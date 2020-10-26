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«Человек по имени Игорь»: продавцы «Ленты» рассказали о главном COVID-диссиденте — репортаж с рейда

Постоянный покупатель гипермаркета вызывает полицию и устраивает показательную борьбу с масками

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Рейд прошел в «Ленте» на Большевичке

Рейд прошел в «Ленте» на Большевичке

В «Ленте» на Большевистской искали нарушителей масочного режима

Рейды по выявлению новосибирцев без масок в разных общественных местах, пожалуй, уже становятся традицией. Не так давно людей, игнорирующих масочный режим или носящих маски не по правилам, задерживали в метрополитене, и вот очередь дошла до торговых точек. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на таком рейде в гипермаркете «Лента» на улице Большевистской и узнал от сотрудников о постоянном покупателе Игоре, который регулярно приходит и борется за право покупать продукты без маски.

В этом рейде полицейские обошлись предупреждениями — протоколы никому не выписали

В этом рейде полицейские обошлись предупреждениями — протоколы никому не выписали

Журналисты собрались в назначенное время внутри «Ленты» в ожидании начала спецоперации. Представители самой «Ленты» с первых же минут стали раздавать замечания нарушителям, обнаруженным на территории торгового зала.

— Почему маска под носом? — обратился к продавщице кофейной точки кто-то из руководства гипермаркета.

— Большая она, спадывает… Я собираюсь уже и ухожу сейчас, — поспешила оправдаться девушка, собирая вещи и закрывая точку.

Найдет ли девушка себе маску по размеру — тот еще вопрос

Найдет ли девушка себе маску по размеру — тот еще вопрос

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Подошедшая вскоре заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Галина Рябцева рассказала, как проходят такие мероприятия.

— Это проведение мониторинга за обеспечением полноты ассортимента и наличия товаров первой необходимости, в том числе мониторинг розничных цен… Второе направление: проведение разъяснительной работы о неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора, — рассказала сотрудница муниципалитета.

Нарушителями, по ее словам, считаются не только те, кто совсем не носит маску, но и те, кто спускает ее на подбородок. Надо также, уточнила Рябцева, помнить и о социальной дистанции, которая должна быть не менее 1,5 метра. Именно такое расстояние необходимо соблюдать и между столиками в местах общественного питания. Которые, кстати, с сегодняшнего дня работают только до полуночи. Исключение в укороченном графике работы сделано лишь для точек общепита аэропорта.

А вообще маску тут можно получить и бесплатно — взять на входе, если свою забыл дома

А вообще маску тут можно получить и бесплатно — взять на входе, если свою забыл дома

Понятно, что такая проверка для организации, в данном случае — для гипермаркета «Лента», по сути, является профанацией, потому что эффективный рейд — проверка внезапная. Здесь же внезапность только для покупателей. И действительно, группа журналистов, перемещающаяся по залу во главе с полицейским, обнаружила-таки несколько человек, кто маску носил под носом или не надел совсем. Полицейский под пристальным взором нескольких телекамер доброжелательно напоминал покупателям-нарушителям, что маски следует надевать и надевать правильно. Покупатели смущались и натягивали тряпочки на нос, прикрывая лицо от многочисленных объективов. Ни одного протокола за рейд составлено не было.

Некоторые покупатели надели не только маску, но и перчатки, хотя про обязательное ношение перчаток в постановлении губернатора ничего не сказано

Некоторые покупатели надели не только маску, но и перчатки, хотя про обязательное ношение перчаток в постановлении губернатора ничего не сказано

В какой-то момент полицейский настолько раздобрел, что даже не стал останавливать женщину, которая двигалась в его сторону совсем без маски. Хотя, казалось бы, здесь вообще ничто не мешает обзавестись маской: хочешь — купи за четыре рубля с копейками, хочешь — получи бесплатно 20 штук за чек на 3000 рублей, а хочешь — просто возьми бесплатную маску на входе, если пришел без своей. И платком или шарфом прикрываться не надо, тем более это всё равно не по правилам.

