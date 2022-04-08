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Тема дняУмер экс-начальник областной милиции
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Умер экс-начальник областной милиции Александр Соинов: он возглавлял МВД в лихие 90-е

Ему было 73 года

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Генерал-лейтенант Соинов возглавлял полицию в непростой для страны период, сопровождавшийся разгулом криминала

Генерал-лейтенант Соинов возглавлял полицию в непростой для страны период, сопровождавшийся разгулом криминала

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8 апреля ушел из жизни Александр Николаевич Соинов — он возглавлял милицию Новосибирской области с 1993 по 2004 год.

Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Новосибирской области сегодня выразили соболезнования семье Александра Николаевича.

— Память о нем навсегда останется в истории новосибирской полиции и в наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД.

Гражданская панихида состоится 10 апреля 2022 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.

Соинов летал в командировки за штурвалом вертолета

Соинов летал в командировки за штурвалом вертолета

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В августе 2020 года Соинов отмечал 70-летний юбилей, его лично поздравлял Юрий Стерликов, который в то время возглавлял ГУ МВД России по НСО.

— Рабочий день генерала Соинова начинался в 7 часов утра, а заканчивался глубоким вечером. Каждые выходные руководитель Главка выезжал в один из районов области с целью контроля оперативной обстановки и оценки работы личного состава, встречался с представителями местных органов власти, жителями районов. Если командировка была в отдаленный район, Александр Николаевич нередко сам садился за штурвал милицейского Ми-8. Кстати, именно при А. Н. Соинове в структуре областной милиции одним из первых в России был создан авиационный отряд, состоявший из нескольких вертолетов, — говорилось в поздравительной публикации к юбилею.

Александр Соинов родился в 1948 году. В 1974 году окончил факультет правоведения Саратовского юридического института. В 1989 году окончил Академию МВД СССР. ГУВД Новосибирской области возглавил в 1993 году, до этого занимал должность замначальника УВД Воронежской области. В феврале 2001 года был удостоен одной из высших милицейских наград — почетного знака «Заслуженный работник органов внутренних дел».

Кстати, сегодня Россия прощается с одним из самых неординарных известных политиков — Владимиром Жириновским, подробности — по ссылке.

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