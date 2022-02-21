«Как расшевелишь это всё, сразу слезы»: что сейчас тревожит новосибирцев. Мы поговорили с людьми на улице

Тема для опроса появилась случайно, когда в редакции заговорили о том, что же думает герой публикации и чем он руководствовался, когда принимал решение. Для каждого случая можно придумать миллион версий и не попасть в точку. При внешнем спокойствии и безразличии внутри человека может быть буря эмоций, причем не всегда она связана с тем, что пишут в СМИ или говорят в обществе. Хотя в первую очередь участники опроса вспоминали именно новостную повестку: возможную войну в Украине, медицину и олимпийские скандалы. И только после этого — тихо и смущенно, иногда возмущенно, соглашались рассказать о своих личных тревогах. В этот раз мы решили провести опрос не в районе площади Ленина, а в центре левобережья (во-первых, это красиво). Журналист Анна Богданова узнала, что тревожит новосибирцев.
Светлана, 37 лет:
— Наверное, как и большинство россиян, меня тревожит обстановка в стране. Какие-то ограничения, ущемление прав человека из-за прививок. Не нравится, что вводят эти
А так что тревожит? Наверное, когда один с двумя маленькими детьми — забот много и не всё успеваешь, даже самые простые вещи: уборка, готовка. Бывает, старшую нужно вести на какой-то конкурс, а младшей в это время спать. Муж в командировке. Конечно, это вызывает какую-то тревогу: что-то не сделать, опоздать, вдруг что-то не учтешь, забудешь, кому-то будет некомфортно. Мой идеальный день — когда я выспалась, мы успели погулять. Вечером все уроки сделали и сели вместе ужинать. Когда муж дома, а не в командировке.
Я не работаю сейчас, потому что с детьми. А вообще по образованию музыкант, играю на народных инструментах, на домре. Но уже много лет не работаю по специальности. Вернуться? Не занимаюсь этим, к сожалению, уже шесть лет, что-то утрачено, сложно восстановиться, набрать форму. А хочется, ведь много лет положено, усилий, стараний. И учеба, и концерты, гастроли. Сначала в музыкальной школе пять лет, потом в музыкальном училище 4 года и потом в институте пять лет. Дальше какое-то время работала в оркестре в ансамбле — ездила на гастроли и по России, и по разным странам. Конечно, бывает, скучаю. Но сейчас дети маленькие, у мужа выездная работа... Если и отец, и мать будут ездить, детей не с кем оставлять. Поэтому пока ищу работу на удаленке. Возможностей много. Смотрела, например, вакансии, где нужно заполнять карточки для продвижения на «Вайлдберриз», «Озоне».
Игорь, 57 лет:
— Да, есть тема, которая меня волнует, — медицина. Бесплатная — умертвляет, а на платную не хватает. Я это вижу постоянно. А так-то у меня всё нормально, видите: собака, гуляю вот. Дети, внуки, всё нормально. Но с медициной — ж... полная, извиняюсь. Я в платной обслуживаюсь, а которые бесплатные — там постоянно очереди. Если симптомов нет, тест не берут, это что такое? Вообще я учился в институте, хоть и в спортивном, но медицину маленько понимаю, нас там обучали. Там черным по белому написано, что вакцина делается в течение 5–6 лет. Поэтому пока я непривитый. Как-то недавно нужно было тест сдавать, пошел снова в платную, потому что так не брали. 1600 отдал, тест отрицательный. Лучше бы пива попил.
Три года я гоняю по всему миру. По крайней мере, туда, куда пускают: Доминикана, Турция, где только ПЦР-тесты. Путешественник ли я? Нет, я пенсионер практически, правда, до пенсии не дожил еще. Пока работа — завод, всё нормально. Вот в следующий раз снова в Доминикану планирую, у меня друзья на Гаити. Нет, серфинг — уже поздно, с парашютов тоже не прыгаем. Просто отдыхаем: тепло, океан. Зимой хорошо там, а летом — здесь, дома, Алтай рядом.
У Сэма тоже все нормально — чипированный, привитый. Только играть надо, он сумасшедший. Вот три раза в день с ним гуляем, поэтому он у нас ничего не съел. Раньше четыре раза ходили. У соседей такая же сволочь всю хату съела. Прям полностью: обувь, мебель, стены — всё, короче, сожрала. Мы же люди разные и собаки точно так же — разные. Ему 5 будет, он уже отец у нас.
Так что проблем нет, только деньги быстро заканчиваются.
Тамара, 70 лет
— Коронавирус. Детки болеют. Сейчас в школу вышли. Если говорить глобально, то это Украина, Донбасс, Крым. У меня канал «Россия 24» круглосуточно. Как только возможность есть, всё время слушаю. Душа болит. Один народ, свои.
А в бытовой жизни меня всё устраивает. Сравнить, как мы жили раньше и сейчас, — большая разница. Конечно, сейчас лучше. Мы же тот век захватили — и талоны видели, и гуманитарку германскую видели. Сейчас уже опять что-то они с нами не дружат.
