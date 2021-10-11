В Кремле оценили идею штрафов за отказ от вакцинации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею ввести денежные штрафы за отказ от вакцинации. Песков назвал это невозможным и противоречащим социальному характеру российского государства.
— Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране, — отметил Песков на брифинге с журналистами.
Между тем Песков отметил, что уровень вакцинации от ковида в РФ непозволительно низкий, из-за чего растет смертность и появляются новые волны пандемии.
Штрафовать за отказ делать прививку от коронавируса ранее предложил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его мнению, штраф в размере 5 тысяч рублей был бы приемлемым в сравнении с затратами на лечение одного больного, которые достигают 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.