Россия прощается с Владимиром Жириновским: онлайн-репортаж

Владимир Жириновский скончался в среду, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с ковидом в Центральную клиническую больницу, где до последнего медики боролись с осложнениями после болезни. За эти месяцы партия и врачи сообщали как об улучшении, так и об ухудшении здоровья Владимира Вольфовича.