Все друзья мои остались в другом регионе — в ХМАО. Муж умер. Два года назад приехали сюда в отпуск, он тут и остался... Хорошо хоть не там. И я теперь здесь живу, с детьми, внучками. Как две жизни — там и здесь. Внучки желают бабе, чтоб дед вернулся. Глупые еще.
Им нужны ноутбуки. Пока дедушка был, у них всё было. Хотя нельзя же так много за компьютером! Если не запрещать, они бы из него не вылезали. Но сейчас же дистанционка, приходится и садовскую садить на ноутбук, иначе она потом дистанционно не сможет учиться. Вот у нас и идет эта войнушка небольшая.
Дед у них был, вишню в шоколаде покупали. Все эти мелочи они помнят. Старшая помалкивает, а маленькая: баба, мы хотим, чтоб дед вернулся. Тоскую по мужу. Даже не скучаю, а тоскую… Как-то даже поплакать сейчас захотелось. Как расшевелишь это всё, сразу слезки на колесиках.
Бисером увлеклась. Вечером всё разложишь, смотришь. Девочкам на новый год подарки сделала. А сейчас птичек своих навещаю. Это кормушка хорошая, маленькие птицы сюда помещаются. А в нашу голубь залез, всё сожрал. Поэтому я стараюсь маленькими дозами, но маленькие кормушки заполнять.
Кирилл, утверждает, что ему есть 18 лет:
— Во-первых, тревожит Украина — говорят, что война с ней будет. А я не хочу на войну. Тревожит, что коронавирус, из-за него не могу учиться, только дистанционка. Хотел бы поступить в РАНХиГС, в политику хотелось бы пойти. Но боюсь, что с этим карантином далеко не уеду. Конечно, дело в карантине. Как он мешает? Да труднее заставлять себя уроки делать. А так приходишь, слушаешь, всё хорошо. А так — лишний повод поспать. Но сегодня я вообще не ложился. Вот в игре проиграл недавно 20 миллионов. Но это не особо много. Много — это миллиард, например. Самое приятное, что случилось: мне купили телефон наконец-то новый.
— А в политику почему? Вуз нравится или хочешь разрулить мировые процессы?
— Ну это да.
— Что да?
— Разрулить мировые процессы.
— Какие?
— Да вообще все, в принципе.
— Твой идеальный мир как выглядит? Что бы ты сделал как политик?
— Новосибирск бы, наверное, как-то преобразовал, что ли.
— Во что?
— В хороший город. Сейчас он не очень. В хорошем, как минимум, нет пятиэтажных зданий на каждом шагу. Вместо них что-то красивое, где какой-то опытный архитектор поучаствовал. Хотел бы, наверное, стать мэром Новосибирска.
Надежда, 67 лет, бывший инженер-строитель. Во время беседы она продолжает заниматься скандинавской хотьбой. Мы пошли с ней в том же темпе. Устали.
— Личная жизнь прекрасна, хобби — прекрасно, всё прекрасно, кроме нашего долбанного телевидения. Ну потому что вот это: взад-вперед, нагнетание. То Украина, то с этой Валиевой. Чуть кондрат не хватил, инфаркт не заработала. Конечно, переживала. Вы нет? Девчонке в 15 лет всё это. Так что вот только это и тревожит, наверное, я неинтересный собеседник.
Сколько раз так хожу? Четыре дня в неделю — скандинавская ходьба: вторник, четверг, суббота, воскресенье. Понедельник, вторник, среда у меня — спортзал. Я ж на пенсии. Внуки взрослые, мужа схоронила — второй год. Так что… Живу рядышком. Грех не ходить.
Мой идеальный день? Да у меня почти каждый день такой. Утром встала, чуть-чуть перекусила, пошла в спортзал. Пришла, что-то дома поделала: повязала, пошила, поболтала — всё. Я живу одна в двухкомнатной квартире, спокойно. Сын живет отдельно, «трешка» у них. Так что всё хорошо.
Алексей, 46 лет, работает на автопогрузчике
— Что меня тревожит? Первое — депутаты, а второе — врачи. И цены — никто, никакие службы их не контролируют. Так подняли, что я вообще обалдел. Шоколадки ребятишкам недавно покупал за 50 рублей, теперь они 117. Где они, из космоса что ли берут эти цены, я понять не могу? Зарплаты-то не поднимаются. Я вот сейчас уволился с одной работы, жду работодателя, пока позвонит, чтобы уйти на чуть больше, потому что платить не хотят.
А врачи... Ими кто-то вообще занимается? Врачей в поликлиниках нет. У меня знакомый человек с давлением в поликлинику не может попасть к узкому специалисту. Мне вот сейчас 46 лет, у меня колено болит. В мае месяце уже будет год, как я жду очередь на МРТ. Ни звонка, ничего. И до сих пор нет.
А что радует — дети. Но я не могу даже расшириться ради детей — продать «двушку» и купить «трешку». Потому что не соответствует зарплата. У меня дочке скоро уже десять будет, сыну шесть. Ей точно уже нужна отдельная комната.
