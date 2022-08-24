Директор лесхоза пойдет под суд за поджог сухой травы: из-за этого сгорели 70 гектаров леса в НСО
К нему предъявлен иск в 6,1 миллиона рублей
Руководитель лесхоза пошел под суд по обвинению в уничтожении 70 гектаров леса. Инцидент произошел 16 апреля.
По данным источника НГС, речь идет об Александре Кошарном, директоре АО «Северный лесхоз». По договору с ГАУ «Новосибирская база авиационной охраны лесов» компания должна была охранять и защищать леса Северного лесничества.
По версии следствия, в апреле он поджег сухую траву и не уследил за огнем в квартале
— Он поджег сухую траву вдоль минерализованной полосы. Действуя с преступной небрежностью, обвиняемый не обеспечил должный контроль за распространением огня, покинул участок горения, чем допустил переход огня через минерализованную полосу в посадки лесных культур породы «сосна обыкновенная», что привело к их полному сгоранию, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.
В итоге сгорели 70 гектаров леса. Ущерб оценили более чем в 1,2 миллиона рублей.
— С учетом используемого при расчете вреда повышающего коэффициента размера затрат, связанного с созданием лесных культур (в 5 раз больше суммы причиненного ущерба), Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области к обвиняемому предъявлен иск на сумму более
Уголовное дело по
На момент публикации на звонки корреспондента НГС в АО «Северный лесхоз» не ответили.
В мае в Ордынском районе Новосибирской области поймали тракториста, который горящей бороной поджигал поле.