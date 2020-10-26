«Человек по имени Игорь»: продавцы «Ленты» рассказали о главном COVID-диссиденте — репортаж с рейда

В «Ленте» на Большевистской искали нарушителей масочного режима
Рейды по выявлению новосибирцев без масок в разных общественных местах, пожалуй, уже становятся традицией. Не так давно людей, игнорирующих масочный режим или носящих маски не по правилам, задерживали в метрополитене, и вот очередь дошла до торговых точек. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на таком рейде в гипермаркете «Лента» на улице Большевистской и узнал от сотрудников о постоянном покупателе Игоре, который регулярно приходит и борется за право покупать продукты без маски.
Журналисты собрались в назначенное время внутри «Ленты» в ожидании начала спецоперации. Представители самой «Ленты» с первых же минут стали раздавать замечания нарушителям, обнаруженным на территории торгового зала.
— Почему маска под носом? — обратился к продавщице кофейной точки кто-то из руководства гипермаркета.
— Большая она, спадывает… Я собираюсь уже и ухожу сейчас, — поспешила оправдаться девушка, собирая вещи и закрывая точку.
Подошедшая вскоре заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Галина Рябцева рассказала, как проходят такие мероприятия.
— Это проведение мониторинга за обеспечением полноты ассортимента и наличия товаров первой необходимости, в том числе мониторинг розничных цен… Второе направление: проведение разъяснительной работы о неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора, — рассказала сотрудница муниципалитета.
Нарушителями, по ее словам, считаются не только те, кто совсем не носит маску, но и те, кто спускает ее на подбородок. Надо также, уточнила Рябцева, помнить и о социальной дистанции, которая должна быть не менее 1,5 метра. Именно такое расстояние необходимо соблюдать и между столиками в местах общественного питания. Которые, кстати, с сегодняшнего дня работают только до полуночи. Исключение в укороченном графике работы сделано лишь для точек общепита аэропорта.
Понятно, что такая проверка для организации, в данном случае — для гипермаркета «Лента», по сути, является профанацией, потому что эффективный рейд — проверка внезапная. Здесь же внезапность только для покупателей. И действительно, группа журналистов, перемещающаяся по залу во главе с полицейским, обнаружила-таки несколько человек, кто маску носил под носом или не надел совсем. Полицейский под пристальным взором нескольких телекамер доброжелательно напоминал покупателям-нарушителям, что маски следует надевать и надевать правильно. Покупатели смущались и натягивали тряпочки на нос, прикрывая лицо от многочисленных объективов. Ни одного протокола за рейд составлено не было.
В какой-то момент полицейский настолько раздобрел, что даже не стал останавливать женщину, которая двигалась в его сторону совсем без маски. Хотя, казалось бы, здесь вообще ничто не мешает обзавестись маской: хочешь — купи за четыре рубля с копейками, хочешь — получи бесплатно 20 штук за чек на 3000 рублей, а хочешь — просто возьми бесплатную маску на входе, если пришел без своей. И платком или шарфом прикрываться не надо, тем более это всё равно не по правилам.
Представитель мэрии Галина Рябцева не стала отвечать на вопрос, будет ли считаться нарушителем человек, прикрывший лицо, допустим, шарфом. Женщина отметила, что это — компетенция Роспотребнадзора. Но вот магазин, выдающий покупателям вместо масок кусочки одноразовых тканевых полотенец для процесса оплаты покупок на кассе, будет считаться нарушителем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия для нарушителей таковы: физическим лицам грозит штраф до 30 000 рублей, а юридическим — до 300 тысяч.
Директор «Ленты» Лилия Кових рассказала, что безмасочных новосибирцев во вторую волну стало меньше, чем весной. И в основном нарушители — молодые люди.
— Таких заходит в день около двухсот человек. Но в связи с тем, что мы маски предоставляем бесплатно, у нас конфликтов нет. Бывают единичные случаи, когда люди ведут себя вызывающе, но мы всё решаем на месте. Мне кажется, многие коснулись этой проблемы: у каждого, возможно, переболели знакомые, друзья. И социальная ответственность у людей повысилась, — объяснила Лилия Кових.
Также в «Ленте» рассказали, что у них есть специальная касса по обслуживанию пожилых людей, используются бахилы в обувном отделе, в зоне овощей и фруктов имеются перчатки, а по всему торговому залу стоят санитайзеры для обработки рук.
Под конец рейда, когда все уже разбрелись по залу, сотрудники торгового зала рассказали корреспонденту НГС о самом непримиримом постоянном покупателе их гипермаркета. Как объяснили сотрудницы, COVID-отрицателю примерно 45–50 лет. Мужчина несколько раз в месяц приезжает в «Ленту» из пригорода на электричке и примерно раз в месяц устраивает показательную акцию по борьбе за свои гражданские права: принципиально не надевает маску и пытается купить товар.
— Мы его регулярно не обслуживаем, а он регулярно идет на конфликт. У нас его зовут: «человек по имени Игорь». Он так подписывается… Приходит без маски, и, когда ему отказывают в обслуживании, пишет жалобы, что мы ущемляем его человеческое достоинство, что не имеем права… У него такая принципиальная позиция, гражданская: он нас хочет защитить, говорит, что мы — стадо, а правительство хочет нас поработить. Один раз он даже полицию вызывал. И вот такое он делает стабильно раз в месяц… А в остальных случаях он прикрывается или платком, или шарфом и совершает покупки. Но он спокойный, не ругается… И всё равно он наш любимый покупатель, куда нам от него деваться, — улыбнулась сотрудница зала Марина.
Пока, заметили в «Ленте», конфликты с «человеком по имени Игорь» ни во что не перерастают: полиция приезжает, берет заявление и уезжает. А вот какие-то буйные конфликтующие, как иногда бывало в первую волну коронавируса, уже не встречаются.
На днях мы побывали на таком же рейде против нарушителей масочного режима, проходившем в метрополитене. Здесь с нарушителями разбирались строже: даже составляли протоколы, которые потом отправляли в суд.