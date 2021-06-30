Темпы вакцинации в России за две недели выросли в полтора раза. Это нас спасет?

Сколько привито за полгода

На прошлой неделе вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова во время совещания с президентом озвучила, что первый компонент вакцины поставили 20,7 миллиона россиян, оба компонента — 16,7 миллиона человек. Таким образом, привить удалось около 15% населения. По данным президента Российской академии наук Александра Сергеева, привитых еще меньше — 11,5% россиян. До сих пор в России нет официальной статистики о вакцинации, более подробные данные публикуют частные аналитики и портал Gogov.ru. Их цифры даже чуть превышают данные, представленные Голиковой: 21,8 миллиона человек получили один компонент вакцины, 17 миллионов человек — оба. По общему количеству привитого населения мы на 15-м месте, а если смотреть на процент привитого населения — на 84-м.

Вчера в Кремле официально признали, что привить 60% россиян к осени не получится.



— Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

