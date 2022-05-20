Смелый лесничий на скорости пролетел поле, чтобы остановить трактор с горящей бороной — видео погони
Тракторист невежливо ответил сотрудникам и поехал дальше
В Ордынском районе Новосибирской области сегодня, 20 мая, поймали тракториста, который горящей бороной поджигал поле.
Ролик опубликовало Министерство природных ресурсов НСО, он снят около села Усть-Луковка.
На видео сотрудник отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области несется через поле на автомобиле, чтобы остановить трактор. За сельхозтехникой тянется горящая борона. Сильный ветер быстро раздувает огонь.
— К большому сожалению, несмотря на регулярные сообщения о пожарах, вызванных неконтролируемым палом травы, граждане продолжают нарушать особый противопожарный режим. Сегодня обнаружен гражданин, который двигался на тракторе с горящей бороной по полю и поджигал сухую траву. В условиях жаркой погоды и порывистого ветра подобные палы создают угрозу перехода огня на жилые строения, — объяснили в Минприроды НСО. — Мужчина проигнорировал требования сотрудников лесничества прекратить поджигание и продолжил свою работу.
В ведомстве уточнили, что сельхозполя не относятся к лесному фонду, поэтому сотрудники лесничества были бессильны и задержать мужчину не могли. Они вызвали полицию и МЧС и контролируют ситуацию.
— Тракторист невежливо ответил сотрудникам и поехал дальше. Сказал, что ему нужно скоро пахать поле и сейчас нужно сжечь траву, — объяснили в региональном Минприроды.
Специалисты незамедлительно сообщили информацию в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ордынскому району ГУ МЧС России по НСО.
Сейчас в регионе введен особый противопожарный режим. Жителям нельзя ходить в лес и разводить открытый огонь. Все запреты, включая на жарку шашлыков, можно посмотреть здесь.
Ранее днем 1 мая в Ордынском районе Новосибирской области сотрудники лесной охраны выехали на зафиксированную термическую точку и заметили мужчину, который двигался на тракторе с горящей бороной по полю и поджигал сухую траву. Об этом сообщило МЧС по региону. На момент прибытия специалистов большая часть поля была в огне.