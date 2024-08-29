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Еда обзор «Безумно вкусные»: Зепюр Брутян показала, как готовит кексы — рецепт от звезды, которая весит 45 кг

«Безумно вкусные»: Зепюр Брутян показала, как готовит кексы — рецепт от звезды, которая весит 45 кг

Актриса сняла видео-инструкцию

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2 комментария

Зепюр Брутян любит готовить и балует семью вкусностями

Актриса Зепюр Брутян поделилась с подписчиками рецептом кексов с ягодой — видео с процессом приготовления выпечки она опубликовала у себя в соцсетях.

— Самые простые в приготовлении, но безумно вкусные кексы, — написала жена актера Павла Прилучного.

Смотрим, как приготовить кексы

Судя по комментариям, подписчикам рецепт понравился — он действительно прост в приготовлении.

— Этот рецепт действительно вкусный и просто бомба, особенно с малинкой, — написала Елена.

— Рецепт классный и кексики получаются очень вкусные. Спасибо огромное, — пишет Наталья.

— Самая красивая и хозяйка хорошая! Спасибо твоим родителям за прекрасное воспитание! Так держать! — похвалила Светлана.

Как приготовить кексы

Ингредиенты: куриные яйца (3шт), сахар (12 ст.л), соль (щепотка), растительное масло (12 ст.л), молоко (12 ст.л), мука (12 ст.л), разрыхлитель (7 гр.), ванилин по вкусу.

Как готовить: взбить яйца с сахаром и солью до однородности, затем добавить масло, молоко (можно добавить туда же сок и цедру половины лимона). Взбить до однородности, добавить муку с разрыхлителем и ванилином. Еще раз все взбить и разлить по формочкам. Выпекать при температуре 160’С 30-35 минут.

— Я делала без сока и цедры лимона, но я добавила малинку, — уточнила Зепюр.

В прошлом месяце Зепюр делилась с подписчиками тем, что вернула вес, который был у нее до родов. Актриса весит 45 килограмм.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

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Зепюр Брутян Рецепты блюд Кексы Выпечка Павел Прилучный
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Комментарии
1
Гость
29 августа 2024, 13:32
Задолбали менять дизайн сайта. Верните как было.
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