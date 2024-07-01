«Стройняшка, куколка!» Зепюр Брутян вернула свой идеальный вес после беременности — сколько она весит?

Зепюр Брутян-Прилучная показала свои тренировки в спортзале Источник: Telegram-канал Zepyur Priluchnaya











Жена Павла Прилучного похвасталась фигурой — актриса вернулась к весу, который был у нее до беременности. Год назад Зепюр Брутян родила сына Микаэля, не стала засиживаться дома и как только стало можно — пошла заниматься в тренажерный зал.



— Ура! Рада вернуться в свои 45 кг, — написала Зепюр в своем Telegram-канале.

Подписчики порадовались за актрису и выразили слова поддержки в комментариях.

Источник: Telegram-канал Zepyur Priluchnaya

— Зепюр, ты любом весе — куколка-красавица, — пишет Ася.



— Просто класс. А какой рост, если не секрет? Вес просто кукольный, — интересуется Алена (прим. ред. — рост актрисы 159 см).

— Такой труд, малышка, а машина просто, — восхищается Татьяна.



— Стройняшка, куколка, — пишет пользовательница.

Зепюр Брутян тщательно следит за внешностью, любит наряжаться и устраивать фотосессии. Недавно актриса делилась кадрами со съемок — она облачилась в страусиные перья и жемчуг.