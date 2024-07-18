Эта ягода будет вечной: делаем заготовки из клубники на зиму — восемь вкуснейших рецептов

Июль — время клубники. Когда ее полно и на рынках, и на садовых участках. Если вы — счастливый обладатель богатого урожая и уже вдоволь наелись свежей клубникой, а ягода всё не кончается, пора и о зиме подумать. Заготовки клубники на зиму — это не только про варенье. В доказательство этому мы предлагаем вам восемь рецептов, чтобы вы больше не мучались вопросом, что приготовить из клубники на зиму.