Представитель мэрии Галина Рябцева рассказала журналистам о «невидимых мероприятиях», которые проводит городская власть&nbsp;

Представитель мэрии Галина Рябцева рассказала журналистам о «невидимых мероприятиях», которые проводит городская власть 

Представитель мэрии Галина Рябцева не стала отвечать на вопрос, будет ли считаться нарушителем человек, прикрывший лицо, допустим, шарфом. Женщина отметила, что это — компетенция Роспотребнадзора. Но вот магазин, выдающий покупателям вместо масок кусочки одноразовых тканевых полотенец для процесса оплаты покупок на кассе, будет считаться нарушителем. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. А последствия для нарушителей таковы: физическим лицам грозит штраф до 30 000 рублей, а юридическим — до 300 тысяч.

В «Ленте» отметили, что одна из касс работает исключительно для пожилых людей

В «Ленте» отметили, что одна из касс работает исключительно для пожилых людей

Директор «Ленты» Лилия Кових рассказала, что безмасочных новосибирцев во вторую волну стало меньше, чем весной. И в основном нарушители — молодые люди.

— Таких заходит в день около двухсот человек. Но в связи с тем, что мы маски предоставляем бесплатно, у нас конфликтов нет. Бывают единичные случаи, когда люди ведут себя вызывающе, но мы всё решаем на месте. Мне кажется, многие коснулись этой проблемы: у каждого, возможно, переболели знакомые, друзья. И социальная ответственность у людей повысилась, — объяснила Лилия Кових.

Также в «Ленте» рассказали, что у них есть специальная касса по обслуживанию пожилых людей, используются бахилы в обувном отделе, в зоне овощей и фруктов имеются перчатки, а по всему торговому залу стоят санитайзеры для обработки рук.

Такое ношение маски по правилам приравнивается к ее отсутствию&nbsp;

Такое ношение маски по правилам приравнивается к ее отсутствию 

Под конец рейда, когда все уже разбрелись по залу, сотрудники торгового зала рассказали корреспонденту НГС о самом непримиримом постоянном покупателе их гипермаркета. Как объяснили сотрудницы, COVID-отрицателю примерно 45–50 лет. Мужчина несколько раз в месяц приезжает в «Ленту» из пригорода на электричке и примерно раз в месяц устраивает показательную акцию по борьбе за свои гражданские права: принципиально не надевает маску и пытается купить товар.

— Мы его регулярно не обслуживаем, а он регулярно идет на конфликт. У нас его зовут: «человек по имени Игорь». Он так подписывается… Приходит без маски, и, когда ему отказывают в обслуживании, пишет жалобы, что мы ущемляем его человеческое достоинство, что не имеем права… У него такая принципиальная позиция, гражданская: он нас хочет защитить, говорит, что мы — стадо, а правительство хочет нас поработить. Один раз он даже полицию вызывал. И вот такое он делает стабильно раз в месяц… А в остальных случаях он прикрывается или платком, или шарфом и совершает покупки. Но он спокойный, не ругается… И всё равно он наш любимый покупатель, куда нам от него деваться, — улыбнулась сотрудница зала Марина.

Ручки тележек тут тоже регулярно дезинфицируют

Ручки тележек тут тоже регулярно дезинфицируют

Пока, заметили в «Ленте», конфликты с «человеком по имени Игорь» ни во что не перерастают: полиция приезжает, берет заявление и уезжает. А вот какие-то буйные конфликтующие, как иногда бывало в первую волну коронавируса, уже не встречаются.

Подобные рейды, обещают чиновники, будут проводиться регулярно и дальше

Подобные рейды, обещают чиновники, будут проводиться регулярно и дальше

На днях мы побывали на таком же рейде против нарушителей масочного режима, проходившем в метрополитене. Здесь с нарушителями разбирались строже: даже составляли протоколы, которые потом отправляли в суд.

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«Лента»масочный режимрейд в гипермаркете
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