В очереди 55 человек: пациенты начали приходить в поликлинику на Связистов до ее открытия

В эту среду, 28 октября, жители Новосибирска снова застряли в большой очереди в поликлинике № 24 на Связистов.



— У меня все признаки ковида, три дня ждала врача домой. Сегодня пришла в 06:20 часов. В поликлинику нас пустили только в 7 утра, а погода ужасная. Мы ведем листки записи, к 11 часам в них было записано 55 человек. Передо мной еще 26 человек, — рассказала пациентка, попросившая сохранить анонимность. По информации на сайте поликлиники, учреждение начинает работу по будням в 07:30.

Девушке удалось попасть в кабинет лишь в 16 часов 15 минут.