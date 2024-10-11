Любители сыра запасайтесь: стоимость новосибирской молочки пошла вверх — изучаем цены

Сыры стали стоить дороже Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирской области дорожают продукты из молока. Новосибирскстат выпустил актуальную статистику. В регионе выросли цены на сыры, масло и творог.

Килограмм сливочного масла, по данным на 7 октября, в среднем стоит 1089 рублей. Неделю назад, 30 сентября, его цена была на 13 рублей меньше — 1076 рублей. В начале года, 9 января, килограмм вам бы обошелся в 867 рублей, то есть на 222 рубля меньше, чем сейчас.

Килограмм творога в среднем в регионе стоит 438 рублей. В конце сентября средняя цена была 431 рубль. С начала года цена подняла на 42 рубля. 9 января она была 396 рублей.

Сыры всех видов, твердые, полумягкие и мягкие, подорожали до 793 рубля за килограмм. Еще 30 сентября килограмм мог обойтись вам в 767 рублей, а 9 января — в 749 рублей. То есть с начала года цена поднялась на 44 рубля.

Само молоко при этом становится дешевле. Средняя цена на пастеризованное молоко 7 октября была 89 рублей, а 30 сентября — 90 рублей. В начале года молоко стоило 77 рублей, на 12 рублей меньше.

Стерилизованное же молоко 7 октября стоило 102 рубля за литр. Его цена за неделю не изменилась и 30 сентября оно стоило также 102 рубля. 9 января средняя цена была на 6 рублей меньше — 96 рублей.

Сметана не попала под подорожание. На 7 октября средняя цена за килограмм была 267 рублей, а 30 сентября — 268 рублей. В начале года, 9 января, сметана обошлась бы в 246 рублей, то есть цена выросла на 21 рубль.