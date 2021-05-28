Новосибирец требует с больницы 5 миллионов за смерть отца — мужчине лечили сломанную ногу, а он умер от сепсиса

— Операцию провели только через шесть дней. До этого он лежал на так называемой вытяжке. Операция, как нам сказали врачи, прошла по плану, — объяснил корреспонденту НГС сын пенсионера Александр Сташевский. — Мы по телефону общались с отцом, к нему не пускали. Предлагали помощь врачам, если нужны лекарства, мы всё купим и привезем. Нам всегда говорили, что всё есть. И это действительно так, все медикаменты, всё там есть.

20 ноября у Сергея Сташевского заболел зуб.

— Ему вызвали на консультацию стоматолога и в связи с хроническим пародонтитом удалили 48-й зуб (зуб мудрости. — Прим. ред.). Лунка зуба зажила, всё хорошо было — всё это есть в меддокументах. 2 декабря состояние моего отца ухудшилось, его прокапали в отделении реанимации и вернули в палату. Мы с ним разговаривали тогда, всё отлично было, — вспоминает Александр. — Но уже тогда у него был сепсис. Он постоянно жаловался на сыпь на руках. Даже «Википедию» если открыть и написать «признаки сепсиса», то интернет скажет, что ими являются сыпь на коже, лейкоцитоз в крови и температура. И все эти симптомы на протяжении длительного времени были у моего отца. Но ни один доктор не выявил у него сепсис и даже, скорее всего, и не пытался.