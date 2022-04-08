Умер экс-начальник областной милиции Александр Соинов: он возглавлял МВД в лихие 90-е

8 апреля ушел из жизни Александр Николаевич Соинов — он возглавлял милицию Новосибирской области с 1993 по 2004 год.
Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Новосибирской области сегодня выразили соболезнования семье Александра Николаевича.
— Память о нем навсегда останется в истории новосибирской полиции и в наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы областного главка МВД.
Гражданская панихида состоится 10 апреля 2022 года с 11:00 до 13:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.
В августе 2020 года Соинов отмечал 70-летний юбилей, его лично поздравлял Юрий Стерликов, который в то время возглавлял ГУ МВД России по НСО.
— Рабочий день генерала Соинова начинался в 7 часов утра, а заканчивался глубоким вечером. Каждые выходные руководитель Главка выезжал в один из районов области с целью контроля оперативной обстановки и оценки работы личного состава, встречался с представителями местных органов власти, жителями районов. Если командировка была в отдаленный район, Александр Николаевич нередко сам садился за штурвал милицейского Ми-8. Кстати, именно при
Александр Соинов родился в 1948 году. В 1974 году окончил факультет правоведения Саратовского юридического института. В 1989 году окончил Академию МВД СССР. ГУВД Новосибирской области возглавил в 1993 году, до этого занимал должность замначальника УВД Воронежской области. В феврале 2001 года был удостоен одной из высших милицейских наград — почетного знака «Заслуженный работник органов внутренних дел».
Кстати, сегодня Россия прощается с одним из самых неординарных известных политиков — Владимиром Жириновским, подробности — по ссылке.