11 октября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 6/10
usd 71.99
eur 83.12
Тема дняСкорая сбила насмерть 7-летнюю девочку
Все новости
Все новости

В Кремле оценили идею штрафов за отказ от вакцинации

Штрафовать людей без прививки от коронавируса ранее предложил вирусолог РАН

1 511
43Обсудить

Поделиться

В России с начала пандемии зафиксировано свыше 7,8 млн случаев заражения ковидом, уровень вакцинации, по мнению Кремля, остается «непозволительно низким»

В России с начала пандемии зафиксировано свыше 7,8 млн случаев заражения ковидом, уровень вакцинации, по мнению Кремля, остается «непозволительно низким»

Поделиться

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал идею ввести денежные штрафы за отказ от вакцинации. Песков назвал это невозможным и противоречащим социальному характеру российского государства.

— Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране, — отметил Песков на брифинге с журналистами.

Между тем Песков отметил, что уровень вакцинации от ковида в РФ непозволительно низкий, из-за чего растет смертность и появляются новые волны пандемии.

Штрафовать за отказ делать прививку от коронавируса ранее предложил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. По его мнению, штраф в размере 5 тысяч рублей был бы приемлемым в сравнении с затратами на лечение одного больного, которые достигают 200 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Дмитрий Песковпандемия коронавирусавакцинация от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...