Сами носите: жесткая реакция сибиряков на введение всеобщего масочного режима с 28 октября

Новосибирцы обсудили введение общего масочного режима в России
С этой среды, 28 октября, на территории России вводится всеобщий масочный режим. Теперь в местах массового скопления людей (то есть в локациях, где собираются более 50 человек) нужно обязательно носить маски. И не на подбородке, а как следует — прикрывая рот и нос. В Новосибирске масочный режим действует с весны, но люди до сих пор с пренебрежением относятся к необходимости носить средства защиты — вот первое доказательство этому, а вот второе. Поэтому бурная и саркастичная реакция новосибирцев на решение Роспотребнадзора, в принципе, понятна. Мы посмотрели, как люди комментировали новость о всеобщем масочном режиме. Срез мнений — очень любопытный и показательный.
— Ковид после 23:00 очень опасен, а в 22:30 еще норм? — с ходу ёрничает пользователь «Инстаграма» под ником sergeygubinofficial.
— То есть вирус нападает на людей с 23:00 до 6:00? Смысл закрывать клубы именно на это время? В группе риска пожилые, онкобольные и люди с хроническими заболеваниями. Сомневаюсь, что именно они тусят в клубах и барах по ночам, — поддерживает пользователь под ником chertkovamarina.
— Всеобщий подносочно-подбородочный режим, — не верит в соблюдение мер комментатор НГС под ником кысь.
— Да этот режим-то пусть, главное, чтобы штрафов не было. Вот если я покупаю в магазине без маски, то чтобы за это не штрафовали ни меня, ни продавца — рассуждает комментатор под ником Санёк2.
— То есть на улице можно снимать маску, чтобы подышать, если вокруг тебя нет 50 людей, правильно? — на всякий случай уточняет горожанин под ником Новосибирец-77. На этот комментарий ответил читатель, вошедший под гостевым ником: «Велика вероятность того, что кто-то рядом с вами посчитает по-другому и треснет вас кулаком по голове. Люди сейчас нервно на всё реагируют. Действительно, к маске пора надевать и каску».
— В нашем «Ярче» 50 человек ну никак не поместятся, там и при 20 уже столпотворение. Значит, маски в таких магазинах надо отменить, — трактует постановление по-своему читатель под ником Пружинка.
— А когда будет распоряжение дышать через раз и платить налог на воздух? — размышляет о будущем комментатор под ником Диванный эксперт.
— У меня в доме лифт, даже грузовой, 50 человек не поместит. При всём желании, — удивляется решению Роспотребнадзора читатель под ником patriot_1977.
— Носить маски — это выбор каждого, и заставить носить их не имеют права, так как медицинское вмешательство может быть только с согласия человека, — размышляет читатель под ником slam1.0 в «Инстаграме».
— Здрасте, приехали. А до этого что было? Не масочный режим разве? Уже полгода живем в масках, а оказывается, только сейчас ввели масочный режим, — пытается понять, что к чему, читатель НГС под ником sven-svensson.
— Написать в постановлении «самообеспечить», видимо, смелости не хватило. Постановляю обеспечить гражданам РФ минимальную зарплату в 1 миллион рублей в месяц. Кто обеспечивать будет? Сами будете, извините, — сомневается в логичности постановления читатель под ником $carface.
— Первый пункт сего постановления: обеспечить ношение. Ну так обеспечьте всех масками, а не продавайте, — вторит предыдущему комментатору новосибирец под ником Virusaka.
— Спасибо, не надо! Сами носите. Я живу сейчас в Сочи, тут нет ничего подобного, что творится в Новосибирске, и лекарства все есть в аптеках, и никакой паники и очередей в поликлиниках. Маски носят единицы, всё спокойно, — с ходу заявляет читатель под ником Edward мэр kallen новосиб.
— Теперь антимасочники точно не отвертятся. А то им постановления губернатора мало было. Получите, распишитесь, — злорадствует читатель, оставивший комментарий под ником Жора.
— Пишите еще, что маски нужно менять! А не носить одну и ту же неделями, — замечает комментатор под ником Выдра.
— Этот вирус появился от шибко умных ученых, а распространяется сугубо посредством дураков населения. Что, трудно маску носить? — удивляется читатель под ником KENT.
— Нормальные, адекватные люди и так всё соблюдали. Эта информация скорее для антимасочников и бестолковых, — считает читатель под ником Кость.