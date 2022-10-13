Всё о помощи семьям мобилизованных и выплатах: куда обращаться, какие документы нужны, чем помогут — 18 важных карточек
Собираем самую актуальную информацию о помощи семьям мобилизованных в Новосибирске и области
В Новосибирской области приняли ряд мер для поддержки мобилизованных и их семей. Средства направят из областного и городского бюджетов.
НГС подробно разобрал в карточках, на что могут рассчитывать семьи мобилизованных, какие выплаты и компенсации предусмотрены, куда обращаться за помощью, зачем нужны паспорта семей.
В публикации использована информация Министерства труда и соцразвития Новосибирской области, а также мэрии Новосибирска.
Материал будет обновляться при поступлении новой информации.
1
Как мобилизованным получить 100 тысяч рублей? Какие документы нужны?
Никаких заявлений и обращений для получения выплаты подавать не нужно. У Минтруда НСО есть списки военнослужащих. Деньги отправят на счет, который был указан мобилизованным. На выплату могут рассчитывать только жители Новосибирской области.
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2
Когда начнутся выплаты?
Деньги начнут поступать с 13 октября.
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3
Если человека мобилизовали до 13 октября, получит ли он выплату?
Выплаты в Новосибирской области положены всем мобилизованным с 21 сентября.
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4
Сколько в итоге получит мобилизованный?
На указанный счет должны поступить 100 тысяч рублей.
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5
Когда начнут компенсировать расходы на оплату ЖКХ?
Закон о 50% компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг семьям мобилизованных уже прошел первое чтение в Заксобрании Новосибирской области. Второе чтение назначено на 27 октября. Он вступит в силу только после его принятия.
Компенсация распространяется и на мобилизованного, и на всех членов семьи, которые с ним проживают. Если кто-то из членов семьи зарегистрирован по другому адресу, то они всё равно могут получать компенсацию.
Первые деньги будут перечислены только в ноябре, так как механизм компенсации предполагает возврат уже заплаченных человеком средств.
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6
Когда начнут компенсировать расходы за детский сад?
Также нужно дождаться принятия закона Заксобранием Новосибирской области. Второе чтение назначено на 27 октября.
Предполагается 100%-я компенсация родительской платы за детский сад. Как и в случае с компенсацией за оплату ЖКХ, первые деньги будут перечислены только в ноябре, так как механизм предполагает возврат уже заплаченных человеком средств.
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7
Обеспечение бесплатным питанием детей — учеников с 5-го по 11-й класс
Всех школьников будут кормить бесплатно, если их отец мобилизованный. Помощь предоставляется без заявлений. Минтруд и Минобразования региона сами обменяются необходимыми данными.
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8
Зачем проводится паспортизация семей?
В муниципальных районах соцслужбы начали паспортизацию семей мобилизованных.
Проводится подворовый обход. Задача паспортизации — выявить проблемы и вопросы семей мобилизованных. От бытовых до юридических вопросов.
Часть таких паспортов уже готовы в районах.
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9
Приоритетные права семей мобилизованных
Все члены семьи мобилизованного могут пользоваться приоритетным правом получения всех социальных услуг, которые предусмотрены в регионе.
И внеочередное оформление в стационарные организации социального обслуживания при необходимости. Надомное обслуживание предоставят бесплатно вне зависимости от уровня дохода получателя услуг.
Дети мобилизованных смогут получить бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря на осенние и зимние каникулы.
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10
Служба психологической помощи и патронаж семей в Новосибирске и помощь детям
В Новосибирске создана служба психологической помощи и патронажа семей. Отдельное направление — профильное сопровождение детей, которые обучаются в школах и детсадах.
Принято решение компенсировать оплату спортивных, художественных секций и услуг дополнительного образования. В случае, если эти услуги оказываются на платной основе. Участие ребятишек во всех программах дополнительного образования в школе будет осуществляться на бесплатной основе.
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11
Когда введут упрощенный порядок получения мер поддержки и что это значит?
Социальная поддержка населению оказывается по заявительному принципу. Но сейчас подход меняют. В Новосибирске вводится упрощенный порядок оказания этой заявительной поддержки.
Потребуется всего один документ — удостоверение личности. Постановление согласовано и ждет, когда его подпишет мэр. Это должно произойти до 14 октября. Тогда заявителям — членам семьи мобилизованного потребуется только один документ — паспорт.
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12
Куда можно позвонить и уточнить информацию по мерам поддержки в Новосибирске
Актуальную информацию о получении социальной поддержки семьи мобилизованных могут получить по телефонам:
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13
Куда идти за помощью в Новосибирске
За мерами поддержки нужно обращаться в Центр социальной поддержки населения вашего района по прописке.
Мы подготовили для вас карту:
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14
За какой еще помощью можно обратиться жителям Новосибирска?
Покупка одежды и обуви, лечение, необходимый ремонт жилого помещения, подготовка ребенка к школе, приобретение бытовой техники, устранение аварийной ситуации — по любой трудной ситуации семьи мобилизованных могут обратиться за помощью.
Новосибирцы могут рассчитывать и на бесплатную юридическую помощь от специалистов департамента правовой и кадровой работы мэрии.
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15
Помощь пожилым родственникам мобилизованных в Новосибирске
Приоритет будет у новосибирских пожилых членов семей мобилизованных граждан на социальное обслуживание, реабилитацию и оздоровление.
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16
Как вернуть деньги за покупку обмундирования мобилизованного
Большое количество людей потратило средства на подготовку своих членов семей для службы в армии. Мэрия будет возмещать расходы на форму и лекарства только тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Но при этом четких критериев не обозначили. При отсутствии чеков решение о сумме будет принимать комиссия.
Сейчас для получения компенсаций новосибирцам нужно предоставить: паспорт, справку из военкомата и чеки. Но уже на этой неделе будет подписано постановление об упрощенном порядке и будет достаточно только паспорта.
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17
На какую сумму могут рассчитывать семьи мобилизованных от мэрии Новосибирска?
Точных цифр нет. Всё индивидуально. Но по актуальным данным, по всем мерам поддержки она может составить от 20 до 100 тысяч рублей и даже выше.
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18
Помогут ли с работой семьям мобилизованных?
Да. Специалисты будут помогать в поиске работы, повышении квалификации и трудоустройстве членам семей мобилизованных, если это потребуется.
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