На Сергея Бойко написали заявление о клевете — полиция возбудила уголовное дело

На вопрос о том, что именно было клеветой, Татьяна Сазонова ответила, что Бойко «обвинил ее в убийстве». НГС попросил Татьяну предоставить документы, подтверждающие возбуждение дела, но она отказалась, сославшись на тайну следствия.

Татьяна Сазонова избралась в Совет депутатов Новосибирского района от ЛДПР в 2020 году. В соцсетях называет себя помощником депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева, но в беседе с НГС подчеркнула, что этот статус неофициальный, помогает ему на общественных началах. Покинула ЛДПР как раз следом за Савельевым, который перед избранием в Госдуму в 2021 году перешел в «Единую Россию». Она уверяет, что сейчас не состоит в политических партиях, чтобы иметь возможность сотрудничать с депутатами разных уровней от разных объединений.

Сергей Бойко в разговоре с НГС сообщил, что ему никаких уведомлений о возбуждении дела не поступало.

— Меня полиция никак не уведомила на данный момент, так что я из СМИ узнал про это уголовное дело. Поскольку я не в России, видимо, им придется заочно его рассматривать. Отправлю представителя в суд. Что важно здесь, я о своих словах не жалею. Считаю, что я сказал совершенно правильно. Полагаю, что дело политическое, у Савельева задача лишить меня мандата и провести своего помощника. Уголовка ему может в этом помочь, — рассказал депутат.