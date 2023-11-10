Железный Щербак. История новосибирского милиционера, который «колол» преступников гирей — его боялись силовики и уважали воры

На фоне последних коррупционных скандалов с задержанием полицейских, имя «Железного Щербака», в общении с бывшими и действующими силовиками звучало неоднократно. Одни говорят о нем с уважением, другие даже с трепетом называют его «Дед».

Дед, от которого шарахались молодые оперативники и бойцы СОБРа: он каждого проверял на крепость руки и всякий раз выходил победителем из соревнования рукопожатий, хотя ему уже было далеко за 80.



Дед, который не терпел в милиционерах лени, пьянства и несправедливого отношения к задержанным. Потому что сам трудился истово, не пил и относился к людям с уважением.

