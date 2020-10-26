«Человек по имени Игорь»: продавцы «Ленты» рассказали о главном COVID-диссиденте — репортаж с рейда

Подошедшая вскоре заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Галина Рябцева рассказала, как проходят такие мероприятия.



— Это проведение мониторинга за обеспечением полноты ассортимента и наличия товаров первой необходимости, в том числе мониторинг розничных цен… Второе направление: проведение разъяснительной работы о неукоснительном соблюдении требований Роспотребнадзора, — рассказала сотрудница муниципалитета.



Нарушителями, по ее словам, считаются не только те, кто совсем не носит маску, но и те, кто спускает ее на подбородок. Надо также, уточнила Рябцева, помнить и о социальной дистанции, которая должна быть не менее 1,5 метра. Именно такое расстояние необходимо соблюдать и между столиками в местах общественного питания. Которые, кстати, с сегодняшнего дня работают только до полуночи. Исключение в укороченном графике работы сделано лишь для точек общепита аэропорта.