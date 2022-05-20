Смелый лесничий на скорости пролетел поле, чтобы остановить трактор с горящей бороной — видео погони

Ранее днем 1 мая в Ордынском районе Новосибирской области сотрудники лесной охраны выехали на зафиксированную термическую точку и заметили мужчину, который двигался на тракторе с горящей бороной по полю и поджигал сухую траву. Об этом сообщило МЧС по региону. На момент прибытия специалистов большая часть поля была в огне.

