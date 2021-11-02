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Тема дняО новых запретах и QR-кодах. Большое интервью
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Олег Малиновский

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Олег Малиновский

Главный редактор
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Какие личные данные можно узнать по QR-коду. Показываем на примере обычного человека

Спойлер: почти никакие

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Система QR-кодов в Новосибирске заработала с <nobr class="_">30 октября</nobr>

Система QR-кодов в Новосибирске заработала с 30 октября

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Уже несколько дней в Новосибирске работает система QR-кодов — в некоторые общественные места (например, театры и на соревнования, где собираются больше 100 человек) пускают только вакцинированных. Из-за этого некоторые горожане беспокоятся о своих персональных данных. Это логично: мы смотрим в наш сертификат о вакцинации и видим там полный набор — Ф. И. О., дату рождения, серию и номер паспорта, чем, когда и где прививались. Не хватает только ключей от квартиры, где деньги лежат. И вот всё это мы должны показывать какому-то постороннему и не имеющему право на это человеку? Наш коллега Олег Малиновский с сайта NGS55.RU написал авторскую колонку, в которой подробно объяснил, стоит ли новосибирцам переживать за сохранность персональных данных. Далее от первого лица.

Прежде чем перейти к делу, я попросил председателя исполнительного комитета омского отделения Ассоциации юристов России Елену Богданову объяснить, что такое персональные данные.

— Персональные данные — это любая информация, которая относится к конкретному человеку, или субъекту персональных данных. Ф. И. О., мобильный телефон, email, адрес проживания, фотография, паспортные данные, — объяснила она.

Дальше смотрим, какая информация передается при считывании QR-кода? Думаю, проще показать скриншотом. Я взял собственный сертификат и отсканировал QR-код (для этого годится любая программа для считки).

Теперь вы знаете меня чуть лучше

Теперь вы знаете меня чуть лучше

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На этом фото видна вся информация, которая там зашифрована. То есть номер сертификата, до какого числа он действителен (а он действует ровно год после второй прививки), инициалы, кусочки серии и номера паспорта (для того чтобы сверять, ваш ли это сертификат) и дата рождения. Последнее — единственное, что можно назвать «персональными данными», но я плохо представляю, как вы теперь сможете использовать эту информацию. Разве что поздравить меня как-нибудь с днем рождения. Ну и еще из кусочков серии паспорта можно узнать, в каком регионе мне его выдали.

Обращу внимание, что вас могут попросить предъявить паспорт. Да, на это имеют право не только полицейские. Те же «Госуслуги» напоминают, что паспорт могут попросить предъявить сотрудники госорганов и другие должностные лица, если это прописано в законе. Например:

• сотрудники полиции и Росгвардии;
• нотариусы;
• сотрудники Федеральной службы охраны;
• судебные приставы-исполнители;
• сотрудники банка;
• работники МФЦ;
• работодатели;
• организаторы ЕГЭ;
• контролеры в общественном транспорте;
• продавцы при продаже алкогольной и табачной продукции.

Список этот, конечно, далеко не полный. Например, в кино также могут попросить паспорт у подростка, который пытается попасть на фильм 18+. Такие вещи чаще всего регламентируются внутренними документами организации.

Кратко попробую подвести итог. Если вы привиты, здоровы и хотите пойти в театр, то не бойтесь: QR-коды не выдадут никакой персональной информации. На всякий случай паспорт лучше не забывать, и не стоит конфликтовать с сотрудниками, если вас попросят его предъявить на входе в учреждение. Закон в этом случае не всегда будет на вашей стороне.

И напоследок подчеркну — это не оценка самому факту введения QR-кодов. Мне сложно судить, насколько они будут эффективны.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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QR-кодпаспорт
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