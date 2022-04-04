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На Сергея Бойко написали заявление о клевете — полиция возбудила уголовное дело

Причиной стали его слова о причастности другого депутата к смерти ветерана ВОВ

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Сергей Бойко связал визит Татьяны Сазоновой со смертью ветерана

Сергей Бойко связал визит Татьяны Сазоновой со смертью ветерана

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Депутат Совета Новосибирского района Татьяна Сазонова написала заявление в полицию о клевете на депутата горсовета от независимой коалиции Сергея Бойко, который связал смерть ветерана ВОВ от коронавируса с ее визитом накануне. Полиция возбудила уголовное дело о клевете (128.1 УК РФ), сообщила НГС Сазонова.

— В связи с тем, что Бойко позволил себе прямую клевету в мой адрес, я обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Клевета — это преступление согласно действующему законодательству. Преступивший закон должен понести наказание, — прокомментировала ситуацию Татьяна Сазонова.

На вопрос о том, что именно было клеветой, Татьяна Сазонова ответила, что Бойко «обвинил ее в убийстве». НГС попросил Татьяну предоставить документы, подтверждающие возбуждение дела, но она отказалась, сославшись на тайну следствия.

Татьяна Сазонова избралась в Совет депутатов Новосибирского района от ЛДПР в 2020 году. В соцсетях называет себя помощником депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева, но в беседе с НГС подчеркнула, что этот статус неофициальный, помогает ему на общественных началах. Покинула ЛДПР как раз следом за Савельевым, который перед избранием в Госдуму в 2021 году перешел в «Единую Россию». Она уверяет, что сейчас не состоит в политических партиях, чтобы иметь возможность сотрудничать с депутатами разных уровней от разных объединений.

Сергей Бойко в разговоре с НГС сообщил, что ему никаких уведомлений о возбуждении дела не поступало.

— Меня полиция никак не уведомила на данный момент, так что я из СМИ узнал про это уголовное дело. Поскольку я не в России, видимо, им придется заочно его рассматривать. Отправлю представителя в суд. Что важно здесь, я о своих словах не жалею. Считаю, что я сказал совершенно правильно. Полагаю, что дело политическое, у Савельева задача лишить меня мандата и провести своего помощника. Уголовка ему может в этом помочь, — рассказал депутат.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области редакции НГС подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.

— 16 марта дознавателем отдела полиции № 1 «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 128 УК РФ — клевета. Проводится расследование, — сообщили в МВД.

Вероятно, речь идет о смерти 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Бонкина. В январе Татьяна Сазонова пришла к нему с подарками, о чем отчитались в соцсетях. На фотографии видно, как пришедшая с Сазоновой волонтер Ирина Чуева обнимается с ветераном — на обоих нет масок. Через неделю после этого Николай Бонкин умер от коронавируса.

На фото видно, как гости без масок обнимают ветерана

На фото видно, как гости без масок обнимают ветерана

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Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев попросил прокуратуру проверить причастность представителя депутата Госдумы Татьяны Сазоновой к смерти ветерана. Сергей Бойко в одном из своих эфиров прямо связал смерть ветерана с приходом представителей единороссов.

Сама Сазонова тогда заявила, что и она, и волонтер Ирина Чуева были вакцинированы от ковида. Она предположила, что коронавирусом ветерана заразила его младшая дочь — в это время у нее был диагностирован коронавирус.

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