Всё о помощи семьям мобилизованных и выплатах: куда обращаться, какие документы нужны, чем помогут — 18 важных карточек

В Новосибирской области приняли ряд мер для поддержки мобилизованных и их семей. Средства направят из областного и городского бюджетов.

НГС подробно разобрал в карточках, на что могут рассчитывать семьи мобилизованных, какие выплаты и компенсации предусмотрены, куда обращаться за помощью, зачем нужны паспорта семей.

В публикации использована информация Министерства труда и соцразвития Новосибирской области, а также мэрии Новосибирска.

Материал будет обновляться при поступлении новой информации.