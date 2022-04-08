Россия прощается с Владимиром Жириновским: онлайн-репортаж

Прощание с Жириновским начинается в 8 утра по московскому времени. После отпевания и гражданской панихиды политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя. Проведет его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церемония прощания пройдет в Колонном зале Дома союзов. Гражданская панихида, как ожидается, завершится в 13:00. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
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По утренней Москве ездят автобусы ЛДПР. Они направляются к Дому Союзов. Через полчаса в главном храме страны будут отпевать Владимира Жириновского.
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Владимир Жириновский скончался в среду, ему было 75 лет. В начале февраля политика госпитализировали с ковидом в Центральную клиническую больницу, где до последнего медики боролись с осложнениями после болезни. За эти месяцы партия и врачи сообщали как об улучшении, так и об ухудшении здоровья Владимира Вольфовича.
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