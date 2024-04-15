Сдавала кровь вместо профсобраний: секрет жизни 100-летней сибирячки — она работала до 80 и начинает день с овсянки

Леонида Белякова в 1941 году Источник: из архива семьи Иосселиани











Новосибирск — город понаехавших. Кто-то остался здесь после учебы, кто-то переехал в поисках более интересной работы, кого-то привезли в детстве родители — обычные истории для мегаполиса. Но есть среди горожан и те, кто родился и провел здесь сто лет. Причем в самом буквальном смысле. Жительница Новосибирска Леонида Алексеевна Иосселиани 14 апреля отпраздновала 100-й день рожденья. Сама она к праздникам всегда относится без энтузиазма, поэтому историю ее жизни обозреватель НГС записал со слов ее внучки Екатерины Степаненко.



Леонида родилась в 1924 году на улице Плеханова — сейчас это небольшая улочка в частном секторе, зажатом между Кропоткина и железной дорогой. Мама — Ефросиния — была местной, из села Тырышкино Новосибирской области, а вот отец Александр Михайлович Беляков прибыл в Сибирь Пензенской губернии, хотя тоже был из деревенских.



Не успела Леонида окончить школу, как грянула война, и девушка отправилась работать. Тогда как раз в Новосибирск эвакуировали из Подмосковья оптико-механический завод, который выпускал прицелы, зенитные дальномеры, бинокли и прочую военную оптику. Оборудование нужно было смонтировать на новом месте как можно скорее, требовались любые свободные руки.

Леонида с одногруппниками на втором курсе медицинского института Источник: из архива семьи Иосселиани











В 1942 году Леонида поступила в мединститут, который закончила через пять лет, и пошла работать по специальности, тогда же встретила своего будущего мужа — грузинского красавца новосибирского разлива фронтовика-танкиста Игоря Иосселиани. Уже на третьем свидании он неожиданно спросил, взяла ли девушка с собой паспорт. Паспорт был, и на вопрос, зачем он может понадобиться, Игорь позвал Леониду в ЗАГС.



В Новосибирске молодые прожили недолго, оставшегося на военной службе офицера откомандировали на Курилы, где и родился их единственный ребенок. Семейное счастье оказалось коротким, через четыре года Иосселиани умер от рака желудка. После этого Леонида вернулась домой, второй раз замуж так и не вышла, хотя возможностей было хоть отбавляй: работать она устроилась в больницу МВД, где с мужчинами проблем не было. Но, видимо, девушка решила, что раз так случилось, нужно полностью отдаться работе.

Леонида и Игорь Иосселиани с дочерью Лидией в Северо-Курильске Источник: из архива семьи Иоселиани











Никакой карьеры Леонида делать не пыталась и всю жизнь проработала лаборантом — иногда старшим или заместителем руководителя лаборатории, но в руководители так и не выбилась. Ей было интереснее осваивать какие-то новые для себя виды анализов, чем учиться ладить с начальством. О современном оборудовании тогда никто не мог даже мечтать, многое зависело от опыта и внимательности лаборанта. Как-то раз, например, она сама рассказывала, что, выйдя из отпуска, обнаружила четыре неправильно поставленных диагноза — менее опытные коллеги приняли эпителиальные клетки за трихомонады, и какие-то четверо пациентов-мужчин получили заключение, которое легко могло разрушить их семьи.

Встреча выпускников в 1977 году (Леонида Иосселиани крайняя слева) Источник: из архива семьи Иосселиани











Леонида Александровна никогда не отличалась диссидентством и вообще не любила разговоров о политике. Но всеми силами пыталась избегать политинформации и профсобраний, вся эта говорильня казалась ей бессмысленной тратой времени. Но поскольку не ходить совсем было нельзя, она придумала себе, что называется лайфхак — каждый раз, когда нужно было увильнуть от посещения этих мероприятий, ходила сдавать кровь. В итоге этот индивидуальный саботаж привел ее к званию почетного донора.



Трудилась Леонида Александровна даже тогда, когда ей давно уже было пора уйти на пенсию, но после очередных реорганизаций 75-летнюю уже бабушку отправили на заслуженный отдых. Родственники вспоминают, что домой она пришла совсем не радостной, человеку, который отдал работе столько лет, трудно было представить себя без этого каждодневного чувства собственной необходимости.



Отдыхала она, впрочем, недолго: уже через пару дней заведующий одной из поликлиник Ленинского района узнал, что освободился такой ценный кадр и пригласил ее заведовать лабораторией у себя. По словам родственников, бабушка гордилась, что, дескать, ее, «такую старуху, сразу приставили к делу». И еще лет 5 ставила работу в этой лаборатории, пока окончательно не ушла на покой в возрасте 80 лет.



Все эти годы Леонида прожила в маленькой однокомнатной квартире на первом этаже. Ничего никогда не просила ни у государства, ни у родственников. Дочь давно уехала из России и сейчас живет в Израиле, внучка — в Западной Европе. Из близкой родни в Новосибирске осталась только племянница. Вместе они смогли организовать бабушке сиделку, но социальным работникам приходится с ней трудно. Леонида Александровна бывает остра на язык и не всегда дипломатична.

Леонида Александровна отмечает 100-летие в кругу семьи Источник: предоставлено родными Леониды Иосселиани











Секрет долголетия, по мнению родственников, — это постоянная работа, ощущение нужности и... крайне простая, если не сказать, скудная диета, которой Леонида Александровна не изменяла, даже когда могла себе позволить что-то большее. Овсяная каша на воде утром, картошка с квашеной капустой в обед. Единственный «деликатес», перед которым она не может устоять, — это сыр.



На столетие Леонида Александровна получила единовременную надбавку к пенсии в размере 25 тысяч рублей. Так что если вы ищете мотивацию для здорового образа жизни и долголетия, то вот она — 25 тысяч рублей на дороге не валяются. Заодно увидите, как там и что в будущем.