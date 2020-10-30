Партии антибиотиков c Дальнего Востока хватит в Новосибирске на неделю

В аптеки Новосибирска поступили 12 тысяч упаковок антибиотиков
Партии из 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина», которые поступили в «Муниципальную аптечную сеть», хватит на семь дней. Лекарства привезли в Новосибирск, 29 октября, из Хабаровска.
— Вечером в четверг транспорт прибыл, 12 тысяч стандартов «Азитромицина» и «Левофлоксацина» поступили в аптечную сеть. Правда, «Левофлоксацин» немаркированный. Сегодня по распоряжению надо маркировать. Эту проблему мы решим, чтобы больные имели возможность покупать. Антибиотики отпускаются только по рецептам. 12 тысяч стандартов — это немного, по нашим расчетам, этого хватит на неделю, если спрос не будет снижаться. Сейчас ведутся переговоры, чтобы непрерывно лекарственные формы поступали в аптечную сеть, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции 30 октября.
Глава города добавил, что сейчас власти также договариваются о поставках градусников в муниципальные аптеки.
Заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников рассказывал накануне, что в партии антибиотиков также пришли 1900 упаковок «Левомицетина». НГС подготовил карту муниципальных аптек, в которых можно будет купить эти лекарства. Также на этой неделе была поставка антибиотиков в сеть «Социалочка». Туда в среду привезли 13 тысяч упаковок «Азитромицина», 6 тысяч упаковок «Цефтриаксона» и других препаратов, которые нужны при лечении коронавируса. На следующий день «Цефтриаксона» оставалось чуть меньше двух тысяч упаковок.