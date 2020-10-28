Сами носите: жесткая реакция сибиряков на введение всеобщего масочного режима с 28 октября

— Ковид после 23:00 очень опасен, а в 22:30 еще норм? — с ходу ёрничает пользователь «Инстаграма» под ником sergeygubinofficial.





— То есть вирус нападает на людей с 23:00 до 6:00? Смысл закрывать клубы именно на это время? В группе риска пожилые, онкобольные и люди с хроническими заболеваниями. Сомневаюсь, что именно они тусят в клубах и барах по ночам, — поддерживает пользователь под ником chertkovamarina.



— Всеобщий подносочно-подбородочный режим, — не верит в соблюдение мер комментатор НГС под ником кысь.



— Да этот режим-то пусть, главное, чтобы штрафов не было. Вот если я покупаю в магазине без маски, то чтобы за это не штрафовали ни меня, ни продавца — рассуждает комментатор под ником Санёк2.



— То есть на улице можно снимать маску, чтобы подышать, если вокруг тебя нет 50 людей, правильно? — на всякий случай уточняет горожанин под ником Новосибирец-77. На этот комментарий ответил читатель, вошедший под гостевым ником: «Велика вероятность того, что кто-то рядом с вами посчитает по-другому и треснет вас кулаком по голове. Люди сейчас нервно на всё реагируют. Действительно, к маске пора надевать и каску».