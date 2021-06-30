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Темпы вакцинации в России за две недели выросли в полтора раза. Это нас спасет?

Для достижения коллективного иммунитета надо привить 60% россиян. Мы посчитали, сколько еще осталось

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По размерам белых кружков на карте можно оценить, где вакцинация идет активно, а где едва

По размерам белых кружков на карте можно оценить, где вакцинация идет активно, а где едва

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Россия первой создала вакцину от коронавируса, но вряд ли будет первой страной с коллективным иммунитетом. Еще в апреле Владимир Путин поставил задачу сформировать у россиян коллективный иммунитет к осени. Для этого необходимо привить 60% населения страны. При этом кампания по вакцинации идет не очень успешно. В мае, по нашим подсчетам, в стране привили меньше 10%, а уже в июне началась третья волна.

Чтобы ускорить процесс вакцинации, некоторые регионы сделали ее обязательной хотя бы для тех, кто работает с людьми. Как эти меры повлияют на темпы вакцинации и через сколько дней получится привить больше половины россиян?

Сколько привито за полгода

На прошлой неделе вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова во время совещания с президентом озвучила, что первый компонент вакцины поставили 20,7 миллиона россиян, оба компонента — 16,7 миллиона человек. Таким образом, привить удалось около 15% населения. По данным президента Российской академии наук Александра Сергеева, привитых еще меньше — 11,5% россиян. До сих пор в России нет официальной статистики о вакцинации, более подробные данные публикуют частные аналитики и портал Gogov.ru. Их цифры даже чуть превышают данные, представленные Голиковой: 21,8 миллиона человек получили один компонент вакцины, 17 миллионов человек — оба. По общему количеству привитого населения мы на 15-м месте, а если смотреть на процент привитого населения — на 84-м.

Вчера в Кремле официально признали, что привить 60% россиян к осени не получится.

— Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Для коронавируса и новых штаммов порог коллективного иммунитета условно определяют в районе 60–70%

Для коронавируса и новых штаммов порог коллективного иммунитета условно определяют в районе 60–70%

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К середине июня Минздрав планировал привить больше 30 миллионов человек. Сделать это не удалось. В какой-то момент темпы вакцинации даже замедлились: с одной стороны, привились все, кто хотел. С другой стороны, в регионах началась нехватка вакцин. В апреле, по данным Gogov.ru, первым компонентом привился 5 126 801 человек, а в мае — 4 264 874, темпы снизились на 16,8%, или почти на миллион человек.

Вакцинация и продолжалась бы такими вялыми темпами, если бы не третья волна коронавируса. Ускорить прививочную кампанию власти решили новым способом, объявив в нескольких регионах обязательную вакцинацию. Первой это сделала Москва, там прививку обязаны сделать работники общепита, сферы услуг, общественного транспорта, госслужащие и так далее. Столичные власти обязали руководителей организаций в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников.

Еще в ряде регионов ввели дополнительные ограничения, как, например, «зеленые паспорта» в Карелии — на предприятиях, где привито более 60% сотрудников, разные ограничительные меры действовать не будут. В Кемеровской области обязали привиться сотрудников образовательных, медицинских учреждений, соцслужб и МФЦ, а также запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек. В Нижегородской области прививка обязательна для работников сферы услуг, торговли, общественного питания, а также для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. За невыполнение требований о вакцинации могут назначить штраф до 1 миллиона рублей и даже приостановить работу организации. Сотрудников, которые отказываются прививаться, могут уволить.

— Существуют приоритетные группы для профилактики, — объясняет необходимость таких мер инфекционист Иван Коновалов. — Первичные — это люди высокого риска, старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Вторая — это высокомобильные и тесно общающиеся с окружающими, медработники и так далее. И третья — это общее население.

Иван Коновалов — доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук.

Помогут ли новые меры?

Похоже, что для сокращения пропасти перед коллективным иммунитетом эта мера работает. Московские власти отчитались, что с момента, как вакцинация стала обязательной, ее темпы выросли в 4–5 раз. Но даже этого не хватит, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени. Население Москвы — почти 12,7 миллиона человек. По данным мэра Сергея Собянина на 16 июня, привито более 1,8 миллиона жителей. По расчетам мэрии, под обязательную вакцинацию в Москве попадут 3,5–4 миллиона человек, из них обязаны привиться до 15 августа 60% — то есть около 2 миллионов человек. По самым грубым подсчетам к сентябрю в столице будет привито 5,2 миллиона человек, или 41% — далековато от обязательных 60%.

В целом же по стране, по подсчетам Gogov.ru, для вакцинации 60% населения нам понадобится еще как минимум 283 дня, то есть коллективный иммунитет будет к середине мая 2022 года.

Еще один прогноз — от вирусолога, одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Анатолия Альтштейна: к коллективному иммунитету мы подойдем к концу года.

— В лучшем случае мы к концу года достигнем коллективного иммунитета, — прогнозирует вирусолог Анатолий Альтштейн. — Осень, начало зимы, конец года. Сейчас у нас есть рывок в вакцинации — это очень важно. Но важно обеспечить всех вакциной.

Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина «Спутник V».

Инфекционист Иван Коновалов прогнозов не дает, но добавляет, что достижение коллективного иммунитета и вакцинация в целом зависят от социальных факторов и того, насколько люди будут доверять прививкам.

— Многие люди пытаются избегать вакцинации или даже приобретать поддельные сертификаты. Из-за этого они не просто заболеют, но и дискредитируют эффективность вакцин, — говорит Иван Коновалов.

Сейчас в России нарастает третья волна коронавируса: ежедневно оперштаб фиксирует по 20 с лишним тысяч новых случаев. Эксперты отмечают, что у россиян выявляют как британский, так и новый индийский штамм.

В июне в России началась третья волна коронавируса

В июне в России началась третья волна коронавируса

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По данным ВОЗ, свыше 90 стран зафиксировали распространение индийского варианта коронавируса. Но в странах, где есть коллективный иммунитет, вместе с заболеваемостью почти нет подъема смертей и тяжелых госпитализаций. Например, в Великобритании, где привито 66% населения, средняя заболеваемость за неделю — около 12 тысяч случаев в сутки, а среднее количество смертей — 16. Поэтому вакцинация по-прежнему остается самым эффективным способом победить пандемию, а также избежать появления новых штаммов в будущем.

— Если бы мы дружно провели вакцинацию за пару месяцев, что, конечно, невозможно, мы резко бы уменьшили возникновение мутаций. Потому что мутации эти появляются, когда вируса много, когда он размножается у большого количества людей. От мутаций никуда не уйдешь, это в природе у самого вируса — создавать такие мутации. А если сразу закрыть перед ним возможность размножаться, мы резко снизим число этих мутантов. Сами эти мутации мы не отменим, но вероятность возникновений опасных мутаций уменьшится, — говорит Анатолий Альтштейн.

Сейчас же наша страна выглядит как полигон для появления новых штаммов.

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— Условия для формирования новых, более агрессивных штаммов COVID-19 напрямую зависит от того, какой процент в регионе охвачен прививкой. То есть цель массовой вакцинации — это предотвращение появления новых мутаций, — говорит Иван Коновалов. — Если мы будем охвачены вакцинацией в достаточных показателях, то новые мутации формироваться не будут. Многие страны включают Россию в неблагополучные не только с позиции случаев инфицирования, но и по условиям для формирования новых штаммов. То же самое происходит в Индии, где просто-напросто гигантское количество людей не может быть охвачено прививкой по времени из-за проблем с логистикой. Хотя темпы вакцинации в этой стране достаточно активные, в отличие от России.

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