG к спайковому, или S-белку. Но это еще не всё. Такие тесты делятся на качественные, полуколичественные и количественные. Что это значит?

Проще всего с качественными тестами — они без всяких цифр показывают, есть антитела в крови или их нет. Такие тесты дешевле, но они не покажут цифрового значения.

Цифру дадут полуколичественный и количественный тесты, но значения будут разными. При полуколичественном тесте в лаборатории не считают антитела в абсолютных единицах, а считывают оптическую плотность сыворотки крови, в которой плавают антитела. В результате такого анализа будет число — коэффициент позитивности (КП), который означает, во сколько раз оптическая плотность получившегося раствора выше оптической плотности сыворотки, в которой антител нет. Значения здесь обычно небольшие, это может быть 4 КП или, например, 16 КП, но всё, что выше единицы, свидетельствует о наличии антител.

При количественном методе в лаборатории считают, сколько единиц антител содержится в микролитре сыворотки крови, значения предоставляют в BAU/мл. Именно этот анализ сейчас наиболее популярен у клиентов частных клиник. Значения при таком анализе обычно выше, цифры варьируются от 10 до нескольких сотен.

Особое внимание при выборе тест-системы нужно уделить тем, кто прививался «ЭпиВакКороной», большинство анализов не показывают антитела после этой прививки, для нее производитель разработал особую тест-систему, которая имеется далеко не во всех лабораториях и обойдется дороже.

Для того чтобы снизить риски заражения коронавирусом, прививка необходима

Для того чтобы снизить риски заражения коронавирусом, прививка необходима

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Какой титр антител обеспечит защиту?


Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, какой титр достаточен для защиты от коронавирусной инфекции, но первые выводы уже есть.

— На сегодняшний день существуют достаточно подробные разъяснения от производителя количественного теста SARS-Cov-2-IgG — компании «Вектор-Бест», какое количество антител можно считать достаточным, — говорит профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медуниверситета Альбина Савочкина. — Если в результате анализа IgG определяется от 50 до 150 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность вашего иммунитета — 50 процентов, если выше 160 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность — 95 процентов. Если уровень IgG ниже 10 BAU — то это означает, что антитела к вирусу в крови отсутствуют.

Альбина Савочкина — заведующая Центральной научно-исследовательской лабораторией (ЦНИЛ) Южно-Уральского государственного медуниверситета, профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД ЮУГМУ, доктор медицинских наук.

По словам профессора, количественный тест обладает большей точностью, чем полуколичественный.

— Полуколичественное определение уровня антител отражает напряженность иммунитета, но его результаты не дают очевидного ответа по количеству IgG, — добавила она.

При каком титре нужно делать прививку?


Однозначного ответа на этот вопрос тоже пока нет, поэтому федеральный Минздрав сейчас советует прививать всех независимо от уровня антител.

— В настоящее время по действующим методическим рекомендациям наличие антител не является противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Нет достоверных данных о «защитном» или «достаточном» уровне антител. Кроме того, в мире не произошла валидация тест-систем — нет единого референсного значения, которым могут пользоваться все диагностические лаборатории. Таким образом, на сегодняшний день рекомендовано вакцинироваться при любом титре антител и проходить ревакцинацию через шесть месяцев после первой иммунизации или через полгода после выздоровления, — считает врач Дмитрий Прокопьев.

Согласен с доктором врач-эпидемиолог Александр Выгоняйлов. По его словам, сейчас есть единичные исследования, которые говорят о том, что достаточным для защиты может быть титр в 300–350 BAU/мл, но он не дает стопроцентной защиты и может быстро снижаться, поэтому прививку нужно повторять каждые полгода.

— Сейчас подход к повторной вакцинации исключительно временной, плюс учитывается эпидемиологическая ситуация, — напомнил эпидемиолог. — У нас наблюдается высокий уровень заболеваемости и низкий охват вакцинацией, поэтому раз в полгода нужно повторять прививку. В целом же иммунитет сохраняется до года и, может, чуть больше, но начиная с шестого месяца он ослабевает, максимально ослабевает к 9–12-му месяцу. А при штамме «дельта» необходимо иметь высокий уровень циркулирующих антител, потому что клеточный иммунитет сработает через три-четыре дня, а вирус за это время уже может размножиться, вирус коварен. Он может вести себя не как классический вирус, который разрывает клетку и выходит во внешнюю среду, и, соответственно, антитела его тут и схватили, а он может переходить из клетки в клетку, не выходя из нее. Антитела в клетке вирус никак не достанут, поэтому нужно, чтобы в момент, когда организм встретился с вирусом, титр был высоким. Поэтому сейчас и исходят из шести месяцев — лучше подстегнуть иммунную систему, чтобы уровень был высоким.

Александр Выгоняйлов — врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, доцент.

Даже если у человека титр антител больше 500 BAU/мл, но после болезни или прививки прошло полгода, Александр Выгоняйлов рекомендует прививаться в интервале от шести до восьми месяцев.

— Антитела всё равно будут снижаться, просто в этом случае не надо использовать двукратную вакцину, достаточно поставить «Спутник Лайт», — объяснил доктор. — Передозировки антителами не будет, ее априори быть не может. Это не может вызвать какой-то аутоиммунный процесс, потому что антитела специфичные, направленные против конкретного коронавируса — чем их больше, тем они интенсивнее бросятся его уничтожать.

Тем, у кого обратная ситуация — после прививки прошло меньше полугода, а титр антител уже низкий — эпидемиолог советует все-таки выдержать нормативный срок.

СЮЖЕТ

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— Слишком частая вакцинация может привести к истощению иммунной системы, она просто перестанет реагировать, — добавил специалист. — Поэтому раньше чем через полгода прививаться не надо, позже чем через шесть месяцев пока ситуация не позволяет. Потом, когда ситуация с заболеваемостью стабилизируется, вакцинация будет раз в год.

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