Попал под струю пламени в 1700 градусов: металлург получил на заводе смертельные ожоги. Чудом выжил и стал бодибилдером

Дмитрий родился в городе Новокузнецке Кемеровской области. Когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Норильск. С самого детства жил активной жизнью: стал мастером спорта по плаванию, с местной детворой баловались паркуром. Тренер просил определиться и заниматься чем-то одним. Но как выбрать, когда в мире столько всего интересного, Дмитрий не понимал.



После школы пошел в техникум, получил диплом по специальности «контрольно-измерительные приборы и автоматика». Отслужил в армии.



— У меня была девушка на тот момент, и, как любой молодой человек, я хотел заработать и снять квартиру. Пошел на завод «Норникеля», там неплохо платили. Отучился на плавильщика. Отработал три месяца, сдал экзамен, и мне дали первого ученика. Благодаря ему на моей руке есть теперь татуировка — здесь ожог от небольшого взрыва, который тот учинил в цеху. Тогда на мне впервые загорелась одежда, — вспоминает Дмитрий.