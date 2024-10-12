Масло под 300: НГС проверил, сколько в магазинах стоит один из основных продуктов — недавно цены поднялись

Цена на масло в «Ярче» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирске и в России в целом резко увеличились цены на сливочное масло. Всего месяц назад многие бренды этого продукта стоили на 20-25% дороже.

Корреспондент НГС обошёл несколько магазинов основных торговых сетей и обнаружил, что в некоторых из них цены стандартной пачки сливочного масла приблизились к 300 рублям. Так в «Фермер-Центре.Рф» пачка марки «Предгорья Алтая» весом 180 граммов стоит уже 278 рублей.

Масло из «Фермер-Центра.Рф» Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В сети «Пятерочка» масло под собственным брендом «Молочная станция» стоит теперь почти 210 рублей. А в «Ленте» масло «Молочная сказка» продаётся уже по 220 рублей.

В магазине сети «Ярче!» на полке лежит одинокая пачка, которая стоит 190 рублей без одной копейки.

В прошлом месяце НГС проводил замеры цен на основные продукты питания. Средняя цена сливочного масла тогда составила 162 рубля. Сейчас средняя цена пачки в ведущих сетях выросла примерно до 200 рублей, даже без учета каких-то особо дорогих позиций.

Кстати, по данным Новосибирскстата на 7 октября, килограмм сливочного масла в среднем стоит 1089 рублей. Неделю назад, 30 сентября, его цена была на 13 рублей меньше — 1076 рублей. В начале года, 9 января, килограмм вам бы обошелся в 867 рублей, то есть на 222 рубля меньше, чем сейчас. Подорожала и остальная молочка.

В торговых сетях говорят, что цены на масло подняли сами производители. Причина в сезонных колебаниях, которые всё сложнее перекрывать за счёт импорта. Многие привычные страны-производители молочной продукции стали «недружественными» и закупки там стали невозможны или затруднены. Импортёры, впрочем, уже ищут новые каналы поставок, например, Иран.