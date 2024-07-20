«Давай, мои проверяй!» НГС сходил за арбузами с нитратомером — что показал прибор

В первом полугодии в Новосибирск привезли вдвое больше арбузов , чем за аналогичный период годом ранее Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Есть расхожее мнение о том, что арбузы стоит есть не раньше августа. Обычно миф о вредных июне-июльских арбузах объясняют примерно так: их выращивают непонятно где и неизвестно кто, добавляют ускорители роста и прочую гадость, там куча нитратов и пестицидов... А вот в августе, мол, уже пойдут настоящие арбузы. Мы решили проверить, насколько безопасны арбузы в Новосибирске в середине июля, вооружившись нитратометром и помощью эксперта.

Источник: Виктор Бобровников, Антон Дигаев, Сергей Уланов / NGS.RU

Недоверие и оторопь в павильоне

Как сказал Федор Достоевский, все мы вышли из «Шинели» Гоголя. Если бы новосибирские арбузы умели говорить, они бы возразили на это: «Нет, мы — с Хилокского рынка». Именно по этой причине мы не стали обходить все крупные рынки — репрезентативность эксперимента не изменилась бы. Поэтому мы обошлись двумя.

Арбузы выглядят довольно аппетитно, но нас интересовал не их внешний вид Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Первой точкой стал Центральный рынок. Заметив людей с нитратометром и видеокамерой, продавцы павильона овощей и фруктов заметно стушевались. На просьбу дать нам арбузы на проверку энтузиазма не выразил никто. Тогда мы заявили, что ничто не мешает нам купить четвертинку и тут же сделать, что запланировали.

— Давай, мои проверяй, мне бояться нечего! — наконец объявил один из торговцев, нахмурив мохнатые брови.

Первый замер показал полное отсутствие нитратов. Этот арбуз из Казахстана Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Мы втыкаем нитратометр в разрезанный надвое арбуз, в место возможного скопления вредных веществ — к хвостику, максимально близко к корочке. Прибор показывает полное отсутствие нитратов: значение на индикаторе 0. Результат обрадовал не только смелого продавца, но и его столпившихся коллег. Они наперебой начали приглашать нас к своим лоткам.

За полчаса мы проверили содержание нитратов в арбузах из Казахстана, Дагестана и Узбекистана. Прибор показал результаты от 1 до 3 мг.

Пример смелого торговца вдохновил остальных, и они наперебой стали звать нас к своим лоткам Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











— Предельно допустимый уровень концентрации — 60 мг, — объясняет Надежда Холмогорцева, эксперт АЭ «Сибирский федеральный центр оздоровительного питания». — Сегодня мы используем нитратометр для бытового использования, с ним можно проверить содержание различных вредных вещей в овощах и фруктах. Прибор очень удобен, но для достоверной картины лучше обращаться в аккредитованные пищевые лаборатории.

Как обезопасить покупку без прибора

В современных приборах можно выбрать тестируемый продукт, а в программу уже заложена норма содержания вредных веществ в нем Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Обезопасить покупку овощей или фруктов можно и без нитратометра. Для этого нужно быть внимательным при покупке и провести несложную процедуру перед употреблением.

— Безусловно, при покупке арбузов мы обращаем внимание на то, чтобы арбуз был чистый, без повреждений, без гнилостных мест, не мягкий. Желательно, чтобы корочка блестела, — улыбается Надежда Холмогорцева. — Чтобы уменьшить содержание нитратов, необходимо арбуз помыть, а еще лучше его замочить часа на два в воде. В этом случае содержание нитратов снизится на 50–60%.

Второй точкой эксперимента стал Октябрьский рынок. Пока мы записывали фрагменты видео на входе, к нам подошел представитель руководства. Узнав наши планы, мужчина согласился помочь и сопроводил в павильон, успокаивая немного стесняющихся продавцов.

Арбузы и места для проверки мы выбирали сами. В первую очередь нас заинтересовали ташкентские фрукты, а потом — арбузы еще нескольких точек, происхождением которых мы не интересовалось. Это было незачем: показания прибора колебались от 0 до 3.



После рынков мы решили наведаться в палатку, которая встретилась на нашем пути. Арбузы здесь из Таджикистана Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











Далее мы выбрали случайную фрукто-овощную палатку в Октябрьском районе. Приветливые продавцы с радостью предоставили свои арбузы и никак не отпускали нас, пока мы не взяли четвертинку с собой. Нитратометр показал 3 мг при предельно допустимой концентрации 60 мг на килограмм.



То чувство, когда твой товар прошел проверку. Этот парень не отпускал нас, пока не вручил четверть арбуза с собой Источник: Антон Дигаев / NGS.RU











В ходе общения с продавцами выяснилось: к середине июля импортируемые в Новосибирск арбузы достаточно созревают, чтобы в них не нужно было добавлять весомое количество нитратов. Если бы мы провели эксперимент 2–3 недели назад, его результаты были бы другими.



Наши коллеги из Самары на прошлой неделе пошли дальше и отвезли купленные арбузы в лабораторию — что показало исследование, они описали в этом материале.