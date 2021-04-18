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«Ради арбуза похудела на 24 кило и мужа заставила»: семейная пара нашла стимул стать стройными

Гульнара Гайнетдинова всегда была пышкой, а теперь питается правильно

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Трудно поверить, но это одна и та же девушка!

Трудно поверить, но это одна и та же девушка!

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Может ли пара десятков сброшенных килограммов стать ключом к заветной двери, за которой сбываются все мечты? 35-летняя уфимка Гульнара Гайнетдинова уверена — именно добившись красивой и стройной фигуры, она обрела уверенность в себе и смело шагнула на сцену, о которой так давно мечтала. Эта история от UFA1.RU не просто о похудении, а о том, что все цели достижимы.

«Я себе не нравлюсь»

Склонность к полноте одолевала Гульнару почти всю жизнь. Генетика, вредные пищевые привычки — долгие годы находились «удачные» отговорки, чтобы потакать слабостям.

— У меня было плотное телосложение. Даже замуж я выходила, будучи пышненькой девушкой. До сих пор не люблю смотреть снимки с торжества — я себе там не нравлюсь, — делится Гульнара.

Избранник девушки также не отличался стройностью кипариса. Несмотря на то что по профессии супруги — медики (Гульнара работает в кардиоцентре медсестрой) и лучше многих знают о пользе правильного питания и физических нагрузок, изменить наработанные годами привычки им было непросто.

Смотреть на свои старые фотографии Гульнара не любит&nbsp;

Смотреть на свои старые фотографии Гульнара не любит 

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«Ели всё подряд»

В 28 лет Гульнара весила около 70 килограммов. Уже тогда она экспериментировала с диетами, агитировала мужа перейти на чудо-рацион. Но результат не радовал обоих.

— Так хотелось верить в чудо! Но все диеты сначала давали эффект, а потом приводили либо к новому набору веса, либо к проблемам со здоровьем. Когда один за другим родились двое сыновей, мы вообще ели всё подряд. В основном потребляли углеводы и жиры: там надо было, чтобы молоко жирнее было, чтобы ребенок сытый был, поэтому мы старались вот так питаться. Так я дошла до веса в 87 килограммов, а муж — до 120! Это был предел, — говорит Гульнара.

Переломный момент наступил четыре года назад.

— Пришел к нам медбрат. Он тяжелоатлет, занимается. Молодой, красивый, такой фигуристый. Он и спровоцировал: «Гульнара, — говорит, — вы так не похудеете», — вспоминает женщина.

Гульнара поспорила с коллегой, что похудеет во что бы то ни стало.

— В самом деле, я посмотрела на свой рацион. Оказывается, очень много мы едим, — признаётся она. — Мы потом с ним поспорили, сколько килограммов я скину. На арбуз поспорили. На сколько килограммов я похудею, столько килограммов арбуза он мне купит.

Спортом Гульнара занимается трижды в неделю

Спортом Гульнара занимается трижды в неделю

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«Нам начали делать комплименты»

В поисках правильной методики сброса веса Гульнара перелопатила горы литературы, потом скорректировала ежедневный рацион — стала пить много воды и употреблять большое количество белков, отказалась от сладкого и мучного, стала есть много овощей, творог, яйца, мясо.

Первое время, как признаётся Гульнара, ей было тяжело привыкать к новому образу жизни, но поблажек себе она не давала.

— Девчонки, которые со мной работали, очень так негативно на меня смотрели. Говорили: «Ты и так нормальная, ты работаешь, ходишь столько, надо тебе питаться». Я их слушала, улыбалась, но свое делала.

Полгода вес вообще не уходил. Потом ушло 5 кило.

— Первые результаты стали заметны через несколько месяцев: нам начали делать комплименты — родня и на работе. Было приятно, что наши старания так быстро заметили. А секрет похудения в первую очередь был в том, что муж поддержал меня во всем. Когда в семье схожие цели и ориентиры, добиваться успеха гораздо проще, — признаётся Гульнара.

Чтобы ускорить процесс долгожданных метаморфоз, Гайнетдиновы разбавили будни спортом. Даже несложная домашняя гимнастика приносила плоды, но Гульнара стремилась к большему.

Потеря веса вдохновила Гульнару чаще фотографироваться

Потеря веса вдохновила Гульнару чаще фотографироваться

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«Не могу жить без фитнеса»

Меньше чем за год супруг Гульнары скинул 15 килограммов, сейчас он весит 87 кило. Новыми параметрами он был полностью доволен и решил лишь поддерживать результат. Гульнара же решила не останавливаться на достигнутом.

— Я пошла в фитнес-клуб. Та атмосфера мне настолько понравилась, что сейчас я жизнь без зала не представляю! Занимаюсь с мини-штангой на групповых силовых занятиях и активно работаю над рельефом, — рассказывает она.

Гульнара похудела до 63 килограммов и выиграла спор.

Ее новая цель — конкурс «Мисс фитнес-бикини». Недостижимым этот рубеж Гульнара не считает. Она давно убедилась: путь к желаемому — в упорстве и старательности.

— Я считаю, что надо еще подтянуться, еще сбросить — до 60 килограммов. 60 килограммов — я буду чувствовать себя в очень комфортном состоянии. Мы еще в работе.

Новая фигура — новая жизнь

Потеря веса вдохновила Гульнару на многие изменения: девушка активно фотографируется и старается вести аккаунт в соцсетях, с радостью снимается в промороликах фитнес-клуба и даже воплощает мечту о сцене — дала волю зову души и стала петь!

— Я обожаю татарскую эстраду! Пою песни любимых исполнителей за рулем. С одной из певиц удалось спеть вживую на выступлении в торговом центре! Тогда-то я и решилась записаться на курсы вокала, — с улыбкой вспоминает Гульнара. — Начались репетиции, подготовка к выступлению. А недавно состоялся и дебют! Я очень волновалась, но счастлива, что это произошло!

По словам Гульнары, преодолеть внутренние барьеры во многом помогла уверенность, которую она приобрела в борьбе за стройность.

— Желаю всем здоровья. Питайтесь правильно, двигайтесь, от меня лично совет, — говорит Гульнара. — И всё у вас будет замечательно.

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похуделафитнессбросить вес
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