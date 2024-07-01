Черешня — 250, дыни — по 60. Изучаем колоритный рынок, где закупаются супермаркеты и рестораны, а продавцы учат выбирать фрукты

Наступил самый жаркий сезон — время лакомиться арбузами, персиками, черешней и нектаринами Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Нынешнее жаркое лето словно напоминает нам всем, что Новосибирск — это все-таки Азия. У нас, конечно, нет гор и мягкого климата, позволяющего выращивать самые сладкие фрукты, зато Новосибирску повезло в логистическом плане. И темно-бордовая спелая черешня, еще недавно растущая в горном районе Киргизии, или розовый помидор, собранный в Ташкенте, через 3–4 дня попадают в Новосибирск, на оптовый рынок «Хилокский». А уже оттуда — добираются до полок больших сетевых супермаркетов, компактных лавок у дома и даже оказываются в блюдах дорогих ресторанов. Корреспонденты НГС тоже отправились на рынок, который с недавнего времени перешел исключительно на оптовую торговлю. Всё о том, как выбирать правильные фрукты, сколько они в действительности стоят, и что не так с черешней в этом году, рассказывает Ксения Лысенко.



Арбузы для «Пятерочки», помидоры — в «Сыроварню»

Запах нагретого асфальта перемешивается с ароматом арбуза, который режут специально для нас. Вот он — сочный, розово-алый, сладкий. Торговец Аятулло, который работает на Хилокском рынке 22 года, пытается объяснить, как правильно его выбрать, но не выдерживает и срывается на саморекламу:



— У меня всегда сладкие, я только такие вожу!

Сейчас время арбузов из Узбекистана и Казахстана. Российские будут чуть позже Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Потом уже объясняет: лучше смотреть на хвостик — он не должен быть сильно сухим, иначе арбуз будет рыхлым, перезревшим. Еще можно послушать звук, постучав по нему. Но сочный арбуз может определить лишь опытный человек — звук не глухой и не звонкий одновременно.



Аятулло вот даже на глаз может определить, какой арбуз самый спелый. Он родился в Таджикистане, имеет российское гражданство, но арбузы у него из Узбекистана и Казахстана. Говорит, что осталось буквально дней 10 для арбузов из Узбекистана, потом начнут возить казахстанские, из города Тараз, который Аятулло по привычке называет Джамбулом. Все одинаково вкусные, уверяет он.

Осман из Азербайджана возит в Новосибирск клубнику. Азербайджанская, по его словам, — самая сладкая, но все продавцы хвалят в первую очередь свой товар Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Из Астрахани еще возим, из Волгограда, Дагестана — оттуда, в общем. Зимой только яблоки, летом арбузы. У меня «Пятерки» берут, «Ашан», ну и народ тоже берет, свои клиенты есть — по 100 килограмм берут, по 200, по 500, по тоннам. Хочешь 5 тонн, хочешь — 10 тонн. Постоянно нужно у нас покупать, у нас постоянно хорошие товары, красные, сладкие, — опять нахваливает свою продукцию Аятулло.



С ним согласен Рустам, продавец дынь. Он продает желто-оранжевую «Колхозницу», круглую, как шарик, и «Торпеду» — продолговатую, слегка шершавую, с зелеными прожилками. Последнего, по его словам, бояться не стоит. Можно взять слегка зеленоватую внешне «Торпеду», она быстро дозреет, надо только дать ей чуть-чуть полежать.

«Торпеду» как на фото оптом можно купить по 120 рублей за килограмм, а если поторговаться, то и за 100. В магазины она доставляется уже подорожавшей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Сейчас какую не возьми, все спелые! Лето же, все сладкие, ну как мед, — улыбается он, и золотые зубы поблескивают на солнце.



Он тоже сотрудничает с известными магазинами. «Торпеду» продают по 140–120 рублей, «Колхозницу» — по 60, но цены еще упадут, вздыхает он. Это естественный процесс: сейчас дынь пока немного, на площадке рынка стоят буквально 4–5 фур с фруктами. Уже на следующей неделе дыни будут в избытке, а значит, цена упадет, и причем серьезно.

Хилокский рынок работал и на розницу, но после недавнего постановления губернатора рынок лишился своей розничной ярмарки. Правда, ее намерены вернуть в самое ближайшее время Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Фуры-холодильники — своего рода склад. Так товар может стоять несколько дней и не портиться. На каждой фуре приклеен пакет документов поставщика, чтобы покупатели могли убедиться, что все по закону Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Ситуация, как объясняет контроллер Андрей, стандартная: Хилокский рынок, который в следующем году отметит 30-летие, обеспечивает фруктами и овощами сетевые магазины и фруктово-овощные точки, которые многие из вас могут найти возле дома.

Самый ходовой товар — сезонные фрукты и ягоды, свекла, лук, капуста и другие овощи. Экзотику тоже поставляют, есть даже фуры-холодильники, где хранятся тайские фрукты вроде манго и питтахайи (драконий фрукт). К тому же экзотические товары ввозят китайцы, но на Хилке их пока не так много. Интересуюсь, на чем именно те специализируются, Андрей в ответ посмеивается:



— Да на всем! Они вообще всё возят.

Персики, абрикосы, нектарины и сливы — вот, что сейас охотно раскупают Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











С определенными сетями бывает сложно работать: во-первых, оплату за поставленный товар продавцы получают позднее, уже после реализации, а во-вторых, у магазинов много требований. Это и качество, и невысокая цена. Попадая на прилавок, фрукты и овощи дорожают — это накрутка магазина, но удорожание должно быть приемлемым, не сильно бьющим по карману. Плюс сети любят устраивать распродажи и акции, немного понижая свою накрутку. Но в любом случае, магазины покупают с расчетом на то, чтобы совсем не остаться без прибыли.



