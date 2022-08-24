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Директор лесхоза пойдет под суд за поджог сухой травы: из-за этого сгорели 70 гектаров леса в НСО

К нему предъявлен иск в 6,1 миллиона рублей

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По версии следствия, директор лесхоза в апреле поджег сухую траву и не уследил за огнем

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Руководитель лесхоза пошел под суд по обвинению в уничтожении 70 гектаров леса. Инцидент произошел 16 апреля.

По данным источника НГС, речь идет об Александре Кошарном, директоре АО «Северный лесхоз». По договору с ГАУ «Новосибирская база авиационной охраны лесов» компания должна была охранять и защищать леса Северного лесничества.

По версии следствия, в апреле он поджег сухую траву и не уследил за огнем в квартале № 9 Вагановского лесохозяйственного участка Северного лесничества.

— Он поджег сухую траву вдоль минерализованной полосы. Действуя с преступной небрежностью, обвиняемый не обеспечил должный контроль за распространением огня, покинул участок горения, чем допустил переход огня через минерализованную полосу в посадки лесных культур породы «сосна обыкновенная», что привело к их полному сгоранию, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

В итоге сгорели 70 гектаров леса. Ущерб оценили более чем в 1,2 миллиона рублей.

— С учетом используемого при расчете вреда повышающего коэффициента размера затрат, связанного с созданием лесных культур (в 5 раз больше суммы причиненного ущерба), Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области к обвиняемому предъявлен иск на сумму более 6,1 млн рублей, — добавили в ведомстве.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если эти деяния причинили значительный ущерб) направлено мировому судье Северного района. Во время расследования был наложен арест на имущество обвиняемого на 200 тысяч рублей.

На момент публикации на звонки корреспондента НГС в АО «Северный лесхоз» не ответили.

В мае в Ордынском районе Новосибирской области поймали тракториста, который горящей бороной поджигал поле.

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