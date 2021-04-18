«Ради арбуза похудела на 24 кило и мужа заставила»: семейная пара нашла стимул стать стройными

Может ли пара десятков сброшенных килограммов стать ключом к заветной двери, за которой сбываются все мечты?
«Я себе не нравлюсь»
Склонность к полноте одолевала Гульнару почти всю жизнь. Генетика, вредные пищевые привычки — долгие годы находились «удачные» отговорки, чтобы потакать слабостям.
— У меня было плотное телосложение. Даже замуж я выходила, будучи пышненькой девушкой. До сих пор не люблю смотреть снимки с торжества — я себе там не нравлюсь, — делится Гульнара.
Избранник девушки также не отличался стройностью кипариса. Несмотря на то что по профессии супруги — медики (Гульнара работает в кардиоцентре медсестрой) и лучше многих знают о пользе правильного питания и физических нагрузок, изменить наработанные годами привычки им было непросто.
«Ели всё подряд»
В 28 лет Гульнара весила около
— Так хотелось верить в чудо! Но все диеты сначала давали эффект, а потом приводили либо к новому набору веса, либо к проблемам со здоровьем. Когда один за другим родились двое сыновей, мы вообще ели всё подряд. В основном потребляли углеводы и жиры: там надо было, чтобы молоко жирнее было, чтобы ребенок сытый был, поэтому мы старались вот так питаться. Так я дошла до веса в
Переломный момент наступил четыре года назад.
— Пришел к нам медбрат. Он тяжелоатлет, занимается. Молодой, красивый, такой фигуристый. Он и спровоцировал: «Гульнара, — говорит, — вы так не похудеете», — вспоминает женщина.
Гульнара поспорила с коллегой, что похудеет во что бы то ни стало.
— В самом деле, я посмотрела на свой рацион. Оказывается, очень много мы едим, — признаётся она. — Мы потом с ним поспорили, сколько килограммов я скину. На арбуз поспорили. На сколько килограммов я похудею, столько килограммов арбуза он мне купит.
«Нам начали делать комплименты»
В поисках правильной методики сброса веса Гульнара перелопатила горы литературы, потом скорректировала ежедневный рацион — стала пить много воды и употреблять большое количество белков, отказалась от сладкого и мучного, стала есть много овощей, творог, яйца, мясо.
Первое время, как признаётся Гульнара, ей было тяжело привыкать к новому образу жизни, но поблажек себе она не давала.
— Девчонки, которые со мной работали, очень так негативно на меня смотрели. Говорили: «Ты и так нормальная, ты работаешь, ходишь столько, надо тебе питаться». Я их слушала, улыбалась, но свое делала.
Полгода вес вообще не уходил. Потом ушло
— Первые результаты стали заметны через несколько месяцев: нам начали делать комплименты — родня и на работе. Было приятно, что наши старания так быстро заметили. А секрет похудения в первую очередь был в том, что муж поддержал меня во всем. Когда в семье схожие цели и ориентиры, добиваться успеха гораздо проще, — признаётся Гульнара.
Чтобы ускорить процесс долгожданных метаморфоз, Гайнетдиновы разбавили будни спортом. Даже несложная домашняя гимнастика приносила плоды, но Гульнара стремилась к большему.
«Не могу жить без фитнеса»
Меньше чем за год супруг Гульнары скинул
— Я пошла в фитнес-клуб. Та атмосфера мне настолько понравилась, что сейчас я жизнь без зала не представляю! Занимаюсь с мини-штангой на групповых силовых занятиях и активно работаю над рельефом, — рассказывает она.
Гульнара похудела до
Ее новая цель — конкурс «Мисс фитнес-бикини». Недостижимым этот рубеж Гульнара не считает. Она давно убедилась: путь к желаемому — в упорстве и старательности.
— Я считаю, что надо еще подтянуться, еще сбросить — до
Новая фигура — новая жизнь
Потеря веса вдохновила Гульнару на многие изменения: девушка активно фотографируется и старается вести аккаунт в соцсетях, с радостью снимается в промороликах фитнес-клуба и даже воплощает мечту о сцене — дала волю зову души и стала петь!
— Я обожаю татарскую эстраду! Пою песни любимых исполнителей за рулем. С одной из певиц удалось спеть вживую на выступлении в торговом центре! Тогда-то я и решилась записаться на курсы вокала, — с улыбкой вспоминает Гульнара. — Начались репетиции, подготовка к выступлению. А недавно состоялся и дебют! Я очень волновалась, но счастлива, что это произошло!
По словам Гульнары, преодолеть внутренние барьеры во многом помогла уверенность, которую она приобрела в борьбе за стройность.
— Желаю всем здоровья. Питайтесь правильно, двигайтесь, от меня лично совет, — говорит Гульнара. — И всё у вас будет замечательно.