«Ради арбуза похудела на 24 кило и мужа заставила»: семейная пара нашла стимул стать стройными

— У меня было плотное телосложение. Даже замуж я выходила, будучи пышненькой девушкой. До сих пор не люблю смотреть снимки с торжества — я себе там не нравлюсь, — делится Гульнара.



Избранник девушки также не отличался стройностью кипариса. Несмотря на то что по профессии супруги — медики (Гульнара работает в кардиоцентре медсестрой) и лучше многих знают о пользе правильного питания и физических нагрузок, изменить наработанные годами привычки им было непросто.