Новосибирец требует с больницы 5 миллионов за смерть отца — мужчине лечили сломанную ногу, а он умер от сепсиса

Новосибирец требует с больницы 5 миллионов за смерть отца
Житель Новосибирска Александр Сташевский вместе со своей мамой и братом обратился с иском в суд против Городской клинической больницы
Как мужчина оказался в больнице
Сергею Сташевскому было 64 года. 13 ноября 2020 года он собрался по делам в гараж. В этот день выпал первый снег, и на скользкой дороге пенсионер упал. На его крики сбежались прохожие и вызвали скорую. Так он оказался в травматологическом отделении Городской клинической больницы
— Операцию провели только через шесть дней. До этого он лежал на так называемой вытяжке. Операция, как нам сказали врачи, прошла по плану, — объяснил корреспонденту НГС сын пенсионера Александр Сташевский. — Мы по телефону общались с отцом, к нему не пускали. Предлагали помощь врачам, если нужны лекарства, мы всё купим и привезем. Нам всегда говорили, что всё есть. И это действительно так, все медикаменты, всё там есть.
20 ноября у Сергея Сташевского заболел зуб.
— Ему вызвали на консультацию стоматолога и в связи с хроническим пародонтитом удалили 48-й зуб (зуб мудрости. — Прим. ред.). Лунка зуба зажила, всё хорошо было — всё это есть в меддокументах. 2 декабря состояние моего отца ухудшилось, его прокапали в отделении реанимации и вернули в палату. Мы с ним разговаривали тогда, всё отлично было, — вспоминает Александр. — Но уже тогда у него был сепсис. Он постоянно жаловался на сыпь на руках. Даже «Википедию» если открыть и написать «признаки сепсиса», то интернет скажет, что ими являются сыпь на коже, лейкоцитоз в крови и температура. И все эти симптомы на протяжении длительного времени были у моего отца. Но ни один доктор не выявил у него сепсис и даже, скорее всего, и не пытался.
Вторая экстренная операция
7 декабря состояние пенсионера резко ухудшилось — он стал задыхаться. Пациента срочно перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Через сутки был собран консилиум.
— В анализах у отца обнаружили кишечную палочку. Поставили диагноз — «сепсис, синдром полиорганной недостаточности» (отказывали внутренние органы. — Прим. ред.). Они только на консилиуме выявили сепсис, за два дня до смерти. Я позже узнал, что полиорганная недостаточность бывает, если терапия от сепсиса неэффективна либо она не проводится вообще. На этом консилиуме они решили сделать ему повторную операцию на ноге. Либо с целью посмотреть, ничего ли они не наделали при операции, всё ли нормально, либо скрыть следы своих ошибок, — уверен мужчина.
8 декабря Сергей Сташевский был повторно прооперирован. В медкарте говорится, что консилиум решил провести операцию, чтобы определить «источник сепсиса у пациента, провести ревизию оперированного сегмента — правого бедра». Родственников об операции не предупредили.
— В связи с тем что состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю самостоятельно, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах пациента решен консилиумом врачей, — говорится в документе.
Во время операции врачи убедились, что источник проблемы не прооперированная область, и изменили диагноз: «источником сепсиса является хронический пародонтит».
— Они нас даже не предупредили, что будет операция. Когда отцу стало плохо, мы каждый день названивали и не могли пообщаться с лечащим врачом. Его никогда не было. А в больницу из-за коронавируса не пускали. В основном мы говорили с медсестрами. По поводу операции есть указание, что они приняли такое решение на основании того, что не было времени брать согласие родственников. Если жизнь пациента в опасности, то по действующему законодательству они обязаны провести ее без согласия. Но мы были постоянно на связи, — негодует Александр.
Лечение в реанимации пенсионеру не помогло. Он умер 10 декабря в час ночи.
«Я никогда не думал, что буду писать иск о смерти своего отца»
Александр убежден, что его отца можно было спасти, если бы врачи вовремя начали лечение.
— В посмертном эпикризе очагом заражения они как раз указали проблемы с зубом. При этом в заключении написали о своевременности госпитализации, диагностики и лечения. Будем запрашивать по суду сам протокол вскрытия. Рана после удаления зуба была чистая, — рассказал мужчина. — Я работаю юристом уже довольно долго. И уже написал большое количество жалоб по нашей ситуации. Я рассматриваю то, что произошло, как причинение смерти по неосторожности, как врачебную ошибку.
Следственный комитет и прокуратура обратились за разъяснениями в Минздрав Новосибирской области. Ведомство ответило, что нарушений в оказании помощи отцу Александра не было.
— Кто оказывается в такой ситуации, они сталкиваются с такой никчемностью правоохранительных органов. Прокуратуру и Следственный комитет такой ответ устроил. Меня — нет. В каждом анализе крови у него лейкоцитоз. Здесь даже врачом не надо быть. Мы со школы даже знаем, что это признак инфекции, воспаления. И они это пропустили? Сепсис — это не приговор. Человек лежит в XXI веке в медицинском учреждении и умирает от сепсиса, хотя попал с переломом ноги. У нас медицина до такого дошла, что с занозой попадешь в больницу и умрешь. Ужас какой-то. И причина не в том, что чего-то не хватает, финансирования, оборудования. Причина — в людях. Скотское отношение самого персонала. Я никогда не думал, что буду писать иск о смерти своего отца, — ненадолго замолкает Александр.
Иск семьи суд будет рассматривать уже в июне.
— Я хочу справедливости. Ни одно лицо не наказано. Мой иск был подан на 5 миллионов 50 тысяч рублей. Почему я так сделал? Откуда такая сумма? Это моральный вред на троих человек — на меня, моего брата и мать. Я изучил судебную практику по таким делам. И у меня появились свои цели, которые я хочу реализовать, — говорит Александр. — Это нужно для того, чтобы люди, которые попадут в такую ситуацию, могли на что-то опереться. Потому что, как показывает практика на моем печальном примере, когда человек сталкивается с подобным, в России отсутствует государственность, ее нет. Ничего не работает. У меня нет больше отца, а руководство больницы сидит себе.
Что говорят в больнице
В Городской клинической больнице
— Нарушений норм качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи Сташевскому Сергею Яковлевичу не выявлено. Он был своевременно госпитализирован в стационарное отделение «ГКБ
Министерство здравоохранения Новосибирской области ответило Александру так же, как и больница.
— Осложнения в послеоперационном периоде обусловлены неблагоприятным течением заболевания в связи с наличием очага хронической инфекции в виде хронического пародонтита, а также снижением общей резистентности организма вследствие тяжелой скелетной травмы и последующего оперативного лечения, длительного постельного режима, который способствовал застою кровообращения по малому кругу, что явилось предрасполагающим фактором к развитию пневмонии и сепсиса, — уверены в больнице.
В сентябре прошлого года больницу