Эта ягода будет вечной: делаем заготовки из клубники на зиму — восемь вкуснейших рецептов

Июль — время клубники. Когда ее полно и на рынках, и на садовых участках. Если вы — счастливый обладатель богатого урожая и уже вдоволь наелись свежей клубникой, а ягода всё не кончается, пора и о зиме подумать. Заготовки клубники на зиму — это не только про варенье. В доказательство этому мы предлагаем вам восемь рецептов, чтобы вы больше не мучались вопросом, что приготовить из клубники на зиму.
- Клубника замороженная
- Замороженное клубничное пюре
- Клубничная пастила
- Цукаты из клубники
- Компот из клубники
- Клубничный джем
- Клубничный сироп
- Клубника, перетертая с сахаром
Клубника замороженная
Чтобы сохранить все питательные вещества по максимуму, клубнику можно просто заморозить и хранить так до зимы. Главное — правильно подготовить ягоды, чтобы после разморозки они не превратились в бесформенную бурую массу.
Отбираем спелые и крепкие ягоды, быстро промываем вместе с листочками (так клубника впитает гораздо меньше влаги) в холодной воде, затем тщательно высушиваем, разложив на бумажные полотенца. Теперь можно удалять листочки и плодоножки с клубники. Важно не повредить при этом ягоды.
Очищенные и сухие ягоды положите на застеленный бумагой для выпечки поднос так, чтобы они не соприкасались друг с другом, и уберите в морозильник с максимальным значением на 4–5 часов.
После этого разложите в стеклянные или пластиковые контейнеры с герметичной крышкой.
Рассчитывайте объем на одну порцию, так как клубнику замораживать повторно нельзя.
При -18 °С замороженную клубнику можно хранить год, а нарезанную или пюре — до полугода. Сахар увеличивает срок хранения в два раза.
Замороженное клубничное пюре
Чтобы приготовить клубничное пюре на зиму, промытую клубнику измельчаем с помощью погружного блендера и добавляем сахар из расчета 300 граммов на 1 килограмм ягод. Дайте клубнике и сахару смешаться, просто оставив их на час в прохладном месте. Впрочем, если вам нравится натуральный вкус ягоды, сахар можно не добавлять.
Разложите клубничное пюре по формочкам и поставьте в морозилку. Идеально, если в ней не будет посторонних запахов (мяса, рыбы или других продуктов). После заморозки пюре разложите в герметичные пакеты с зиплоком и уберите на хранение при максимально низкой температуре.
Кстати, из клубничного пюре в дальнейшем можно приготовить желе, смузи или молочные коктейли, зефир или чизкейк.
Клубничная пастила
Пастила — традиционное блюдо русской кухни, вкусное и малокалорийное. На 600 граммов клубники нужно 6 столовых ложек меда и 2 столовых ложки лимонного сока.
Помытую и очищенную от хвостиков ягоду перемалываем в блендере, добавив мед и лимонный сок. Полученное пюре выкладываем на пергамент и распределяем тонким ровным слоем.
Затем убираем противень в духовку, разогретую на 75 градусов, на 3 часа. Когда клубничная масса превратится в пастилу, разрежьте ее на порционные ломтики. Можно посыпать кокосовой стружкой или скрутить трубочки. Храните в сухом прохладном месте.
Цукаты из клубники
Этот рецепт подойдет тем, у кого есть электросушилка, или кто может подержать ягоды на солнце в течение 5 дней.
На 1,5 килограмма клубники потребуется 1 килограмм сахара и 200 миллилитров воды. Первым делом варим сироп: в воде растворяем сахарный песок и доводим до кипения. Жидкость нужно постоянно помешивать во время варки.
Помойте клубнику и очистите ее от плодоножки, залейте сиропом и дайте остыть. После этого снова доведите сироп до кипения и полейте им ягоды. Эту процедуру необходимо повторить семь раз.
После этого подержите ягоды в оставшемся сиропе 3 часа, слейте лишнюю жидкость и разложите на пергаменте. Доведите до готовности в электросушилке в течение 5 часов. Можно использовать открытую духовку при 70 градусах — тоже на 5 часов. Или положить клубнику на солнцепек на 5 дней.
Компот из клубники
На приготовление компота из клубники нужно не так много времени и усилий. К тому же этот рецепт позволяет сохранить полезные свойства ягоды.
На 500 граммов клубники потребуется 300 граммов сахара и 2,5 литра воды.
Тщательно промываем ягоды и очищаем от хвостиков. Стерильные трехлитровые банки заполняем клубникой примерно на треть, засыпаем сахаром и заливаем кипятком наполовину.
После этого накрываем крышкой и оставляем на 20 минут, а затем заливаем кипяченую воду до полной и закатываем. Готовый компот переворачиваем вверх дном, накрываем тканью и даем остыть. Для хранения заготовку убираем в темное прохладное место.
При желании в компот можно добавить сок лимона, мяту или мелиссу, имбирь, кардамон.
Клубничный джем
Несложный рецепт заготовки клубники на зиму, который займет у вас всего полчаса. Нам понадобится 1 килограмм ягод, 700 граммов сахара, 5 граммов лимонной кислоты (можно заменить свежим лимонным соком). Для более густой консистенции можно добавить пектин или желатин.
Чистую, без хвостиков клубнику измельчаем блендером или в мясорубке. При желании можно пропустить через марлю, тогда получится джем без косточек. Варим 5 минут на среднем огне в широкой кастрюле, постоянно помешивая. Затем добавляем лимонную кислоту, перемешиваем и варим на медленном огне 20 минут.
Готовый джем разливаем в стеклянные банки. Обязательно простерилизуйте тару, чтобы заготовки сохранились на всю зиму. Закатываем крышкой, даем остыть и убираем в темное прохладное место.
Клубничный сироп
Для его приготовления нам потребуется по 700 граммов клубники и сахара, 0,7 литра воды и сок 1 лимона.
Помытую и очищенную от хвостиков клубнику нарезаем ломтиками, добавляем воду, сахар и лимонный сок. Ставим на огонь, доводим до кипения и убавляем нагрев до минимума. Нужно потомить клубнику минут 15–20, иногда помешивая.
После этого откидываем ягоды на дуршлаг, подставив под жидкость миску. Полученный сироп увариваем на максимальном огне в широкой кастрюле 20–30 минут. Затем разливаем клубничный сироп в стерильные банки и закатываем. Дополнительно банки на зиму можно обернуть тканью.
Лайфхак: оставшиеся ягоды можно положить в порционные пакеты и заморозить. Зимой их можно использовать в выпечку.
Клубника, перетертая с сахаром
Этот способ заготовки клубники на зиму еще называют «ленивым вареньем». Ингредиенты простые: на 1 килограмм ягод берем 1 килограмм сахарного песка.
Клубнику моем, очищаем от листиков и просушиваем. Затем измельчаем ягоды в блендере, добавляем сахар и как следует перемешиваем. Полученную клубничную массу выливаем в банку так, чтобы она максимально доставала до крышки. Закатываем наше «ленивое варенье» и ставим в холодильник на хранение.