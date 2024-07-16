Поставки круглый год: в Новосибирскую область привезли 85 тонн арбузов из-за рубежа

Июль и августа — самое время лакомиться арбузами, персиками, черешней и нектаринами Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











С начала 2024 года таможенники зарегистрировали ввоз в Сибирь более 2,2 тысяч тонн арбузов из-за рубежа. По данным таможенного управления, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По Новосибирской области этот показатель прирос почти вдвое.



— Новосибирскими импортерами с начала года ввезено 85 тонн арбузов. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост составил 1,9 раза. Чаще всего арбузы доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик ввоза арбузов традиционно приходится на летние месяцы, — отметили в Сибирском таможенном управлении.



Чаще всего в Новосибирскую область привозят арбузы из Узбекистана, Таджикистана, Китая и Таиланда.



Ранее корреспонденты НГС отправились на рынок и разобрались, как выбирать правильные фрукты, сколько они в действительности стоят, и что не так с черешней в этом году.