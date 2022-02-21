«Как расшевелишь это всё, сразу слезы»: что сейчас тревожит новосибирцев. Мы поговорили с людьми на улице

Светлана, 37 лет:



— Наверное, как и большинство россиян, меня тревожит обстановка в стране. Какие-то ограничения, ущемление прав человека из-за прививок. Не нравится, что вводят эти QR-коды : кого-то пускают, кого-то не пускают.



А так что тревожит? Наверное, когда один с двумя маленькими детьми — забот много и не всё успеваешь, даже самые простые вещи: уборка, готовка. Бывает, старшую нужно вести на какой-то конкурс, а младшей в это время спать. Муж в командировке. Конечно, это вызывает какую-то тревогу: что-то не сделать, опоздать, вдруг что-то не учтешь, забудешь, кому-то будет некомфортно. Мой идеальный день — когда я выспалась, мы успели погулять. Вечером все уроки сделали и сели вместе ужинать. Когда муж дома, а не в командировке.

Я не работаю сейчас, потому что с детьми. А вообще по образованию музыкант, играю на народных инструментах, на домре. Но уже много лет не работаю по специальности. Вернуться? Не занимаюсь этим, к сожалению, уже шесть лет, что-то утрачено, сложно восстановиться, набрать форму. А хочется, ведь много лет положено, усилий, стараний. И учеба, и концерты, гастроли. Сначала в музыкальной школе пять лет, потом в музыкальном училище 4 года и потом в институте пять лет. Дальше какое-то время работала в оркестре в ансамбле — ездила на гастроли и по России, и по разным странам. Конечно, бывает, скучаю. Но сейчас дети маленькие, у мужа выездная работа... Если и отец, и мать будут ездить, детей не с кем оставлять. Поэтому пока ищу работу на удаленке. Возможностей много. Смотрела, например, вакансии, где нужно заполнять карточки для продвижения на «Вайлдберриз», «Озоне».