Ирина, 60 лет
— Я не из тех пенсионеров, которые ноют: вот то не так, это не так. Я не ною, принимаю жизнь такой, какая она есть. Взяла собачку и пошла. Боюсь только, мячик опять потеряет — у нас это уже
Если надо что-то сделать, беру и делаю. Я же советского времени — у нас знаете, как было. Меня папа воспитывал. Есть такое слово: надо. В ближайшее время мне надо рассаду посадить, скоро садово-огородный сезон. Помидорки люблю в любом виде: сок, свежие, соленые, консервированные.
Мне 60 лет, в это время начинаешь больше думать о здоровье. Сегодня у меня удачный день: я проснулась, улыбнулась, погода прекрасная, в магазинчик сходила, супчик сварила. Сейчас с собакой погуляю, приду поем. Часа на полтора на боковую — и полежу. Потом кино посмотрела, «Золото» сейчас начался сериал. Снова с собачкой погуляла — и баиньки. День прошел, он для меня удачный.
Сейчас не работаю, поэтому много стараюсь не есть, потому что энергии столько не трачу. Не будет лишнего веса — не будет диабета, не будет давления. Поэтому и собачка, чтобы двигаться.
Куда езжу? Мы свое отъездили, солнце. На 18 тысяч пенсии далеко не наездишь. Поездка у меня одна предстоит — на дачу, там у меня хорошо, бассейн.
Ибрагим, 32 года, два года назад переехал из Таджикистана в Новосибирск, работает в такси
— Пробки меня волнуют, часто стоять в них приходится, по утрам особенно. Все нервничают — и водители, и пассажиры. Вообще я люблю водить машину. Если бы не грубые пассажиры. Сразу по выражению лица видно, как человек будет вести себя. Некоторые смотрят, что водитель нерусский, уже сразу начинают как-то не так реагировать. Хотя раньше такого было больше, сейчас, может, уже привык.
На этой неделе у нас в семье столько праздников было. Сыну шесть лет исполнилось, в марте у дочки будет. Дети планшет, телефон просили — подарили. Третьему, самому маленькому, машину игрушечную купил.
Я из Таджикистана, два года в Новосибирске живу. Из-за пандемии остался и возвращаться туда пока не хочу, да и вся семья уже здесь. Сейчас моя мечта — детей вырастить, дать им образование, чтобы они нормально жили после нас, после нашего поколения. Чтобы не работали как мы, на стройках. Хочу, чтобы они нормальной жизнью жили.
Самый хороший день для меня — любой летом. Мы же из жарких стран, нам холод не очень.
Светлана, 54 года, воспитывает внука, который в месяц остался без мамы
— Сейчас меня волнует внук, ему всего 4 года. Его мама умерла, когда ребенку был один месяц. Болеет часто, это самая глобальная для меня проблема сейчас. По стечению обстоятельств, я думаю, что меня не устраивает новая пенсионная реформа. Если бы я сейчас ушла на пенсию, куча проблем бы решилась: с садом, со школой в будущем. Забирать, отводить ребенка нужно. А нанимать няню — овчинка выделки не стоит.
А сейчас никак — на бирже труда стою, пока так. Надеюсь, ребенок все-таки справится с иммунитетом, тогда может легче будет. Страшно, когда ребенок растет без мамы. А остальное — дело житейское, можно приспособиться.
Главное — не материальное, а когда видишь улыбку близких, чтобы были здоровы. Дальше будет день, будет пища. Только стоит уныть, начнется депрессия. А она нужна?
Анна, 33 года, готовится к рождению третьего ребенка
— В основном меня сейчас заботит здоровье детей, это самое главное. Наверное, еще экология, загрязнение окружающей среды. Ну и ковид. Сейчас я в положении, думаю, как всё пройдет.
В пандемию стоял финансовый вопрос: не хватало денег, был переломный момент, трудности, не хватало на коммунальные услуги. Но мы восстанавливались. Муж на себя работает, постепенно всё улучшается.
У меня очень тяжелая беременность — токсикоз, изжога. Если я встану и у меня ничего болеть не будет, то это будет самый прекрасный день. 17 недель у меня только, еще ходить и ходить. Мы еще не знаем, кто будет. Хотим сделать гендер-пати. Это когда идешь на УЗИ, тебе не сообщают, в конверт кладут результат. Они сами его заполняют. Потом у нас будет шарик, его заполняют перьями — розовыми или голубыми. Пригласим гостей и лопнем шарик.
Первому сыну — 14, дочери — 7 лет. Старший уже взрослый, у него своя жизнь начинается, характер. Как решились на третьего? Ну ни для кого не секрет, все статистику после пандемии знают: разводы, семьи рушились, чего только не происходило. Наверное, у всех в отношениях были трудности. Мы так подумали, что у нас дети подросли и еще один ребенок нас опять сплотит и опять сделает более дружной семьей. Это был не расчет, но мы подумали — почему бы и нет.
На прошлой неделе НГС спросил у новосибирцев, что они думают о возможном конфликте России и Украины.