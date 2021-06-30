Темпы вакцинации в России за две недели выросли в полтора раза. Это нас спасет?

Россия первой создала вакцину от коронавируса, но вряд ли будет первой страной с коллективным иммунитетом. Еще в апреле Владимир Путин поставил задачу сформировать у россиян коллективный иммунитет к осени. Для этого необходимо привить 60% населения страны. При этом кампания по вакцинации идет не очень успешно. В мае, по нашим подсчетам, в стране привили меньше 10%, а уже в июне началась третья волна.
Чтобы ускорить процесс вакцинации, некоторые регионы сделали ее обязательной хотя бы для тех, кто работает с людьми. Как эти меры повлияют на темпы вакцинации и через сколько дней получится привить больше половины россиян?
Сколько привито за полгода
На прошлой неделе вице-премьер РФ и глава оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова во время совещания с президентом озвучила, что первый компонент вакцины поставили
Вчера в Кремле официально признали, что привить 60% россиян к осени не получится.
— Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то что все возможности для этого государством были созданы, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
К середине июня Минздрав планировал привить больше
Вакцинация и продолжалась бы такими вялыми темпами, если бы не третья волна коронавируса. Ускорить прививочную кампанию власти решили новым способом, объявив в нескольких регионах обязательную вакцинацию. Первой это сделала Москва, там прививку обязаны сделать работники общепита, сферы услуг, общественного транспорта, госслужащие и так далее. Столичные власти обязали руководителей организаций в течение двух месяцев обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников.
Еще в ряде регионов ввели дополнительные ограничения, как, например, «зеленые паспорта» в Карелии — на предприятиях, где привито более 60% сотрудников, разные ограничительные меры действовать не будут. В Кемеровской области обязали привиться сотрудников образовательных, медицинских учреждений, соцслужб и МФЦ, а также запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более
— Существуют приоритетные группы для профилактики, — объясняет необходимость таких мер инфекционист Иван Коновалов. — Первичные — это люди высокого риска, старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Вторая — это высокомобильные и тесно общающиеся с окружающими, медработники и так далее. И третья — это общее население.
Иван Коновалов — доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им.
Помогут ли новые меры?
Похоже, что для сокращения пропасти перед коллективным иммунитетом эта мера работает. Московские власти отчитались, что с момента, как вакцинация стала обязательной, ее темпы выросли в 4–5 раз. Но даже этого не хватит, чтобы достичь коллективного иммунитета к осени. Население Москвы — почти
В целом же по стране, по подсчетам Gogov.ru, для вакцинации 60% населения нам понадобится еще как минимум
Еще один прогноз — от вирусолога, одного из разработчиков вакцины «Спутник V» Анатолия Альтштейна: к коллективному иммунитету мы подойдем к концу года.
— В лучшем случае мы к концу года достигнем коллективного иммунитета, — прогнозирует вирусолог Анатолий Альтштейн. — Осень, начало зимы, конец года. Сейчас у нас есть рывок в вакцинации — это очень важно. Но важно обеспечить всех вакциной.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Инфекционист Иван Коновалов прогнозов не дает, но добавляет, что достижение коллективного иммунитета и вакцинация в целом зависят от социальных факторов и того, насколько люди будут доверять прививкам.
— Многие люди пытаются избегать вакцинации или даже приобретать поддельные сертификаты. Из-за этого они не просто заболеют, но и дискредитируют эффективность вакцин, — говорит Иван Коновалов.
Сейчас в России нарастает третья волна коронавируса: ежедневно оперштаб фиксирует по 20 с лишним тысяч новых случаев. Эксперты отмечают, что у россиян выявляют как британский, так и новый индийский штамм.
По данным ВОЗ, свыше 90 стран зафиксировали распространение индийского варианта коронавируса. Но в странах, где есть коллективный иммунитет, вместе с заболеваемостью почти нет подъема смертей и тяжелых госпитализаций. Например, в Великобритании, где привито 66% населения, средняя заболеваемость за неделю — около
— Если бы мы дружно провели вакцинацию за пару месяцев, что, конечно, невозможно, мы резко бы уменьшили возникновение мутаций. Потому что мутации эти появляются, когда вируса много, когда он размножается у большого количества людей. От мутаций никуда не уйдешь, это в природе у самого вируса — создавать такие мутации. А если сразу закрыть перед ним возможность размножаться, мы резко снизим число этих мутантов. Сами эти мутации мы не отменим, но вероятность возникновений опасных мутаций уменьшится, — говорит Анатолий Альтштейн.
Сейчас же наша страна выглядит как полигон для появления новых штаммов.
— Условия для формирования новых, более агрессивных штаммов