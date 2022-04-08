Умер экс-начальник областной милиции Александр Соинов: он возглавлял МВД в лихие 90-е

— Рабочий день генерала Соинова начинался в 7 часов утра, а заканчивался глубоким вечером. Каждые выходные руководитель Главка выезжал в один из районов области с целью контроля оперативной обстановки и оценки работы личного состава, встречался с представителями местных органов власти, жителями районов. Если командировка была в отдаленный район, Александр Николаевич нередко сам садился за штурвал милицейского Ми-8. Кстати, именно при А. Н. Соинове в структуре областной милиции одним из первых в России был создан авиационный отряд, состоявший из нескольких вертолетов, — говорилось в поздравительной публикации к юбилею.

Александр Соинов родился в 1948 году. В 1974 году окончил факультет правоведения Саратовского юридического института. В 1989 году окончил Академию МВД СССР. ГУВД Новосибирской области возглавил в 1993 году, до этого занимал должность замначальника УВД Воронежской области. В феврале 2001 года был удостоен одной из высших милицейских наград — почетного знака «Заслуженный работник органов внутренних дел».