— Такое не берут сети, слишком спелый, слишком дорогой. Дешевле берут, вообще другой сорт берут, — говорит Файзулло, продавец розовых помидоров «Пинк парадайз». — Но их сразу есть надо, зачем хранить? Сразу кушать и всё.

Здесь продавцы показывают на засохший цветочек помидора. Если такой увидите — значит овощ сладкий и спелый Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Помидоры помельче у Файзулло покупает дорогой ресторан Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Томаты везут из Ташкента, причем, как объясняет Андрей, чтобы заполучить фуру таких, нужно иметь хорошие связи. «Узбекская монополия», — улыбается он.



Файзулло показывает на розоватые помидоры поменьше — их, по его словам, активно покупает ресторан «Сыроварня», берут по 30–40 ящиков через день. Почему в ресторане предпочитают небольшие помидоры, Файзулло не знает, но предполагает, что опять же из-за цены. В итоге, дорогие, спелые розовые помидоры закупают, в основном, владельцы фруктово-овощных точек.



— Самые вкусные на рынке у меня! — гордо добавляет он.



«Я из Киргизии, как я могу сказать, что узбекские фрукты лучше?»

Из того, чем еще славится Узбекистан — тонкокожие желто-оранжевые лимоны, на вкус напоминающие апельсины. Их прямо при нас разрезает и пробует Андрей, показывая, что есть их можно даже без сахара. Но мы на такой эксперимент не решаемся.

Те самые тонкокожие лимоны, которые вы можете встретить в «Бахетле». Ну и на Хилокском, разумеется Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Магазины берут, потом города — Томск, Якутия, север. «Бахетле» берет у нас. На цены не смотрит — на качество. «Лента» такие не берет, им попроще, импортные, — делится продавец из Андижана Хасан.



И в качестве диковинки показывает абрикосы продолговатой формы, которые для простоты называют огурцами. В Новосибирске они почти не появляются — отправляются дальше, в Иркутскую или Кемеровскую область.

Несколько сортов абрикосов и нектаринов Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Следующие за узбекскими фурами — киргизские. Их фирменный товар — черешня. Ящики с красной и темно-бордовой ягодой выставлены прямо под солнцем. Их только вытащили из фуры, прохладные, с легкой испариной. Сюда их привезли из города Кызыл-Кыя, где много гор, тепла и мало воды, поэтому ягоды вырастают сладкими, насыщенными, плотными. Конкурирует с киргизской черешней азербайджанская, а с киргизскими персиками, которые вслед за черешней привезет этот поставщик, — узбекские.



— Ну я сам из Киргизии, как я могу сказать, что узбекские фрукты лучше? — искренне недоумевает мужчина под одобрительный хохот земляков. — Узбекские персики чуть раньше, киргизские позже чуть-чуть идут. Узбекский — товарный вид хороший, красивый, но...

Один из самых популярных сортов персика... Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











...и запотевшая черешня, которую собрали в Киргизии Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Он многозначительно замолкает и напоследок советует покупать персик «Чемпион». В таджикских и узбекских рядах, напротив, советуют персик «Бойка» — его называют и сладким, и сочным, и мягким.



Продавщица из Бишкека Женя (она просит называть ее именно так) возит фрукты, овощи и ягоды на Хилокский рынок буквально с момента его появления. Сейчас привезла черешню, которую, по ее словам, неохотно покупают. В этом она винит сразу несколько факторов. В нынешнем сезоне подкачала погода, весна оказалась холоднее, поэтому черешня поспела только сейчас, аккурат с азербайджанской, которая должна была пойти после киргизской, но уже успела заполнить прилавки. Конкурировать с ней проблематично, тем более киргизская всегда стоит дороже — 300–340 рублей. Пока мы говорим, оптовая покупательница интересуется ценой, а услышав, цокает языком и уходит.

Женя говорит, что пока продавцы черешни рыботают в убыток. Но поправить ситуацию могут груши и поздние персики Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Все в убытки работаем, все. Нынешний сезон плохой, пока у нас минусы. А прошлый хороший был, всё брали. Вот всё брали буквально. Одну машину за 4 часа могли продать, — вспоминает Женя.



Ее коллега, сидящая рядом с ящиками, наполненными крупными ягодами, добавляет:



— Москва еще [подвела]. Плохо торговля в Москве идет, там все теперь дешево, многие сюда едут. Плюс товар долго продать не можем. Груши 10–15 дней, а их продавать скорее надо, а то плесенью покроются. Цену снижаем.

Продавец из Азербайджана деликатно говорит, что ягоды из разных стран по-своему хороши. У него есть даже белая черешня — 240–250 рублей за килограмм Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Все, кто черешню продают, в этом сезоне в минусе, — говорит Женя.



После черешни она привезет абрикосы, сливы и груши. Когда отойдут узбекские и грузинские персики, в Киргизии поспеет самый сладкий персик — большой, который называют королевским. Его Женя тоже привезет на Хилокский рынок, а потом уедет на родину, в Бишкек. Так что у нее еще будет возможность исправить финансовое положение. По крайней мере, Женя и ее земляки на это надеются.



Пару месяцев назад мы рассказывали, как живет «Гастрокорт», который потеснил рынок.