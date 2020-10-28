В очереди 55 человек: пациенты начали приходить в поликлинику на Связистов до ее открытия

Новосибирцы встали в очередь в поликлинику на Связистов до ее открытия
В эту среду, 28 октября, жители Новосибирска снова застряли в большой очереди в поликлинике № 24 на Связистов.
— У меня все признаки ковида, три дня ждала врача домой. Сегодня пришла в 06:20 часов. В поликлинику нас пустили только в 7 утра, а погода ужасная. Мы ведем листки записи, к 11 часам в них было записано 55 человек. Передо мной еще 26 человек, — рассказала пациентка, попросившая сохранить анонимность. По информации на сайте поликлиники, учреждение начинает работу по будням в 07:30.
Девушке удалось попасть в кабинет лишь в 16 часов 15 минут.
В Минздраве Новосибирской области прокомментировали ситуацию с пациентами в поликлинике.
— Сегодня в отделении на улице Связистов работают четыре терапевта на приеме пациентов, еще 4 бригады утром отправились по вызовам. В отделении на улице Станиславского 3 терапевта работают на приеме, 3 бригады — на вызовах. Кроме этого, работают несколько кабинетов, где выписывают рецепты на льготные лекарства. Больших очередей нет, утром в отделении на улице Связистов было скопление пациентов, которые пришли до открытия поликлиники.
О ситуации с очередями в поликлинике № 24 на Связистов в редакцию НГС написали несколько читателей еще в понедельник — пациентам пришлось стоять в очереди целый день. Один из пришедших пациентов во время многочасового ожидания в очереди упал в обморок.
В региональном Минздраве объяснили, что появление очереди в поликлинике связано с днем недели — по понедельникам всегда увеличивается количество обращений за медицинской помощью во всех медицинских организациях.
Часами ждать приема врача приходится не только в поликлинике, но и дома. Ранее мы писали о том, что новосибирцы с температурой ждут скорую помощь по 40 часов. А здесь мы опубликовали полезную инструкцию в двух карточках, в которой объясняется, в каком случае и куда звонить, если вам нужна медицинская помощь.