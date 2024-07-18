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Еда карточки Эта ягода будет вечной: делаем заготовки из клубники на зиму — восемь вкуснейших рецептов

Эта ягода будет вечной: делаем заготовки из клубники на зиму — восемь вкуснейших рецептов

И аппетитно, и полезно, и готовить несложно

925
2 комментария
Хороша клубника летом, а еще лучше — зимой

Июль — время клубники. Когда ее полно и на рынках, и на садовых участках. Если вы — счастливый обладатель богатого урожая и уже вдоволь наелись свежей клубникой, а ягода всё не кончается, пора и о зиме подумать. Заготовки клубники на зиму — это не только про варенье. В доказательство этому мы предлагаем вам восемь рецептов, чтобы вы больше не мучались вопросом, что приготовить из клубники на зиму.

  1. Клубника замороженная
  2. Замороженное клубничное пюре
  3. Клубничная пастила
  4. Цукаты из клубники
  5. Компот из клубники
  6. Клубничный джем
  7. Клубничный сироп
  8. Клубника, перетертая с сахаром
1

Клубника замороженная

Чтобы сохранить все питательные вещества по максимуму, клубнику можно просто заморозить и хранить так до зимы. Главное — правильно подготовить ягоды, чтобы после разморозки они не превратились в бесформенную бурую массу.

Отбираем спелые и крепкие ягоды, быстро промываем вместе с листочками (так клубника впитает гораздо меньше влаги) в холодной воде, затем тщательно высушиваем, разложив на бумажные полотенца. Теперь можно удалять листочки и плодоножки с клубники. Важно не повредить при этом ягоды.

Очищенные и сухие ягоды положите на застеленный бумагой для выпечки поднос так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и уберите в морозильник с максимальным значением на 4–5 часов.

После этого разложите в стеклянные или пластиковые контейнеры с герметичной крышкой.

Рассчитывайте объем на одну порцию, так как клубнику замораживать повторно нельзя.

При -18 °С замороженную клубнику можно хранить год, а нарезанную или пюре — до полугода. Сахар увеличивает срок хранения в два раза.

2

Замороженное клубничное пюре

Чтобы приготовить клубничное пюре на зиму, промытую клубнику измельчаем с помощью погружного блендера и добавляем сахар из расчета 300 граммов на 1 килограмм ягод. Дайте клубнике и сахару смешаться, просто оставив их на час в прохладном месте. Впрочем, если вам нравится натуральный вкус ягоды, сахар можно не добавлять.

Разложите клубничное пюре по формочкам и поставьте в морозилку. Идеально, если в ней не будет посторонних запахов (мяса, рыбы или других продуктов). После заморозки пюре разложите в герметичные пакеты с зиплоком и уберите на хранение при максимально низкой температуре.

Кстати, из клубничного пюре в дальнейшем можно приготовить желе, смузи или молочные коктейли, зефир или чизкейк.

3

Клубничная пастила

Пастила — традиционное блюдо русской кухни, вкусное и малокалорийное. На 600 граммов клубники нужно 6 столовых ложек меда и 2 столовых ложки лимонного сока.

Помытую и очищенную от хвостиков ягоду перемалываем в блендере, добавив мед и лимонный сок. Полученное пюре выкладываем на пергамент и распределяем тонким ровным слоем.

Затем убираем противень в духовку, разогретую на 75 градусов, на 3 часа. Когда клубничная масса превратится в пастилу, разрежьте ее на порционные ломтики. Можно посыпать кокосовой стружкой или скрутить трубочки. Храните в сухом прохладном месте.

4

Цукаты из клубники

Этот рецепт подойдет тем, у кого есть электросушилка, или кто может подержать ягоды на солнце в течение 5 дней.

На 1,5 килограмма клубники потребуется 1 килограмм сахара и 200 миллилитров воды. Первым делом варим сироп: в воде растворяем сахарный песок и доводим до кипения. Жидкость нужно постоянно помешивать во время варки.

