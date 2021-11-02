Какие личные данные можно узнать по QR-коду. Показываем на примере обычного человека

Прежде чем перейти к делу, я попросил председателя исполнительного комитета омского отделения Ассоциации юристов России Елену Богданову объяснить, что такое персональные данные.



— Персональные данные — это любая информация, которая относится к конкретному человеку, или субъекту персональных данных. Ф. И. О. , мобильный телефон, email, адрес проживания, фотография, паспортные данные, — объяснила она.



Дальше смотрим, какая информация передается при считывании QR-кода? Думаю, проще показать скриншотом. Я взял собственный сертификат и отсканировал QR-код (для этого годится любая программа для считки).