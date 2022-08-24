Директор лесхоза пойдет под суд за поджог сухой травы: из-за этого сгорели 70 гектаров леса в НСО

Руководитель лесхоза пошел под суд по обвинению в уничтожении 70 гектаров леса. Инцидент произошел 16 апреля.

По данным источника НГС, речь идет об Александре Кошарном, директоре АО «Северный лесхоз». По договору с ГАУ «Новосибирская база авиационной охраны лесов» компания должна была охранять и защищать леса Северного лесничества.