Помойте клубнику и очистите ее от плодоножки, залейте сиропом и дайте остыть. После этого снова доведите сироп до кипения и полейте им ягоды. Эту процедуру необходимо повторить семь раз.

После этого подержите ягоды в оставшемся сиропе 3 часа, слейте лишнюю жидкость и разложите на пергаменте. Доведите до готовности в электросушилке в течение 5 часов. Можно использовать открытую духовку при 70 градусах — тоже на 5 часов. Или положить клубнику на солнцепек на 5 дней.

5

Компот из клубники

На приготовление компота из клубники нужно не так много времени и усилий. К тому же этот рецепт позволяет сохранить полезные свойства ягоды.

На 500 граммов клубники потребуется 300 граммов сахара и 2,5 литра воды.

Тщательно промываем ягоды и очищаем от хвостиков. Стерильные трехлитровые банки заполняем клубникой примерно на треть, засыпаем сахаром и заливаем кипятком наполовину.

После этого накрываем крышкой и оставляем на 20 минут, а затем заливаем кипяченую воду до полной и закатываем. Готовый компот переворачиваем вверх дном, накрываем тканью и даем остыть. Для хранения заготовку убираем в темное прохладное место.

При желании в компот можно добавить сок лимона, мяту или мелиссу, имбирь, кардамон.

6

Клубничный джем

Несложный рецепт заготовки клубники на зиму, который займет у вас всего полчаса. Нам понадобится 1 килограмм ягод, 700 граммов сахара, 5 граммов лимонной кислоты (можно заменить свежим лимонным соком). Для более густой консистенции можно добавить пектин или желатин.

Чистую, без хвостиков клубнику измельчаем блендером или в мясорубке. При желании можно пропустить через марлю, тогда получится джем без косточек. Варим 5 минут на среднем огне в широкой кастрюле, постоянно помешивая. Затем добавляем лимонную кислоту, перемешиваем и варим на медленном огне 20 минут.

Готовый джем разливаем в стеклянные банки. Обязательно простерилизуйте тару, чтобы заготовки сохранились на всю зиму. Закатываем крышкой, даем остыть и убираем в темное прохладное место.

7

Клубничный сироп

Для его приготовления нам потребуется по 700 граммов клубники и сахара, 0,7 литра воды и сок 1 лимона.

Помытую и очищенную от хвостиков клубнику нарезаем ломтиками, добавляем воду, сахар и лимонный сок. Ставим на огонь, доводим до кипения и убавляем нагрев до минимума. Нужно потомить клубнику минут 15–20, иногда помешивая.

После этого откидываем ягоды на дуршлаг, подставив под жидкость миску. Полученный сироп увариваем на максимальном огне в широкой кастрюле 20–30 минут. Затем разливаем клубничный сироп в стерильные банки и закатываем. Дополнительно банки на зиму можно обернуть тканью.

Лайфхак: оставшиеся ягоды можно положить в порционные пакеты и заморозить. Зимой их можно использовать в выпечку.

8

Клубника, перетертая с сахаром

Этот способ заготовки клубники на зиму еще называют «ленивым вареньем». Ингредиенты простые: на 1 килограмм ягод берем 1 килограмм сахарного песка.

Клубнику моем, очищаем от листиков и просушиваем. Затем измельчаем ягоды в блендере, добавляем сахар и как следует перемешиваем. Полученную клубничную массу выливаем в банку так, чтобы она максимально доставала до крышки. Закатываем наше «ленивое варенье» и ставим в холодильник на хранение.

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Комментарии
2
Гость
18 июля 2024, 16:41
а зачем вечная ягода если тут никто вечно не живет ? лучше каждый год свежую, а вечную это в Кремль, я там знаю одного, он похоже вечно жить собрался.
Гость
18 июля 2024, 16:43
Какие заготовки! Ягода уже закончилась, а оставшуюся испортят сегодняшние ливень и град.
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