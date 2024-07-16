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Лето Поставки круглый год: в Новосибирскую область привезли 85 тонн арбузов из-за рубежа

Поставки круглый год: в Новосибирскую область привезли 85 тонн арбузов из-за рубежа

Главные импортеры — Таджикистан, Китай, Таиланд и Узбекистан

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20 комментариев
Июль и августа — самое время лакомиться арбузами, персиками, черешней и нектаринами

С начала 2024 года таможенники зарегистрировали ввоз в Сибирь более 2,2 тысяч тонн арбузов из-за рубежа. По данным таможенного управления, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По Новосибирской области этот показатель прирос почти вдвое.

— Новосибирскими импортерами с начала года ввезено 85 тонн арбузов. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост составил 1,9 раза. Чаще всего арбузы доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик ввоза арбузов традиционно приходится на летние месяцы, — отметили в Сибирском таможенном управлении.

Чаще всего в Новосибирскую область привозят арбузы из Узбекистана, Таджикистана, Китая и Таиланда.

Ранее корреспонденты НГС отправились на рынок и разобрались, как выбирать правильные фрукты, сколько они в действительности стоят, и что не так с черешней в этом году.

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Комментарии
20
274594947
16 июля 2024, 17:40
И августа, исправьте ошибки
Гость
16 июля 2024, 17:14
июнь и августа)) вы чучмеки?😁
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