Умирают не от ковида, а от суперинфекций на ИВЛ? Почему ученые считают новую разработку Роспотребнадзора мистификацией

Бактериофаги — это в некотором смысле живые объекты, производить их в больших количествах и очищать сложно. Их способность подавлять лишь определенные виды бактерий оказалась слабым местом, ахиллесовой пятой, потому что для одного и того же возбудителя — к примеру, сальмонеллы или кишечной палочки — бактериофаг нужно подбирать для конкретного штамма, заразившего конкретного пациента. То есть речь идет о персонализированной медицине. А это всегда дорого и не поддается масштабированию. Кроме того, устойчивость к бактериофагам возникает даже быстрее, чем к антибиотикам.



Наконец, с точки зрения фармпромышленности производство бактериофагов, видимо, не очень выгодно, так как их состав можно легко украсть и начать собственное производство в условном «гараже».



В идеале фаговая терапия должна выглядеть как в Институте Элиава в Грузии. Больные, которые несколько месяцев или лет безуспешно лечатся антибиотиками, приезжают за свой счет в институт, где из них выделяют бактерии, например, ответственные за ожоговую инфекцию, повреждения кости и т. д. , — и потом специалисты института получают бактериофаги под конкретные бактерии, которые заразили пациента, и начинают лечение. В ряде случаев есть истории успеха такого подхода. Но надо понимать, что такого рода действия могут занимать месяцы. Если же речь идет о попытках использовать бактериофаги в борьбе с инфекциями, вызванными постковидными осложнениями, нозокомиальными инфекциями у людей на ИВЛ, надо понимать, что эти люди умрут задолго до того, как нужный конкретному пациенту бактериофаг будет подобран. При этом, помним, что это лекарство, которое клинически не одобрено и эффективность его не доказана.



Никто не сказал, что фаговая терапия не может работать, она имеет право на жизнь. В этой области должны вестись исследования на хорошем научном уровне. Но еще раз подчеркну — эффективность такой терапии не доказана. Но боюсь, что развитие этого метода теперь задержится надолго. У Роспотребнадзора уже есть большой «успех» — вакцина «ЭпиВакКорона». Боюсь, что ведомство рискует его повторить с бактериофагами, что по иронии судьбы лишь задержит действительное развитие их применения в практике.



Заслуженный врач-инфекционист, 25 лет возглавлявший Боткинскую инфекционную больницу, Алексей Яковлев считает, что бактериофаги к доказательной медицине относиться вообще не могут.



Алексей Яковлев, д. м. н. , профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, заслуженный врач РФ.

